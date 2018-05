22 Maggio 2018

Voi non volete fare il salto di qualità!

di Stefano Greco

Ho da sempre il difetto di dire e scrivere quello che penso. Non quello che la gente vuol leggere o sentire, non quello che ti consente di cavalcare con disinvoltura le onde di malcontento o di euforia (magari passando da un’onda all’altra a seconda di dove tira la corrente…), non quello che conviene scrivere o dire per starsene tranquilli e non urtare la suscettibilità di nessuno. Specie di chi ha potere e lo usa per impedire agli altri di alzare la voce o, a volte, anche semplicemente di parlare. Quindi, visto che ho questo difetto, anche oggi dirò quello che penso realmente, senza nascondermi. Il dopo Lazio-Inter non mi è piaciuto affatto, partendo dal silenzio di Lotito e Tare. Non è la prima volta che, soprattutto il presidente (perché Tare avrà anche tanti difetti, ma di sicuro non è uno che scappa…), si defila quando c’è da metterci la faccia dopo una sconfitta, con la stessa disinvoltura con cui si mette al centro del palco se c’è da prendersi applausi o luce dei riflettori quando c’è da festeggiare qualcosa. Questa è una delle cose che mi ha fatto odiare da sempre questo personaggio e, soprattutto, che mi ha fatto diffidare di lui a partire dal 2005, da quando ci mandò sotto l’Agenzia delle Entrate per ottenere quello che gli serviva salvo poi schierarsi al fianco delle istituzioni rinnegando chi era sceso in piazza e si era pure fatto manganellare per il bene della Lazio. Tutte cose che non sono disposto a dimenticare o a mettere da parte, io…

Dicevo, non mi è piaciuto il dopo Lazio-Inter, perché in questi momenti di delusione e di sconforto una società vera, che ci tiene ai tifosi e che ha voglia di costruire, lancia un segnale forte alla piazza. Della serie: “Questo non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza”. Anche se Inzaghi ha un contratto pluriennale, si dice pubblicamente “ripartiamo dal nostro allenatore”. È scontato, ma importante dirlo, per lanciare un segnale, per spazzare via le voci che da settimane vogliono Inzaghi come uno dei candidati alla sostituzione di Sarri o alla Juventus in caso di rottura con Allegri. Una società che vuole lanciare un segnale forte, dice: “Non venderemo nessuno e rinforzeremo la rosa per eliminare quelle lacune evidenti emerse quest’anno”. Invece, silenzio assoluto. Direte voi: “Vabbé, ma anni fa aveva promesso 4 campioni e quell’estate non ne è arrivato neanche uno”. Vero, così come è vero che dopo quel trionfo del 26 maggio aveva annunciato “l’assalto al potere del Nord” e il salto di qualità, ma anche quelle sono state parole al vento. È tutto vero, ma anche se sappiamo benissimo che oramai le vie del mercato sono infinite e che non esiste nessun giocatore incedibile se arrivano offerte folli, il tifoso dopo una batosta come quella di domenica sera ha bisogno di ripartire da qualcosa. Invece, anche grazie a quel silenzio, oggi basta aprire il sito de “La Gazzetta dello Sport” o de “Il Corriere dello Sport” e le uniche notizie sul futuro della Lazio sono quelle di Inzaghi inserito nella lista dei candidati alla successione di Sarri, del Milan che vuole Immobile e della Juventus pronta a fare una grande offerta per portare in bianconero Milinkovic Savic. E per condire il tutto, arrivano indiscrezioni sull’intenzione di Tare di fare l’ennesima rivoluzione. Perché visto che la Lazio è da anni “difficilmente migliorabile” (perché significherebbe trattenere TUTTI i giocatori più forti, cedere chi non è all’altezza per sostituirlo con gente più valida, ergo, INVESTIRE…), è più facile smontare tutto e ricostruire. Quindi, quasi ripartire da zero, invece che ripartire da un quinto posto che ha lasciato sì l’amaro in bocca ma che sarebbe un bel punto di partenza per puntare ad arrivare il prossimo anno quarti o terzi.

Perché a me non preoccupa quello che è stato e la Champions League sfumata. Se hai una società forte e ambiziosa, prima o poi vinci. Dopo finale di Coppa Uefa persa nel 1998 a Parigi, sono tornato sereno perché sapevo che l'anno dopo avremmo potuto vincere (come è stato) la Coppa delle Coppe. Dopo lo scudetto perso nel 1999, sono stato una settimana senza parlare con nessuno, ma con l'arrivo di Veron, Simeone, inzaghi e altri, ho avuto subito la sensazione che si voleva provare comunque a vincere l'anno dopo. Ora ditemi, da 14 anni a questa parte, quando mai avete avuto la sensazione alla fine del mercato che la società aveva fatto di tutto per mettere l'allenatore nelle condizioni di provarci o di vincere? È questo il vero nodo del problema. Non Lazio-Inter o la Champions persa. Perché a luglio si riparte. Il problema è come riparti...

Qui, invece che parlare di futuro si cercano i colpevoli della sconfitta, perché è più facile prendersela con De Vrij dandogli dell’infame traditore o usare la lente di ingrandimento per cercare gli errori di Inzaghi (e si parla di sostituzioni, di modulo, oppure di Anderson usato troppo poco…) piuttosto che analizzare realmente quello che è successo, a partire dalle carenze di una rosa che fin dall’estate aveva le caratteristiche di una coperta troppo corta, specie per una stagione da 55 partite ufficiali. Lo avrebbe visto anche un cieco, lo avrebbe capito anche qualcuno che capisce poco di calcio, ma tutti hanno fatto spallucce preferendo dire: “vabbé, aspettiamo a giudicare Di Gennaro, diamo fiducia a Nani che è (stato) un grande campione, chissà che Jordao e Neto non diventino come Milinkovic o Luis Alberto”. E via discorrendo. È giusto sostenere la squadra, è giusto evitare processi a campionato in corso quando oramai il mercato è chiuso e non puoi cambiare le cose, così come non è giusto sparare a zero come invece ha fatto qualcuno dopo Crotone (e chi mi segue sa che mi sono ben guardato dall’unirmi al coro…) contro il povero Caicedo che non ha nessuna colpa. Perché se fosse stato un alter ego di Immobile non sarebbe arrivato a Roma a prezzo da saldo estivo dopo esser stato scartato dall’Espanyol. Non dal Liverpool (che per nostra fortuna ha fatto una cazzata e Tare è stato bravissimo ad approfittarne) come è successo a Leiva (ma Klopp sta comunque in finale di Champions League…), ma da una squadra che è arrivata tredicesima nella Liga e che ha avuto il quarto peggior attacco del campionato…

Insomma, servivano dei segnali forti e non sono arrivati. Tutti dicono che bisogna avere fiducia perché i fatti di questi 14 anni danno ragione alla società e alla gestione sana di chi guida la Lazio. Già, i fatti. I numeri sono importanti, ma bisogna analizzarli a 360 gradi, però. Perché, ad esempio, i fatti dicono anche che con questo personaggio alla guida della società la Lazio non potrà mai ambire a nulla. E lo dimostra il fatto che in 14 anni di gestione abbiamo partecipato una sola volta alla Champions League, ovvero a quella macchina che produce soldi e che consente ai club di aumentare il proprio budget e di elevarsi. Non servono spese folli per farlo (Atletico Madrid docet), serve solo investire nel progetto tecnico TUTTO quello che il progetto tecnico produce. Esempio: se incasso 70 dalle cessioni spendo 70 per gli acquisti, senza alterare nessun equilibrio o il conto economico. L'estate scorsa, oltre ai soldi buttati per Neto e Jordao (ma quell'operazione serviva ad altro, ed è palese come il fatto che il sole sorge e tramonta ogni giorno...) questo non è stato fatto e il conto lo hanno pagato Inzaghi in primis e la squadra e i tifosi in seconda e terza battuta.

Me ne sbatto di avere 30 milioni di utile a bilancio, perché tanto non sono neanche dividendi che finiscono nelle saccocce degli azionisti. Io sono tifoso della squadra e se tu non hai nessuna ambizione che vada oltre vincere una Coppa Italia, secondo me puoi fare il presidente dell'Atalanta, dell'Udinese o della Salernitana, ma non della Lazio e in una città come Roma.

Ed è palese il fatto che lui non abbia nessuna ambizione, perché quando c'è stato da fare un paio d'acquisti in più per crescere non lo ha mai fatto, neanche quest’anno quando memore delle esperienze dei suoi predecessori Inzaghi è andato a battere i pugni sul tavolo sia ad agosto che a gennaio.

Me ne frego se come dice qualcuno ha venduto bene Candreva, Hernanes, Biglia e Keita (ma ha anche perso a zero Pandev, Zarate e De Vrij…) se poi quei soldi non li investi. Quando abbiamo ceduto Kolarov, ci siamo dovuti prendere quel "pacco" di Garrido che ci è costato 4 milioni di euro di cartellino e 1,5 milioni di euro netti all'anno (3 lordi) d'ingaggio per 4 anni, ovvero solo 2 milioni di euro in meno di quello che avevamo incassato per Kolarov. E dopo 8 anni stiamo ancora con un buco mai realmente coperto sulla fascia sinistra. E potrei andare avanti a lungo ricordando cosa è successo nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012, quando serviva arrivare quarti e poi terzi e noi siamo arrivati quinti e poi quarti, dietro all'Udinese (non al Milan, la Juventus o al Napoli...) perché nel primo anno a gennaio chi guida la società preso Sculli a 1000 euro con la squadra seconda in classifica e con Reja che chiedeva rinforzi; poi l'anno dopo nella stessa situazione di classifica ha veduto Cissé per sostituirlo con Alfaro. E nell'estate del 2015 non ha fatto mercato e ci siamo presentati al preliminare di Champions League con Keita unica punta. Dall’esatte del 2007 a oggi, ce la siamo presa con Delio Rossi, con Ballardini, con Reja, con Petkovic, con Pioli e ora tocca ad Inzaghi. Ma se a vertice c’è sempre la stessa persona, non sarà quello il vero unico denominatore che porta all’impossibilità di spiccare il volo piuttosto che l’allenatore di turno?

Potrei andare avanti a lungo anche per rispondere a chi parla di “gestione oculata”. Cosa c'è di oculato, ad esempio, nell'aver buttato quest'anno qualcosa come 6 milioni di euro per far pascolare Marchetti e Djordjevic a Formello, in una stagione in cui Inzaghi aveva un bisogno disperato di un secondo portiere d'esperienza e di un attaccante vero? Potevamo prendere un Pazzini a gennaio e reintegrare Marchetti, spendendo praticamente zero, invece no. E perché? Forse perché la Champions League porta soldi nelle casse ma costa: per il semplice motivo che fa alzare l'asticella delle spese e delle ambizioni della piazza, quindi delle pretese dei tifosi. E allora meglio una bella Europa League, per poi dire a febbraio (come ha fatto Tare a Bucarest) che la coppa toglie energie e che il vero obiettivo è il campionato. Poi il campionato va come è andato e tu ti ritrovi con un pugno di sabbia tra le mani. E con la gente che dopo aver riempito nuovamente lo stadio ora ha perso nuovamente fiducia, si sente tradita e, soprattutto, cosa ancora più grave non spera neanche più in un futuro diverso. Perché non crede nel “capo”, in chi sta al vertice.

Sembra un loop, senza fine. E noi ne siamo prigionieri, senza alcuna spernza in un domani diverso, senza possibilità di interrompere questo loop o di poter fare qualcosa per cambiare il corso degli eventi. E questa, forse, è la cosa che fa più male. Oramai, andiamo avanti con l'illusione di poter essere il dodicesimo in campo o di poter risultatre decisivi, mentre in realtà siamo solo spettatori, passivi e impotenti. L’unico potere che abbiamo è quello di aiutare la squadra a non sentirsi sola riempiendo lo stadio. Ma, anche quello, purtroppo, a conti fatti è servito a poco...