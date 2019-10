23 Ottobre 2019

Auguri Eugenio, mister meno nove!

di Stefano Greco

Da tifoso e da giornalista, negli ultimi 50 anni di Lazio ho conosciuto 27 allenatori. Tanti, ma non tantissimi, perché per nostra fortuna alla guida della società non c’è mai stato un presidente come Zamparini. Tommaso Maestrelli e Bob Lovati occupano i primi due gradini del mio podio del cuore, sul terzo non c’è né Eriksson né Mancini, né Delio Rossi né Petkovic e neanche Simone Inzaghi, perché gli sono grato per aver guidato la Lazio alla conquista di successi importanti, ma l’affetto e l’amore sono un qualcosa che va ben oltre le vittorie e i trofei alzati al cielo. Sul mio terzo gradino del cuore, c’è Eugenio Fascetti, che oggi spegne 81 candeline sulla torta della sua vita ma che di testa non è invecchiato neanche un giorno nonostante siano passati 31 anni e 3 mesi da quel suo burrascoso addio alla Lazio.

Anche se ha un carattere difficile, anche se si accende come un cerino nelle vicinanze del fuoco, è impossibile non voler bene a Eugenio Fascetti. O “Neno”, come lo chiamano gli amici di una vita. Perché per me Eugenio Fascetti significa Lazio, perché dopo Tommaso e Bob è l’allenatore a cui mi sento più legato, anche se è stato qui solo due anni e non solo non ha vinto nessun trofeo, ma ha guidato la Lazio nel momento in cui la società ha toccato il punto più basso della sua storia, quando abbiamo navigato in acque tempestose e la salvezza per conservare la Serie B sembrava quasi un miraggio.

Eugenio Fascetti per me è la LAZIO, quella scritta tutta maiuscola, perché al suo nome è legata una delle imprese più belle ed emozionanti della storia di questa tormentata società. Ed è per questo che quella guidata da lui in quell’indimenticabile stagione 1986-1987 è ancora oggi una delle Lazio più amate di tutti i tempi. Sì, perché nel cuore dei laziali di vecchia data, la “Banda del meno nove” è seconda solo a quel gruppo di pazzi scatenati che Tommaso Maestrelli è riuscito a guidare alla conquista del primo scudetto della nostra storia. Il primo vinto sul campo, perché entro poco tempo a quei due scudetti potrebbe aggiungersene un terzo assegnato a tavolino, alla memoria di quei ragazzi che nel 1915 si sono tolti gli scarpini per indossare gli scarponi militari e sono passati dal campo di calcio al campo di battaglia per difendere la Patria.

Sono passati più di 50 anni da quando Eugenio Fascetti ha incrociato per la prima volta la strada della Lazio, da quando per un breve periodo ha indossato quella maglia bianca e celeste, da quando i colori biancocelesti sono diventati parte integrante della sua vita: nonostante il continuo errare da una parte all’altra della penisola, tipico di chi sceglie di fare il calciatore prima e l’allenatore poi. È stata una vita con la valigia in mano quella di Eugenio Fascetti, fatta di decine d’anni passati in case in affitto o in alberghi, di colori e bandiere che cambiano di anno in anno: ma ce ne sono alcuni che, nonostante il lungo peregrinare, ti restano per sempre nel cuore. E quando parla di Lazio, anche un duro come Eugenio Fascetti lascia trasparire un filo di emozione e di rimpianto. Come quando, qualche anno fa, l’ho chiamato per fargli gli auguri di buon compleanno e a fine telefonata con un velo di amarezza e di rimpianto mi ha detto…

“Sai cosa non mi va giù? A Roma sono tornati cani e porci, ma il mio nome non è mai stato più fatto dopo quel brusco divorzio, neanche nei momenti di grande difficoltà o quando c’era da ricostruire. Eppure io qualcosa di buono l’ho fatto con la Lazio e la gente mi ha sempre voluto bene e rimpianto. Ma forse davo troppo fastidio o probabilmente ero considerato troppo scomodo per il mio modo di essere. Ma oramai è un discorso chiuso da tempo. Però non mi va giù. Peccato…”.

In quel “peccato…” pronunciato a mezza bocca da Eugenio e che resta sospeso in aria, è racchiusa l’essenza della Lazio e l’impossibilità di essere “normali”. O peggio ancora l’incapacità atavica di questa società gestire la fine dei rapporti con i personaggi più importanti della sua storia: dai giocatori ai dirigenti, passando per gli allenatori. Mai o quasi un addio con un sorriso sulle labbra, un abbraccio e una stretta di mano senza conservare un briciolo di rancore. E in questo c’è da dire che Lotito è solo uno dei tanti, perché è successo con Nesta e molti eroi del secondo scudetto; è successo con Di Canio e Signori; è successo anni prima con Fascetti e molti dei protagonisti della “Banda del meno nove”, Giuliano Fiorini in testa, messi alla porta a volte in modo brusco e senza neanche un semplice grazie, ma che sono rimasti nel cuore della gente. Eugenio Fascetti, però, al contrario di tanti personaggi “ripudiati” che non perdono occasione per lanciare stoccate alla vecchia società che li ha “dimenticati”, quando parla di Lazio non ha mai veleno da tirare fuori. Anzi… E come tutti, è affascinato da questa Lazio e dal lavoro che sta facendo Simone Inzaghi: “Se avesse un cognome straniero, Inzaghi sarebbe considerato un mago, un sorta di nuovo Mourinho”.

Gli piace molto ad Eugenio questa Lazio un po’ folle, capace di prendere tre gol nel primo tempo e di segnarne 3 nell’ultima mezz’ora di gioco. Ma se gli chiedi quanto vale oggi questa squadra e dove può arrivare, lui ti risponde con la schiettezza di sempre: “La Lazio è una bella squadra ma il suo habitat naturale è quello che occupa attualmente in classifica: a volte può entrare tra le prime quattro, altre no. Oltre questo non può proprio andare”.

Ecco perché amo Eugenio Fascetti, perché dice sempre quello che pensa, senza essere mai scontato o banale, senza “leccare” mai il padrone o il potente di turno, perché è fatto così è ha imparato presto come vanno le cose nel mondo del calcio. E quando un giorno a Tor di Quinto gli dissi che quel suo modo di fare, quel suo carattere che lo portava a litigare con tutti e a sbattere in faccia anche in modo violento agli altri (specie a certi dirigenti o ai giornalisti) errori commessi o frasi dette contro di lui alla lunga poteva costargli caro, specie in una piazza come quella romana piena di radio, tv e giornali, lui mi rispose serafico: “Impopolare? Poco diplomatico? E cosa cambia? Tanto il giorno che perdi e la società decide di cacciarti, ti caccia. E non ti salva nessuno, anche se sei simpatico e ruffiano con i giornalisti o un dirigente importante, perché tutti i presidenti ti tengono sul palmo di una mano finché fai risultato e poi ti abbandonano quando perdi e cadi in disgrazia, perché gli serve qualcuno da consegnare alla piazza per non ammettere di aver sbagliato. Quindi io dico quello che penso, impongo e difendo le mie regole. Non voglio casini, quando dico che un discorso è chiuso, è chiuso e non voglio tornarci sopra. La cosa più importante per me è potermi guardare tutti i giorni allo specchio sapendo di aver difeso il mio ruolo, la mia squadra, i miei ragazzi. Posso perdere le partite, ma non posso e non voglio perdere la faccia. Né con chi scrive né con la piazza o con i presidenti”.

E Fascetti non fa sconti neanche ai colleghi. Ieri, ad esempio, ha tirato una frecciata a Gasperini per quello sfogo di sabato scorso, per le accuse lanciate ad Immobile. Una frecciata che sa anche di “mea culpa” o di autocritica.

“Dopo le partite noi allenatori non siamo normali e non dovremmo mai parlare alla stampa, soprattutto a caldo davanti ad una telecamera. E Gasperini sabato ha fatto un errore, è andato oltre e poi non sapendo come uscirne ha continuato, anche se non aveva ragione. Sul primo rigore mi sembra che Immobile ci abbia pensato un po’ prima di cadere, però comunque è stato toccato da Palomino. E se un difensore tocca un attaccante in area è fallo, per questo non mi è parso scandaloso quel rigore. Il secondo, invece, è stato netto, perché Immobile è stato bravo, lucido e svelto nonostante la partita fosse quasi finita e il difensore è stato pollo”.

Questo è, è sempre stato e sempre sarà Eugenio fascetti: un uomo brusco, burbero, ma sincero e soprattutto VERO. Per questo non puoi non amarlo. Per questo e per quello che ha fatto in quei due anni ogni laziale non può non amarlo. Perché lui ci ha portato dalle porte dell’Inferno fino al Paradiso, cambiando la storia della Lazio. Già, perché da quando quel 19 giugno del 1988 ha riportato la Lazio in Serie A, la storia di questa società è cambiata, per sempre. Perché senza quell’impresa forse la Lazio sarebbe sparita, Calleri avrebbe mollato e non avrebbe mai passato il testimone a Sergio Cragnotti, il presidente che ha cambiato la storia della Lazio, portando questa società dove mai era arrivata prima e dove noi tifosi arrivavamo solo nei nostri sogni. E se abbiamo potuto vivere certe emozioni, il merito è anche di Eugenio Fascetti e della sua “Banda del meno nove”. Per questo, AUGURI EUGENIO e… per sempre GRAZIE!