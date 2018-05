04 Maggio 2018

ORA O MAI PIÙ...

di Stefano Greco

Dopo un giorno di risate e di sano sfottò, si volta pagina, si torna al presente con la testa già proiettata al futuro, perché indipendentemente da quello che succederà nelle prossime tre partite, questa squadra ha dimostrato quest’anno di avere un futuro, di poter fare grandi cose se qualcuno finalmente dimostrerà di aver voglia di puntare in alto, anche a costo di correre qualche rischio. Lo dico da anni, lo ripeto oggi anche se qualcuno storcerà la bocca o attaccherà a testa dicendo: “pensiamo a Lazio-Atalanta”. A Lazio-Atalanta ci devono pensare i giocatori, Inzaghi con il suo staff e i tifosi andando a comprare il biglietto per stare vicini alla squadra. Il compito di chi fa informazione, soprattutto se ha a cuore le sorti della Lazio, è quello di guardare un po’ al di la del naso, oltre l’orizzonte. Ed è giusto farlo dopo questa tre giorni di coppe europee, specie dopo aver visto il Salisburgo arrivare ad un passo dalla finale di Europa League, perché per quello che ha fatto quest’anno al posto del Marsiglia poteva esserci la Lazio nella finale di Lione. Quindi, è giusto e sacrosanto (da tifosi e visto il clima da derby che si vive tutto l’anno a Roma) prendere in giro i romanisti, ma è giusto guardare in casa nostra e pensare già alla prossima stagione, perché è in questo momento che le società serie gettano le basi per il futuro. E non parlo di acquisti, ma di progetti. Quelli veri, non quelli annunciati a parole.

Simone Inzaghi quest’anno ha fatto un piccolo miracolo con il materiale che aveva a disposizione. Lo aveva già fatto lo scorso anno, ma in questa stagione è andato addirittura oltre, perché anche se Leiva ha confermato di essere fortissimo (pur essendo un giocatore completamente diverso da Biglia), il rendimento dei vari Di Gennaro, Nani e Caicedo (i due ragazzini portoghesi neanche li cito, perché non hanno fatto la differenza neanche nella Primavera, retrocessa per la prima volta nella storia nel campionato B…), ha confermato tutti i dubbi espressi l’estate scorsa: ovvero, che quella estiva non era stata una campagna di rafforzamento, soprattutto in vista dell’impegno in Europa che rispetto alla passata stagione ha succhiato energie preziose. E ha portato alcuni giocatori a dover tirare troppo la carretta in assenza di valide alternative nel ruolo, con il risultato che arriviamo allo sprint finale senza Immobile e Parolo, con Radu logoro e con Lulic che da guerriero non si tira mai indietro ma che è anche lui allo stremo delle forze.

Negli 11/13 titolari, questa squadra se la può giocare con chiunque e lo ha dimostrato sul campo, in tutta la stagione. Lo ha dimostrato vincendo la Supercoppa d’Italia, battendo la Juventus a Torino, lo ha confermato nell’arco di queste 35 giornate battendo record su record, segnando come mai aveva fatto nella sua storia, neanche negli anni del calcio totale di Zeman o negli anni d’oro cragnottiani quando in orsa avevamo il meglio del calcio mondiale. Ma per fare il salto di qualità, per lottare per qualcosa di più di un piazzamento in campionato e per reggere all’urto di una stagione da 55 partite ufficiali, non basta avere 11/13 titolari. Napoli docet. Perché il Napoli alla fine lo scudetto lo ha perso per mancanza di alternative valide.

Qui nessuno chiede alla società di fare il passo più lungo della gamba. Qui nessuno chiede di far saltare i bilanci o di abbandonare il percorso virtuoso stabilito dai parametri del Fair Play Finanziario (rispettato, comunque, da pochi…), ma di mettere su un progetto vero, gettando delle basi solide. Ho letto qualche giorno fa di un negozio che sta per aprire a piazza di Spagna. Magari fosse, sarebbe un segnale importante e un qualcosa che chiediamo da una vita, ma sono altre le cose che servono per crescere. A partire dallo stadio. È assurdo pensare che tra pochi giorni cade il tredicesimo anniversario della presentazione a Formello di quel plastico dello Stadio delle Aquile e sapere con certezza assoluta che al Comune di Roma non è stato mai presentato un progetto vero, con allegati studi di fattibilità e sostenibilità economica dell’opera, ma che sono state fatte pressioni solo ed esclusivamente per ottenere il via libera per costruire sui terreni sulla Tiberina di proprietà della famiglia Mezzaroma, rifiutando qualsiasi altra alternativa: che si trattasse del Flaminio o di altri terreni, non fa differenza, perché si è andati avanti al grido di “O Tiberina o nulla”. E lo stadio importante, perché porta soldi (non solo dalla gestione diretta, ma anche dagli sponsor e dalla vendita del naming…) e bastava vedere ieri sera Atletico Madrid-Arsenal per capire l’importanza di una casa nuova e moderna. Ma in questo ci siamo arenati, da anni. Come su quella Academy Bob Lovati presentata in pompa magna il 26 maggio del 2014 e di cui non c’è ancora traccia dopo 4 anni, mentre a Roma in questi anni quelli dell’altra sponda hanno occupato a macchia d’olio la città con le loro Academy. Queste non sono critiche pretestuose, questa che piaccia o no è la realtà dei fatti. Poi che loro non vincano e che la Lazio abbia alzato ad agosto un trofeo, va benissimo, ma stiamo perdendo terreno in tanti campi e non basta dire riempiamo lo stadio per preservare e coltivare la Lazialità, se poi fuori dallo stadio c’è il nulla o quasi.

Nessuno toglie alla società i meriti per aver risanato il bilancio e per aver vinto 4 trofei nelle ultime 10 stagioni in cui la Roma è rimasta a secco. È sotto gli occhi di tutti e nessuno è così fesso o prevenuto da negare la realtà dei fatti. Ma è altrettanto vero che in questi anni abbiamo avuto più volte la possibilità di fare il salto di qualità e che nel momento decisivo chi doveva decidere ha mostrato di avere il braccino corto. E le conseguenze le hanno pagate nel corso degli anni Delio Rossi, Reja, Petkovic e Pioli. E sarebbe un delitto far fare a Simone Inzaghi la stessa fine di chi lo ha preceduto, solo per mancanza di voglia di fare. Grazie alle cessioni dello scorso anno, ai soldi incassati quest’anno e a quelli (incrociamo le dita) che potrebbe portare in dote una qualificazione alla Champions League, i soldi per fare il salto di qualità, passando dalle scommesse alle certezze, ci sono. Basta spenderli bene, basta avere la volontà di investire seriamente e di farlo senza cedere pezzi importanti. Perché De Vrij ha già fatto la valigia, ma i vari Milinkovic Savic e Luis Alberto devono essere (insieme a Immobile e Leiva) i punti fermi da cui ripartire, la base su cui edificare.

Tante volte dall’estate del 2007 abbiamo detto “è la volta buona”, oppure “ora o mai più”. Non è mai successo, il sogno del salto di qualità non si è mai realizzato o è stato infranto (come nell’estate del 2015, con i mancati investimenti nel mercato estivo per rinforzare la squadra e centrare qualificazione alla Champions League), ma farlo anche questa volta, ripetere ancora gli errori del passato sarebbe veramente un delitto, premeditato. Il Napoli ha dimostrato che si può lottare per lo scudetto anche senza avere il budget della Juventus. E il Napoli nell’estate del 2004 stava in Serie C. La Roma ha dimostrato quest’anno che si può lottare anche in Champions League e la Roma sta a pari punti con noi in campionato, ma in questi anni ha più che raddoppiato il suo fatturato anche grazie ad accordi di sponsorizzazione con aziende come Nike e Qatar Airways che, con tutto il rispetto per Macron e Seleco, sono un’altra cosa.

Bisogna crescere nella testa, bisogna dimostrare con i fatti che si vuole veramente competere ad alti livelli, lasciando da parte i proclami d’assalto al potere del Nord e via discorrendo, perché non si sono mai tradotti in atti concreti. Quindi, è giusto stringersi intorno alla squadra, accompagnare e sostenere questi ragazzi e Inzaghi verso il traguardo, ma bisogna cominciare a guardare avanti, anche oltre il 20 maggio. E bisogna farlo ora, perché poi a bocce ferme e calata l’attenzione e la tensione dopo la fine del campionato, è tutto diverso. Bisogna battere il ferro finché è caldo, bisogna far capire che non ci sono più bonus di credibilità da spendere e che stavolta non si può e non si deve sbagliare. E, soprattutto, che è arrivato il momento di investire se si vuole veramente crescere, senza pensare a quanta gente va allo stadio e a tutto il resto. Perché i motivi per cui tanta gente non è tornata, sono legati anche alle tante, troppe speranze estive tradite. Può non far piacere, ma è così. Perché errori, offese del passato e mancate scuse non si cancellano (vale per chiunque…), ma si può voltare pagina. Non tutti come ai tempi dei 41.539 abbonati ereditati da questa gestione, perché qualcuno non tornerà lo stesso per principio e altri continueranno a preferire le comodità di casa, ma almeno a livello di rapporti si potrà voltare pagina. Perché tutti siamo laziali e amiamo la Lazio, perché tutti abbiamo ambizioni e sogniamo di far vivere ai nostri figli quello che abbiamo vissuto noi tra il 1997 e il 2003. Perché i tempi sono cambiati rispetto agli anni in cui la mia generazione si cibava di sofferenza e non si preoccupava di chi indossava quella maglia celeste, ora sono le vittorie e i grandi giocatori la linfa vitale per far crescere le nuove generazioni. Che ci piaccia o no, è così, è questo il calcio moderno. Quindi, mai come stavolta: ORA O MAI PIÙ…