03 Giugno 2018

Siamo nelle mani del "garante" Inzaghi

di Stefano Greco

Un anno fa esatto, Simone Inzaghi ha firmato il primo contratto da grande della sua nuova carriera. Ieri, Simoncino ha firmato un altro contratto, convolando per la seconda volta a nozze e ufficializzando un rapporto che durava da anni. Giugno per lui è il mese delle firme importanti e delle scelte di vita. Accadde così nell’estate del 1999 quando lasciò Piacenza per approdare in una Lazio che aveva appena venduto Bobo Vieri e lo accolse con grande scetticismo: come un accomandato, come uno arrivato lì solo perché era il fratello di Pippo Inzaghi. Evidentemente è nel suo destino iniziare i rapporti in salita, perché anche quando è approdato sulla panchina della Lazio non è stato certo accolto come meritava, ma su questo tornerò dopo.

Lui che guadagnava milioni di euro da calciatore, nel primo anno da allenatore vero ha accettato senza colpo ferire di essere l’allenatore meno pagato della Seria A. Ha scommesso su se stesso, ha vinto e a giugno dello scorso anno è passato alla cassa a riscuotere. Non solo dal punto di vista economico, però, perché nella vita i soldi non sono tutto. E Simone è stato il primo a dimostrarlo quando, potendo tranquillamente puntare i piedi, forte di un contratto milionario pluriennale che lo metteva al riparo anche dalle ire del tagliatore di stipendi Lotito, nel 2004 ha accettato di spalmare gran parte di quel suo ricco ingaggio in una decina d’anni, perché il suo sogno era di restare alla Lazio e di iniziare in questa società una nuova esperienza dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Ha scommesso su se stesso Inzaghi, per questo ha appeso ben presto gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova vita, per mettersi in gioco come allenatore partendo dal gradino più basso, da quei ragazzini che avevano fame di crescere e di imparare. Da quei giovani da cui, però, si impara tanto e grazie ai quali si può anche sperimentare, facendo quello che non può fare un allenatore normale, neanche a livello Primavera. Già, perché quando alleni ragazzini di 10/12 anni, i risultati ancora contano poco e niente. Contano magari per i genitori, ma non hai nessun tipo di pressione. Basta chiedere ad Arrigo Sacchi che, proprio allenando i ragazzi, ha sperimentato e affinato quel modulo che poi lo ha portato ad essere l’uomo che ha cambiato il calcio italiano e mondiale nell’ultimo decennio del vecchio millennio. Simone, Arrigo Sacchi se lo è studiato, così come ha preso un qualcosa da tutti gli allenatori che ha avuto e poi ha scelto di essere solo e semplicemente Inzaghi. Simone, non il fratello di Pippo, come è sempre successo da calciatore. Già, perché da allenatore Simoncino ha superato di gran lunga il fratello, non fosse altro perché non si è bruciato all’esordio. E dire che le premesse per un tonfo o per un flop colossale c’erano tutte in quella caldissima estate del 2016.

23 mesi fa, mentre stava in sandali sulla spiaggia di Milano Marittima, Simone Inzaghi osservava da lontano le cose di casa-Lazio, perché oramai aveva la testa già a Salerno. Era stata fissata anche la data della conferenza stampa di presentazione, ma poi ci hanno pensato Lotito e Bielsa a cambiare le carte in tavola. E così, l’8 luglio la Lazio si è ritrovata con la squadra presente a Formello in vista della partenza per il ritiro ma senza un allenatore. Una cosa mai vista. Riportato di corsa a Roma mentre aveva già imboccato l’autostrada che portava a Sud verso la costiera, Simone si è visto presentare un contratto a tempo. La società che oggi dice che lui era la prima scelta, molto più di Bielsa, gli sottopose un contratto di poche settimane, giusto il tempo di trovare l’allenatore chiamato a far dimenticare Bielsa (ma anche Sampaoli e tutti gli altri che erano stati contattati e che, per un motivo o per un altro, avevano rifiutato) per sedersi su quella panchina che scottava. Simoncino non ha avuto paura di bruciarsi, ma ha preteso un contratto annuale, un gesto di fiducia incondizionata. “Se credete in me, affidatemi la squadra fino alla fine dell’anno, altrimenti trovate un altro da mandare ad Auronzo”. Non lo so se siano state proprio queste le parole pronunciate da Inzaghi in quel colloquio, ma il succo è questo. E Simone ha iniziato la sua avventura, fregandosene di chi gli dava del “servo di Lotito”, oppure del “signorsì senza palle” pronto a tutto pur di assicurarsi una panchina, anche a mettere la dignità in un cassetto sapendo di esser stato l’ultimo della lista, quasi la mossa della disperazione e una scelta obbligata.

In punta dei piedi e senza fare proclami, Simone Inzaghi ha lavorato per ricostruire e ricucire, insieme al suo staff e con l’aiuto prezioso del suo vecchio capitano Angelo Peruzzi. Non ha solo fatto esplodere Immobile e Milinkovic-Savic costruendo un modulo perfetto per esaltare le loro caratteristiche Simoncino, ma ha ricostruito anche Keita, facendolo diventare uomo prima ancora che calciatore e possibile campione. Un giocatore considerato solo l’anno prima perso che la Lazio ha venduto a più di 30 milioni di euro. Ma non è stato l’unico affare che Inzaghi ha fatto fare alla Lazio. Già, perché con lui Biglia ha giocato la migliore stagione della sua carriera e la Lazio lo ha venduto a peso d’oro, come anche Hoedt. Perché Simoncino non sarà mago Merlino, come disse un giorno Lotito (infastidito dal fatto che tutti elogiassero l’allenatore per il campionato fatto dalla Lazio e nessuno o quasi le scelte della società), ma è di sicuro una sorta di Re Mida per il regno laziale, perché tutto quello che tocca diventa oro. Basta pensare alla valutazione raggiunta da Milinkovic-Savic, basta pensare a come ha trasformato Luis Alberto da oggetto sconosciuto ad oggetto del desiderio di mezza Europa, basta pensare all’escalation di immobile o alla resurrezione di Lucas Leiva, uno scartato dal Liverpool e venduto a prezzo da saldo (5,5 milioni di euro) e che oggi è considerato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Ma visto che Inzaghi non è mago Merlino e neanche Padre Pio, non può fare miracoli. Quindi, per far fare il salto di qualità alla Lazio ora ha bisogno di avere a disposizione giocatori veri e non seconde o terze scelte come è successo l’estate scorsa quando una parte dei soldi guadagnati dalla Lazio sul mercato sono rimasti in cassa e un’altra bella fetta è stata “investita” per portare a Roma gente come Di Gennaro, Caicedo, Nani e i due ragazzini portoghesi che ha inciso poco o nulla.

Simone Inzaghi ha vinto la prima parte della sua scommessa, ora deve vincere la seconda, quella più importante. Perché dopo aver perso completamente o quasi la fiducia nel modus agendi di questa società e nella volontà da parte della proprietà di fare quell’invocato salto di qualità, ora tutto il mondo Lazio guarda a lui come all’unico in grado di cambiare le cose. Inzaghi viene visto che una sorta di “garante”, come l’unico in grado di fare quello che non è riuscito ai vari Delio Rossi, Ballardini, Reja, Petkovic e Pioli. Intanto ha scacciato la “maledizione del secondo anno”, quella che da tempo affliggeva una Lazio capace di fare grandi cose un anno salvo poi fallire la stagione successiva. Con Inzaghi non è successo, perché al di la della delusione per la mancata qualificazione alla Champions League, quei due quinti posti consecutivi, conditi dal successo In Supercoppa e da quei quarti di finale di Europa League stanno a testimoniare una crescita, l’inserimento in pianta stabile della Lazio tra le squadre top del campionato. Ma ora arriva il difficile…

Anche se come ho scritto a più riprese non l’ho mai amato né anni fa come calciatore né quando ha mossa i primi passi da allenatore, Simone Inzaghi ha dimostrato di essere un uomo e un allenatore importante. E, soprattutto, di essere LAZIALE nell’animo: con i fatti e non a parole. Ho letto cose allucinanti in questi due anni su di lui, da chi l’estate scorsa lo invitava Inzaghi a non firmare e ad andarsene sbattendo la porta, a chi gli diceva di firmare solo allegando al contratto clausole che garantissero la prosecuzione del progetto tecnico. Così come ora leggo di tanti che gli consigliano di andarsene via se dopo aver sbattuto i pugni sul tavolo non riceverà le garanzie necessarie per il prossimo mercato. Sono tutti bravi qui in Italia a fare i f…i con i sederi degli altri. A Roma, poi, non ne parliamo. A Chiacchiere, tutti farebbero tutto, anche quelli che per 1000 euro venderebbero i genitori o gli amici. Ha fatto bene Simone Inzaghi a firmare quando Bielsa ha strappato il contratto e ha fatto bene a rinnovare l’anno scorso: e ora gli auguro tutta la fortuna possibile e immaginabile, anche perché temo proprio che ne abbia bisogno nei prossimi mesi. Perché tutti guarderanno a lui come ad una sorta di “garante” del progetto-Lazio. Perché è lui e solo lui il “progetto”, l’unico in cui i tifosi della Lazio ripongono un minimo di fiducia dopo 14 estati precedenti tutte uguali.

Quello che succederà sul mercato, sarà una scelta della società e quindi la responsabilità sarà di chi guida questa società. A partire dalla promessa di non vendere i pezzi pregiati o di sostituirli in caso di partenza con altri giocatori di pari valore o, come avvenne nell’estate del 1999 quando Inzaghi approdò alla Lazio, investendo il malloppo di una clamorosa cessione (nel 1999 fu quella di Vieri per 90 miliardi, quest’estate potrebbe essere quella di Milinkovic per più di 110 milioni di euro) per costruire una squadra ancora più forte. Senza buttare soldi dalla finestra, senza regalarli al Mendes di turno, senza fare scommesse senza senso perché in questo momento la Lazio ha bisogno di certezze, di giocatori veri e già pronti.

Perché nella stagione che apre le porte dell’Europa più ricca di sempre (la nuova Champions League) a ben 4 squadre, noi siamo economicamente relegati all’angolo con la partecipazione all’Europa League. Ma avendo, al contrario di altre, i conti in regola non subiremo nessun contraccolpo economico da questa mancata qualificazione alla Champions. Ma per dire di aver vinto la scommessa e per parlare di un progetto vincente, è indispensabile centrare l’obiettivo la prossima stagione. E non sarà per niente facile.

Lo sapremo già tra poco più di un mese di che morte moriremo e cosa ha deciso di fare veramente questa società: se vendere come sempre i migliori per rimpiazzarli in qualche modo, oppure se tentare di fare quel salto di qualità sempre fallito dall’estate del 2007 a oggi dopo una grande stagione. Per questo Simone Inzaghi si merita un grande IN BECCO ALL’AQUILA: perché ne ha bisogno lui come ne hanno bisogno tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Lazio. E lui è e resta l’unico vero garante, l’unico in grado di smascherare (eventualmente) il grande bluff. Già, proprio lui, quello che 23 mesi fa fu definito da molti un “servo di Lotito”, ma che in realtà era solo un uomo che voleva giocarsi con dignità e ambizione l’occasione della vita, la grande chance di iniziare da vincente (al contrario del fratello) la sua nuova carriera. E c’è riuscito…