01 Giugno 2018

Djordjevic e i suoi "fratelli", quel tesoretto da 18 milioni di euro!

di Stefano Greco

In questi giorni, in molti si divertono a fare i conti in tasca alla Lazio, per capire quanti soldi ci sono in cassa per il prossimo mercato e, soprattutto, se quest’anno è veramente necessario cedere qualche pezzo pregiato per finanziare la campagna acquisti, come avviene da sempre con questa gestione da 15 estati a questa parte. A prima vista, la risposta è NO: non servono "sacrifici" perché considerando che nella stagione scorsa tra acquisti e cessioni alla fine sono “avanzati” almeno 30 milioni di euro e che rispetto ad un anno fa (in cui non giocavamo in Europa) entreranno nelle casse circa 20 milioni di diritti versati dall’Uefa, ecco che i conti tornano quando si parla di un tesoretto da 50 milioni di euro da investire senza dover vendere nessuno.

Ma c’è da aggiungere a quella cifra un altro piccolo “tesoretto” di 18,38 milioni di euro (in cui sono inseriti i 700.000 euro dell’ingaggio di Mauricio fino a gennaio) di cui non parla nessuno, relativo ai soldi che quest’anno la Lazio ha versato di stipendio a giocatori mai impiegati (Marchetti e Djordjevic), quasi mai utilizzati (Di Gennaro e Vargic), che hanno reso molto meno delle aspettative e che sono già con la valigia in mano (Caicedo e Nani) o che, come De Vrij, sono già volati via e fanno parte del passato.

Una montagna di soldi, completamente buttati come nel caso di Djordjevic e Marchetti che sono stati messi fuori rosa fin dall’esatte scorsa e che per fare i “pastorelli a Formello” (come disse qualcuno anni fa parlando di Zarate…) sono costati alla Lazio qualcosa come 4,68 milioni di euro lordi: 2,16 milioni di euro il serbo e 2,52 milioni di euro quel portiere che avrebbe potuto dare alla causa molto più di quanto non abbia dato Vargic, giocatore che oltre ad essere costato 2,6 milioni di euro di cartellino ci è costato per 2 campionati e mezzo 1 milione di euro d’ingaggio per non giocare praticamente mai. Discorso abbastanza simile anche per Di Gennaro, uno che come Leitner dello scorso anno è stato preso per occupare una casella nell’organico sotto la voce centrocampisti, alla modica cifra di 1,48 milioni di euro d’ingaggio (a cui si aggiungono 700.000 euro di costo d’acquisizione inseriti a bilancio) per 176 minuti giocati in Europa League, 10 minuti in campionato e una presenza con 86 minuti giocati nella Primavera.

Caicedo e Nani, qualcosa hanno dato alla causa, ma sicuramente meno di quanto ci si aspettasse, soprattutto dal portoghese che è sembrato dall’inizio alla fine quasi un corpo estraneo, al punto che già da mesi la Lazio ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto (8 milioni di euro) e di rispedirlo in Spagna al mittente. Ma considerando i 4,63 milioni di euro d’ingaggio più i costi di intermediazione spesi per metterlo a disposizione di Inzaghi, ecco che la Lazio si ritrova almeno 5 milioni di euro in cassa da investire nel prossimo mercato: possibilmente, meglio. Stesso discorso più o meno per Caicedo, costato 2,2 milioni di euro e altrettanto d’ingaggio. Ma mentre i soldi dello stipendio non si recuperano, Tare qualcosa può rimediare piazzando da qualche parte questo attaccante che, comunque, pur avendo collezionato appena 1.270 minuti tra campionato e coppe varie ha segnato 6 gol e regalato 3 assist. Non un bottino fallimentare quindi, ma sul giudizio generale pesano come un macigno le occasioni da gol fallite nella sfida di Crotone che avrebbe potuto regalare alla Lazio la qualificazione alla Champions League.

Discorso diverso quello che riguarda De Vrij. La sua partenza poteva fruttare almeno 20/25 milioni di euro, invece se n’è andato senza portare un solo euro nelle casse della Lazio e solo nell’ultima stagione ha incassato 3,74 milioni di euro solo d’ingaggio, premi e bonus esclusi. Soldi che la Lazio ora può mettere sul tavolo per pagare parte del cartellino o dell’ingaggio di quello che sarà il sostituto dell’olandese.

Insomma, i soldi ci sono e altri ne potrebbero entrare sfoltendo ulteriormente i rami cedendo ad esempio Patric, oppure mettendo sul mercato uno tra Wallace a Bastos, costati rispettivamente 8 e 5,5 milioni di euro. Insomma, senza dover sacrificare nessuno dei pezzi da novanta, sul piatto ci sono circa 70 milioni di euro. Una cifra che tare non ha mai avuto a disposizione. Quindi, i soldi per dare a Inzaghi almeno due difensori, due centrocampisti e 1/2 attaccanti ci sono. Basta spenderli bene ed evitare di dover pagare in giro altre “cambiali” come quella versata l’estate scorsa a Mendes per l’operazione Keita. Perché se per 10 mesi abbiamo tenuto in sospeso il giudizio su Bruno Jordao e Neto, ora si può dire che non erano certo i fenomeni dipinti l’estate scorsa, visto che non sono riusciti a fare la differenza neanche in quella squadra Primavera arrivata all’ultimo posto in classifica e retrocessa mestamente nel gruppo B.

Quindi, quest’anno non ci sono “sacrifici” da fare per far tornare i conti o per finanziare il mercato. I soldi ci sono e sono anche già a disposizione, quindi si può operare già ora, senza dover aspettare la fine di trattative infinite come quelle che un anno fa hanno portato alla cessione di Biglia e Keita. Basta volerlo fare…