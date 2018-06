14 Giugno 2018

"Re Beppe" e la rivoluzione laziale...

di Stefano Greco

Nella sua storia pluri millenaria, Roma ha avuto sette Re. Da quando è arrivato il calcio nella Capitale, Roma da quasi un secolo a questa parte è alla costante ricerca di un ottavo Re calcistico da incoronare. Soprattutto sull’altra sponda del Tevere, dove dai tempi di Paulo Roberto Falcao in poi quella corona è passata di testa in testa con grande disinvoltura. E, spesso e volentieri, anche su teste poco nobili.

In casa laziale, il termine “ottavo Re di Roma” ha sempre significato poco o nulla, almeno prima dell’arrivo di Beppe Signori. Perché solo a lui, quella corona la gente laziale gliel’ha messa sulla testa, incoronandolo veramente Re e non solo in senso metaforico. Il “Re dei bomber”, è stato incoronato sul serio sul prato verde dell’Olimpico, con tanto di cerimonia, prima dell’inizio di una partita. Una cosa che non era mai successa, un onore che non era mai stato riservato neanche a “Re dei bomber” come Giorgio Chinaglia e Bruno Giordano, oppure come Silvio Piola che, ancora oggi, è il vero Re di tutti i tempi del calcio romano e italiano, dall’alto di quei 274 gol che lo rendono irraggiungibile lì in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Serie A.

E, per difendere il suo “Re”, esiliato in cambio dei 24 miliardi di lire messi sul piatto da Tanzi per portare Beppe Signori al Parma, in quegli infuocati giorni di giugno del 1995 la Roma biancoceleste è scesa in piazza. Migliaia e migliaia di persone in corteo, con la sede della Lazio di Via Novaro assediata per ore, fino alla decisione finale annunciata da Dino Zoff (diventato da poco presidente) che la società aveva deciso di ritirare Signori dal mercato.

Pur di far restare il “Re”, il popolo laziale ha provocato uno strappo con il suo “imperatore”, Sergio Cragnotti, il presidente più vincente di tutti i tempi nella storia pluri centenaria di questa società. Indignato per quell’insurrezione, per quell’inattesa sollevazione di piazza e per l’invasione di campo da parte dei tifosi nella gestione del club, Sergio Cragnotti è arrivato ad un passo dal lasciare la Lazio.

“Non siamo stati capiti”, disse Dino Zoff il giorno in cui la società fu costretta a strappare quell’accordo già firmato con Callisto Tanzi e con il Parma. “O meglio, non abbiamo avuto neanche il tempo per spiegare alla gente che quella cessione non era un ridimensionamento, ma l’avvio di una nuova fase, di un progetto destinato a portare la Lazio al vertice del calcio italiano ed europeo. E quella mancata cessione, ha allungato i tempi per la realizzazione del progetto. Tutto è successo così in fretta che, prima di avere il tempo di pensare e di spiegare, è scoppiata la bomba e la contestazione è esplosa, in modo fragoroso”.

Più di 5000 tifosi in corteo per le vie di Roma, traffico bloccato, sede sociale circondata da quella marea umana. Fino alla resa, fino al comunicato con cui Zoff ha annunciato che Signori era stato tolto dal mercato ma, anche, le dimissioni di Cragnotti e la sua intenzione di cedere la società.

“Vendo, mi dimetto da tutte le cariche. Sono molto amareggiato e non intendo più occuparmi di sport”, disse Cragnotti, prima del durissimo comunicato da parte della Cragnotti&Partners con cui si annunciava la vendita della società.“A seguito dei gravi e intollerabili fatti avvenuti dopo la divulgazione da parte della SS. Lazio delle notizie in merito alle trattative per la cessione del giocatore Giuseppe Signori, la C&P darà mandato a un Istituto specializzato per la cessione del pacchetto azionario della Lazio, non ritenendo di poter subire limitazioni nella gestione della propria partecipata, sin qui condotta con ingenti investimenti. La Cragnotti & Partners sospende pertanto da questo momento qualunque coinvolgimento diretto nella gestione della società”.

Sergio Cragnotti poi tornò sui suoi passi, perché non poteva lasciare prima di aver portato a termine il suo progetto. Ma quello schiaffo, Sergio Cragnotti non l’ha mai dimenticato, anche se non è stato l’unico. Nell’estate del 2001, infatti, è successo anche di peggio, quando la cessione di Pavel Nedvěd ha scatenato una vera e propria rivolta, con tanto di blindati a protezione di quel palazzetto incastrato tra via Veneto e piazza Barberini in cui ancora oggi vive la famiglia Cragnotti. E con la Polizia costretta a caricare per disperdere la folla inferocita.

Tra le mille follie di questa città, è successo anche questo, con Beppe Signori protagonista. Anche se involontario. Tra l’altro, Beppe Signori quella rivolta l’ha vissuta da lontano, a migliaia di chilometri di distanza. Perché mentre la città era in fiamme, lui giocava con la maglia della Lazio l’ultima amichevole della tournée brasiliana con la maglia della Lazio a Campinas, contro il Guaranì. E quei giorni di battaglia e di incoronazione a “Re” di Roma, Beppe Signori li ricorda così.

“La mia è stata la prima e forse l’ultima storia di un giocatore già venduto che invece non è andato via, perché ormai queste cose non succedono più. Non l’ho vissuta in prima persona quella vicenda, perché io stavo in tournée in Brasile con la squadra, ma mi è arrivato tutto e soprattutto ho visto le immagini di quelle migliaia di persone scese in piazza per far saltare il mio trasferimento al Parma. E questa è la dimostrazione che in quel momento la gente laziale si identificava in me e nella mia voglia di lottare e di vincere. Di quello che rappresentava per i tifosi laziali il Beppe Signori giocatore. Potevano vendere tutti in quel momento, ma non me. Devo essere sincero, se non fosse successo nulla probabilmente avrei accettato il trasferimento al Parma, ma quando ho visto quelle scene sono stato il primo a dire: ‘No, io resto alla Lazio’. E ho ripagato tutti a modo mio, a suon di gol. A Roma mi sono sentito veramente un Re, perché con la maglia della Lazio mi sono preso le più grandi soddisfazioni della mia carriera vincendo per tre volte, nel l’arco di quattro anni, il titolo di capocannoniere del campionato. E, a prescindere da quella corona che mi hanno messo materialmente in testa, la gente laziale mi ha fatto sentire veramente un Re: per l’affetto che mi ha regalato, per le dimostrazioni che mi ha dato tutti i giorni che ho vissuto in quella città. Vedevo tantissimi bambini che giravano indossando con orgoglio la mia maglia numero 11 con scritto Signori sulle spalle. E, ancora oggi a distanza di più di 20 anni da quando ho lasciato Roma, in tanti mi dicono o mi scrivono che sono diventati laziali o che si sono innamorati perdutamente della Lazio grazie a me, alle imprese di quella squadra e ai gol che ho segnato. E questo mi riempie d’orgoglio, perché è un qualcosa che niente e nessuno potrà mai cancellare”.

Insomma, è quella corona rimasta sulla testa anche dopo l’uscita di scena, dopo il passaggio di testimone ad altri bomber che hanno conquistato quel trono come Hernan Crespo e Ciro Immobile. Attaccanti amati dalla gente laziale, ma mai incoronati veramente “Re” come è successo a Beppe Signori in quel caldissimo e folle mese di giugno del 1995. Storie d’altri tempi, di un calcio che non c’è più…