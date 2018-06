22 Giugno 2018

L'ultima intervista a Giuliano Fiorini

di Stefano Greco

Lunedì 22 giugno 1987. Sono passate appena 20 ore da quel gol segnato al Vicenza che è già entrato nella storia e quando Giuliano Fiorini varca i cancelli del “Maestrelli” sembra quasi un fantasma. Ha il volto di chi ha tirato all’alba per smaltire la tensione tipica di quando si supera l’esame della vita. Sorride Giuliano, perché dopo lo stordimento iniziale, ora dopo ora, ha preso coscienza di quello che ha fatto, del peso di quel gol segnato da meno di ventiquattr’ore ma che è già entrato di diritto nella storia della Lazio: come il rigore segnato da Giorgio Chinaglia al Foggia il giorno dello scudetto.

Taccuini, microfoni e telecamere sono tutti per lui, per catturare le sue parole e le sue emozioni. Sorride a tutti Giuliano, stringe mani e abbraccia chiunque gli capiti a tiro e gli si avvicini anche solo per un semplice “grazie” sussurrato all’orecchio. Poi si siede e racconta.

“Mai risveglio è stato più bello, anche se è stato difficile spiegare a mio figlio che devo giocare altre due settimane. Ma lui ha sorriso. Quel gol segnato al Vicenza ha restituito il sorriso a mezza città e forse di più, visto che so che molti romanisti hanno tifato per noi. E questo è un segno del calcio che cambia. In meglio, naturalmente”.

Quel gol lo ha visto e rivisto decine di volte, come ha rivissuto quei momenti, il boato dell’Olimpico, l’abbraccio con i compagni e quello ideale con la gente.

“Il mio gol è dedicato alla gente. L’ho spinto io materialmente in rete quel pallone, ma insieme a me lo hanno calciato i 60.000 tifosi che affollavano l’Olimpico. Lo volevo quel gol, lo volevo con tutte le forze rimaste. A dieci minuti dalla fine eravamo in serie C, ma dovevamo vincere, quel pallone doveva finire in rete perché non potevamo tradire tutta quella gente. Mi giravo in continuazione verso la panchina per chiedere l’ora, quella porta sembrava stregata, ma dentro di me sentivo e sapevo che non era finita, che non poteva finire così”.

Si ferma per bere un goccio d’acqua, non tanto per il caldo, quanto perché l’emozione gli secca la gola e gli impedisce di andare avanti.

“Abbiamo vissuto un anno assurdo, ma soprattutto un ultimo mese d’inferno. Le pressioni esterne, il baratro della serie C quando la salvezza sembrava ormai cosa fatta. E poi quegli 82 minuti da incubo contro il Vicenza. Quando D’Elia ha fischiato la fine, sono crollato, praticamente morto. E le lacrime sono uscite fuori e non riuscivo più a fermarle. Mi sono sfogato. L’ho rivisto in tv quel pianto, non è da me, ma non è una cosa di cui vergognarsi, anzi”.

La cosa vergognosa è, in realtà, quella successa dopo la partita, all’uscita dall’Olimpico. Un episodio assurdo, che Giuliano Fiorini racconta con un’espressione di sofferenza perché, da ragazzo sensibile qual è, quel gesto lo ha ferito, molto.

“È successo dopo la partita quando, uscendo dall’Olimpico, i tifosi mi hanno circondato e abbracciato. Tra tanto affetto, è spuntata anche la mano di un borseggiatore che ha tentato di sfilarmi il portafogli. Lo confesso, è stata una cosa che mi ha fatto sentire male, un gesto violento, inatteso, che stonava con la felicità della gente che avevo intorno e con il clima di quella giornata. Ma Roma è anche questa”.

La gioia per il gol e per l’impresa compiuta non si attenua, ma c’è da guardare avanti. Due partite di spareggio da giocare per centrare il traguardo. In molti vorrebbero giocare subito le prime due sfide per chiudere il discorso, ma Fiorini non è d’accordo.

“La cosa importante è giocare l’ultima partita, perché potrebbe essere ininfluente o perché ci consentirebbe di essere comunque arbitri del nostro destino, senza dover dipendere dal risultato di altri. Di cose poco chiare ne sono già successe abbastanza in queste ultime giornate, e anche ieri. Ogni tanto sentivamo qualche boato, non capivamo che cosa stesse succedendo sugli altri campi, perché l’ordine era non sentire la radio e pensare solo alla nostra partita. Solo negli spogliatoi abbiamo capito che non era finita, ma per come si erano messe le cose va bene, va bene così”.

Tra una settimana o poco più apre il mercato. Il suo futuro dovrebbe essere lontano da Roma, ma quel gol potrebbe anche cambiare tutto.

“È vero, certe prodezze contribuiscono a legarti all’ambiente. Io voglio restare, la Lazio lo sa, ma non conosco le intenzioni dei dirigenti. Potrei anche accettare di partire dalla panchina, poi se arriva un altro centravanti che problema c’è, tanto io gioco ala sinistra”, dice sorridendo pensando al tridente varato da Fascetti che lo porta spesso e volentieri ad allargarsi sulle fasce. Vuole restare, vuole chiudere la carriera qui perché si sente legato a doppio filo a questa città e alla gente. “C’è uno strano feeling che mi lega a questa società. Più le cose vanno male e maggiore è il desiderio di restare. È incredibile. Ma non posso e non devo pensarci ora. Ci aspettano due partite durissime, in cui conterà soprattutto la condizione psicologica. E noi, dopo la vittoria con il Vicenza, siamo rinati, le batterie si sono ricaricate come d’incanto e, in questa volata a tre, siamo quelli che arrivano di rincorsa: e, nelle volate, chi arriva da dietro in rimonta quasi sempre vince”.

E infatti, anche se proprio a pochi metri dal traguardo finale, la Lazio metterà la testa avanti e vincerà la sua volata. Quel successo con il Campobasso chiuderà di fatto un’era di tribolazioni, sarà al tempo stesso l’ultima pagina di un libro e il prologo di quello successivo fatto comunque di sofferenza, ma di successi inimmaginabili in quei giorni. Quasi un racconto di fantascienza per chi si è trovato ad un passo dalla Serie C e poco più dieci anni dopo si è ritrovato a battere i Campioni d’Europa di Sir Alex Ferguson nella finale della Supercoppa d’Europa e a raggiungere il primo posto nel ranking Uefa. Da Napoli a Montecarlo, da Lazio-Vicenza a Lazio-Manchester United: dal baratro al tetto d’Europa. O quasi…