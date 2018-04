04 Aprile 2018

Immobile, Totti, la neve: storie di derby del 4 aprile

di Stefano Greco

“C’avete da sempre du date de nascita e da oggi anche du date de morte: il 26 maggio 2013 e il 4 aprile 2017”… Basta questa semplice frase apparsa poche ore dopo la partita su un muro di Roma per raccontare che cosa è stato il 4 aprile dello scorso anno per i tifosi laziali, per spiegare lo stato d’animo di chi nella storia lunga 90 anni del derby di Roma è riuscito a festeggiare anche quella che negli annali è segnata come una sconfitta. Già, perché se uno va a guardare il risultato, quel derby del 4 aprile del 2017 lo ha vinto la Roma: la vittoria più inutile della storia (tra l’altro l’ultima del “pupone” calciatore…), perché la foto di Totti appoggiato mestamente alla bandierina mentre guarda festeggiare i giocatori della Lazio racconta, senza bisogno di nessuna aggiunta, chi in realtà è uscito vincente dal campo quel giorno alla fine di quella doppia sfida di semifinale di Coppa Italia presentata da qualcuno come la rivincita di quel famoso 26 maggio e finita, invece, con una “riperdita”, come un’altra Caporetto giallorossa. Anche se neanche lontanamente paragonabile a quella del 2013.

Ma il derby dello scorso anno, non è l’unico che si è giocato il 4 aprile. Ce n’è uno, lontano nel tempo e finito sempre con la Lazio a festeggiare in campo la vittoria, che è entrato nella storia non tanto per il risultato (1-0) o per l’importanza della posta in palio, ma per l’eccezionalità dell’evento. Il 4 aprile 1956 a Roma è un mercoledì. Un giorno insolito per giocare un derby in quegli anni in cui si gioca solo di domenica, di giorno, con le partite che iniziano tutte in contemporanea ad orari scanditi dalle stagioni e dall’ora solare o da quella legale. Quello del 4 aprile del 1956 è un derby che entra nella storia, quindi, ma anche per un altro motivo, visto che si tratta di un recupero di una sfida che si doveva giocare circa un mese prima, ma che fu rinviata per un evento talmente eccezionale da occupare le prima pagine dei giornali e dei cinegiornali dell’epoca…

https://www.youtube.com/watch?v=rSSqF1yqIZ8

La nevicata del ’56 è un evento talmente eccezionale da diventare addirittura una canzone di successo, cantata da quel personaggio straordinario che ha incarnato come pochi altri la “romanità” e che risponde al nome di Renato Rascel, l’autore di quel “Arrivederci Roma” che in tutto il mondo è considerato una sorta di inno della città eterna, cantato negli Stati Uniti anche da Dean Martin.

“nevicava a Roma e la gente si chiedeva ma cos’è

questa neve a Roma fa impazzire

i romani come me

ogni statua nuda si ammalò

l’arco d’ogni ponte si imbiancò

e lo spruzzo d’ogni fontanella

un ghiacciolo diventò”…

https://www.youtube.com/watch?v=wcbVb3pQ-hE

Che marzo sia un mese “pazzo”, è cosa risaputa, ma quello che successe a Roma nella notte tra il 10 e l’11 marzo del 1956 fu un qualcosa di eccezionale. Sulla Capitale, si abbatté una vera e propria tormenta: neve e vento che misero in ginocchio la città e provocarono danni ingenti alle cose e agli abitanti: circa 400 feriti per le cadute causate dal vento, dalla neve e dal ghiaccio, ma nel resto del paese andò addirittura peggio. Nel Sud, alcuni comuni restarono isolati per più di dieci giorni, con i viveri lanciati alla popolazione dagli aerei o calati dagli elicotteri. Nonostante questa situazione, circa 15.000 coraggiosi quell’11 marzo marciarono verso l’Olimpico, sfidando neve, vento e gelo, per poi tornare a casa infreddoliti e delusi perché in quelle condizioni era impossibile giocare. La federazione fissa il recupero per mercoledì 4 aprile e, evento storico nell’evento già di per se eccezionale, assegna la direzione di quel derby ad un arbitro romano: Orlandini. Sarà l’unica stracittadina della storia arbitrata da un direttore di gara nato nella Capitale.

È un derby strano quello del 4 aprile del 1956, anche perché la Lazio, partita malissimo in campionato e affidata alle mani del mago Jesse Carver tredicesima in classifica e a due passi dalla zona retrocessione, arriva a quella sfida in lotta con la Roma per il predominio cittadino e con l’Inter per la conquista del terzo posto in classifica. Jesse Carver è uno che ama stupire, quindi alla vigilia di quel derby decide di lanciare nella mischia Nicolo Lo Buono, approdato alla Lazio a margine di una campagna acquisti milionaria messa in atto dal presidente Tessarolo e che ha portato nella Capitale giocatori importanti, a partire da Bob Lovati. Lo Buono, quindi, ragazzo di belle speranze, viene spedito nella squadra riserve. Jesse Carver lo nota, lo convoca per la partita e prima di salire sul pullman che porta la squadra all’Olimpico, lo chiama nella sua stanza e nel suo italiano stentato gli dice: “Oggi tu giochi”. Il giovane difensore pugliese sulle prime pensa ad uno scherzo, ad un pesce d’aprile posticipato, visto che ha 22 anni e fino ad allora ha giocato solo in serie D e nella squadra riserve. Invece, guardando l’espressione di Carver capisce che non è uno scherzo e che sta per fare veramente il suo esordio in Serie A: in un derby, davanti a quasi 70.000 spettatori e in una partita che vale tantissimo per la classifica. E per giunta, deve vedersela con attaccanti del calibro di Alcides Ghiggia (l’autore del gol che ha consentito all’Uruguay di vincere il titolo mondiale nel 1950 nella storica finale vinta al Maracanà contro il Brasile), Da Costa (l’incubo di Bob Lovati) e Nyers.

La posta in palio è altissima, quindi Lazio e Roma si studiano, non rischiano e danno vita ad un primo tempo quasi soporifero, ravvivato solo nel finale da Nyers e Da Costa che costringono Bob Lovati a due interventi eccezionali. La Lazio aspetta, ma all’inizio del secondo tempo colpisce. Pasquale Vivolo lavora un pallone sulla sinistra, serve Muccinelli che libero sulla destra colpisce al volo e non concede scampo a Panetti: gol, proprio sotto la Curva Sud, all’epoca però popolata sia da laziali che da romanisti.

https://www.youtube.com/watch?v=lq1KAmYekDA

La Roma, come una belva ferita, si lancia all’attacco ma Molino, Fuin e Lo Buono alzano una vera e propria diga a protezione di Bob Lovati, senza concedere a Ghiggia, Nyers e soprattutto a Da Costa la possibilità di avvicinarsi alla porta laziale. Anzi, è proprio la Lazio a sfiorare il raddoppio, con una combinazione simile a quella che ha portato al primo gol ma con il pallone che stavolta finisce a pochi centimetri dal palo. Al fischio finale di Orlandini, esultano i 40.000 laziali sugli spalti e i giocatori in campo, mentre scatta una dura contestazione alla Roma superata in classifica dai cugini.

Muccinelli diventa l’eroe di quel derby e di quella stagione (segnerà 10 gol in 32 partite come Selmosson e 2 in meto di Bettini) che si chiude con la Lazio che aggancia l’Inter al terzo posto, staccata di due soli punti dal Milan, secondo alle spalle di una Fiorentina che domina il campionato. Ma Muccinelli paga a caro prezzo quello “sgarbo” fatto alla Roma. Nel derby d’andata della stagione successiva, fin dal fischio d’avvio viene colpito duro dai giocatori giallorossi e dopo l’ennesimo fallo assassino viene portato fuori a braccia dal massaggiatore e dai compagni di squadra ed è costretto a chiedere il cambio. Ma oramai ha scritto la storia e il suo gol del 4 aprile, segnato nel primo derby giocato in un turno infrasettimanale e diretto da un arbitro romano, lo ha fatto entrare nella leggenda del calcio romano insieme a Piola, Chinaglia, Di Canio, Signori, Veron, Klose, Milinkovic, Immobile e tutti quei giocatori, capitanati da Lulic, che hanno messo la loro firma in calce ad un successo nel derby. Perché segnare in una stracittadina, a Roma, significa entrare direttamente nella storia…