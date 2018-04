19 Aprile 2018

Più forti di tutto e di tutti!

di Stefano Greco

In 50 anni di calcio credevo di aver visto di tutto, invece mi sbagliavo. Dopo gli scempi commessi dalle coppie Massa&Fabbri, Mazzoleni&Giacomelli e Giacomelli&Di Bello, pensavo che si fosse toccato il fondo del barile, invece ieri sera dopo aver visto quello che hanno combinato Damato&Aureliano (più il primo che il secondo…) ho capito che sul fondo di quel barile c’era una botola che portava ancora più giù e probabilmente ancora non abbiamo idea di quanto manchi al fondo o, addirittura, se esista o no un fondo da toccare per risalire.

Non sono un complottista, non lo sono mai stato e nel momento stesso in cui mi cedessi alla tentazione di dare per assodato che tutto è scritto e deciso a tavolino, abbandonerei definitivamente questo mondo a cui, per mille motivi, mi sento sempre meno legato. Ma quello che ho visto ieri sera a Firenze, è un qualcosa che va oltre ogni immaginazione e che dovrebbe provocare la reazione non solo dei giocatori, dirigenti e tifosi della Lazio, ma di tutti. Per primi quelli che fanno comunicazione e che dovrebbero avere come compito primario non solo quello di informare, ma anche di denunciare. E se Giacomelli e Di Bello si sono presi una denuncia e dovranno presentarsi in tribunale per il loro operato, Damato dovrebbe fargli compagnia, perché ieri sera in 90’ ne ha combinate di tutti i colori, stravolgendo l’andamento di Fiorentina-Lazio e rischiando, con i suoi errori, di mandare in fumo il lavoro eccezionale fatto in questa stagione da Inzaghi e dai suoi ragazzi e di provocare alla Lazio società un danno valutabile nell’ordine dei 30 milioni di euro: ovvero, la differenza tra il partecipare alla prossima Champions League oppure all’Europa League.

Mi sono fatto ancora più nemici di quanti già non ne avessi in casa Lazio rigettando la teoria del complotto, degli arbitri spediti in campo per fermare la corsa della Lazio o per spianare la strada a Roma e Inter (il Milan si è chiamato fuori da solo…) verso la conquista degli ultimi due posti utili per partecipare alla prossima Champions League. Conosco da una vita Giovanni Malagò e non amo né i suoi metodi né il suo modus agendi, ma nessuno mi convincerà mai che quello che dietro quello che sta succedendo alla Lazio ci sia la sua longa manus. Oppure quella delle televisioni che preferirebbero avere tra le quattro della prossima Champions League, per una questione di ascolti, Roma e Inter piuttosto che la Lazio.Non ci credo, perché se dovessi sposare questa tesi dovrei credere ad un sistema che coinvolge i vertici di Lega, Federcalcio e CONI che, con la complicità di Nicchi e dei suoi uomini, decide a tavolino risultati e classifiche. Non ci credo e se c’è qualcuno che ci crede veramente, allora dovrebbe riporre la sciarpa nel cassetto, strappare tessere di abbonamento e alle varie paytv e staccare completamente la spina. Perché questo sarebbe peggio, molto peggio di quella “cupola” guidata da Luciano Moggi (così dicono processi sportivi e penali…) smascherata nel 2006 con Calciopoli. Io credo, invece, che dopo gli errori clamorosi commessi nel girone d’andata in quelle tre partite che hanno seguito un derby d’andata che già aveva fatto sorgere qualche dubbio e un certo malumore, si sia imboccata una strada senza ritorno lasciando passare come normali errori l’operato delle coppie citate prima nelle sfide con Fiorentina, Sampdoria e Torino. E che oramai la Lazio sia vittima di una ritorsione della casta che, mai come questa volta, si è sentita attaccata e ha reagito. Perché non era mai successo in nessuna parte del mondo di vedere un arbitro chiamato a rispondere in tribunale del proprio operato. Anche se i vari De Santis&co in tribunale ci sono finiti, anni dopo, ma incastrati dai magistrati e non denunciati dai tifosi e nessuno ha mai risarcito le vittime delle loro malefatte.

Gli arbitri chiamati a dirigere le partite della Lazio, non sono sereni. Anzi, come Damato ieri, danno quasi l’impressione di essere dei soldati, quasi dei killer spediti da Nicchi e Rizzoli con un compito ben preciso: far pagare alla Lazio il gesto clamoroso dei loro tifosi che hanno trascinato uno di loro in tribunale. Perché sbagliare ci sta, anche ai tempi del VAR. Succede in Italia e succede anche all’estero. In Germania, ad esempio (notizia di qualche giorno fa) l’arbitro addetto al VAR convinto il suo collega in campo ad assegnare un calcio di rigore in Mainz-Friburgo durante l’intervallo, con le squadre che avevano già imboccato il tunnel per andare negli spogliatoi. Il VAR è un mezzo straordinario se viene usato come si deve. Nel rugby e nel football americano lo usano da anni e non si sono mai viste le polemiche scatenate dall’utilizzo di questo mezzo nel campionato italiano di calcio. Perché lo usano per qualsiasi azione dubbia,mentre qui da noi viene usato a volte sì e a volte no. E questo, nel paese dei complotti, non può non far sorgere dei dubbi. Al di la dei rigori concessi o non concessi ieri, l’episodio più clamoroso secondo me è quello dell’espulsione di Murgia. Se davanti allo sguardo incredulo del ragazzo, l’arbitro non si fa venire il minimo dubbio e decide di non andare a rivedere al monitor la dinamica di un’azione che per velocità, angolazione e distanza non può valutare avendo la certezza assoluta di aver visto giusto, allora c’è qualcosa che non va. O non è capace e sereno Damato, oppure c’è altro. E volendo a priori escludere “l’altro” (per i motivi esposti prima…), allora Damato va fermato. Non per il fischio sbagliato, ma per non aver utilizzato il mezzo che lo poteva aiutare a non sbagliare. Perché l’errore ci sta, è l’arroganza con cui ci si rifiuta di mettere in discussione la decisione presa che non ci sta e che manda fuori di testa Inzaghi e i suoi ragazzi (che oramai si sentono vittime di un vero e proprio complotto), ma anche i tifosi sugli spalti e chi sta a casa, chi ieri sera davanti alla tv ha rischiato l’infarto, oppure si è quasi violentato per non spaccare lo schermo o per non spegnere tutto e dire basta.

Qualcosa, bisogna dire e fare, perché impensabile andare avanti così. Perché oramai siamo arrivati al punto da aspettare la designazione arbitrale di Lazio-Sampdoria come si può aspettare di conoscere il nome del boia chiamato ad aprire la botola o a far calare la mannaia, oppure il nome del killer scelto per provare a fermare la marcia di una Lazio che, contro tutto e contro tutti, resta aggrappata ad un sogno.

È brutto dover parlare oggi di Damato mettendo in secondo piano il cuore, l’orgoglio, la grinta e la capacità di resistere e reagire dimostrata da questi ragazzi, privati anche della presenza di Inzaghi. Meriterebbero tutti un monumento per quello che hanno fatto ieri sera e per quello che stanno facendo in questa stagione, risorgendo come novelle fenici dalle loro ceneri, rialzandosi ogni volta quando il ko sembra oramai inevitabile. Dove trovino la forza mentale per farlo e dove peschino le energie fisiche per riuscire a superare tutti questi ostacoli, sinceramente non lo so. Più forte di tutto e di tutti, questa squadra si sta ribellando all’idea che sia qualcun altro a mandare in frantumi quel sogno cullato per mesi, quell’obiettivo fissato cammin facendo, perché all’inizio della stagione sembrava un sogno impossibile, irrealizzabile. Questa squadra merita un posto nel cuore di chiunque ami la Lazio. Di chi va e di chi resta a casa, di chi ha messo da parte Lotito e di chi invece non ci riesce. Perché noi laziali, da sempre, amiamo chi lotta contro tutto e contro tutti, chi si ribella alle ingiustizie e a un destino scritto da altri. Per questo noi laziali abbiamo amato la “banda del meno nove” quasi quanto se non più dei ragazzi del primo scudetto o di quel gruppo assemblato da Cragnotti che ha vinto praticamente tutto e ci ha portato a trionfare sia in Italia che in Europa. Ieri sera, quando entrati nell’ottavo minuto di recupero Damato ha fischiato al fine, oltre ad un sano “vaffanculo” urlato a pieni polmoni, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato uno striscione esposto in Curva Nord più di 30 anni fa. C’era scritto: “Nove punti non sono stati sufficienti, la prossima volta provate a darcene venti”.

Ecco, in quella frase c’è tutto e non servono né sottotitoli né note a margine per spiegare il significato di quella frase scritta in blu su bianco in quell’enorme striscione. Come non c’è da spiegare nulla dopo quello che abbiamo visto ieri a Firenze e il sogno è che questa stagione si chiuda proprio come quella, perché nonostante i vari Massa, Fabbri, Mazzoleni, Giacomelli, Di Bello, Guida, Gavillucci, Damato e Aureliano la Lazio è ancora lì al terzo posto, arroccata a difesa di quel punticino di vantaggio sull’Inter. Il loro operato non è bastato per metterci fuorigioco, quindi si devono inventare qualcosa di diverso per fermarci. Perché nessun laziale si illude che sia finita qui o che a Firenze si sia toccato il fondo del fondo del barile. E sa benissimo di dover affrontare altre 5 battaglie da vincere non solo contro gli 11 avversari in campo, ma anche contro una “casta” che dovrebbe tutelare la regolarità del gioco e che, invece, purtroppo sembra voler decidere il risultato finale sostituendosi ai veri protagonisti. E questo, se permettete, al di la del tifo, è inaccettabile…