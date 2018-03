19 Marzo 2018

La colpa di Inzaghi? È troppo laziale...

di Stefano Greco

Non lo riconosco più questo ambiente. Per carità, Roma da sempre è una città volubile in cui si passa dall’altare alla polvere e dalle stalle alle stelle (e viceversa) alla velocità della luce, ma noi siamo sempre stati fieri del nostro essere diversi dagli altri, di aver sorriso davanti al dogma “la Roma nun se discute se ama” e di esser stati sempre critici ma mai volubili. Ultimamente, invece, sembra di stare sull’altra sponda del Tevere, con umore e giudizi che cambiano da una partita all’altra e con un ambiente che passa dagli osanna del dopo-Kiev alla depressione totale del dopo-Bologna, senza rendersi conto che anche la Juventus dopo Londra non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 con la SPAL e che il Milan si è salvato ieri in casa contro il Chievo solo grazie alla Dea Bendata e un arbitraggio a dir poco discutibile. Non solo in occasione degli episodi chiave, ma proprio nella gestione della partita dopo che i veronesi sono andati in vantaggio. L’ho vista tutta e con attenzione la partita, quindi non parlo per sentito dire.

È vero, la Lazio contro il Bologna non è stata brillante. È vero, forse bisognava aggredire fin da subito la partita con altri giocatori, ma trovo ridicola la crocifissione di Inzaghi a cui ho assistito ieri sera, come se qualcuno non aspettasse altro per metterlo nuovamente sulla croce. Dopo Cagliari, Inzaghi era responsabile della cattiva gestione di nani, di aver concesso troppo poco spazio e di non aver dato fiducia a questo (ex, secondo me…) fuoriclasse portato in estate a Formello. Ieri sera, la colpa di Inzaghi secondo i suoi accusatori seriali era quella di aver mandato in campo Nani dal primo minuto regalando un tempo agli avversari. Roba da diventare pazzi. Se non gioca o se gioca quando Inzaghi non schiera i titolari, allora se Nani non rende o non incide la colpa è dell’allenatore, ma è colpa dell’allenatore anche se lo manda in campo con la Lazio migliore. Insomma, come fa sbaglia. Ma se fosse solo questo il problema, ci potrebbe anche stare. Ieri sera, invece, ho letto e sentito commenti allucinanti su Inzaghi, accusato di qualsiasi cosa: non varia il modulo e, addirittura, non ha dato un gioco alla Lazio e ha spaccato lo spogliatoio…

Io mi chiedo come possa professarsi laziale gente che dice, scrive o pensa queste cose. Magari, poi, sono gli stessi che quando qualcuno muove qualche critica alla società ti puntano l’indice contro e ti additano come gufo, come romanista o che troncano ogni discorso sul nascere dicendo:“Ma andate allo stadio e non rompete i coglioni”… Poi, magari, scopri che neanche loro ci vanno allo stadio.

Io che Inzaghi non l’ho mai amato da giocatore, dico che ogni laziale dovrebbe fargli un monumento al Simone allenatore e che se ha una colpa è quella di essere troppo laziale, di aver accettato in silenzio cose che altri allenatori non avrebbero accettato. Provate ad immaginare Antonio Conte a cui vendono in una sola estate Biglia, Keita, Hoedt e Cataldi, sostituiti da Leiva (grandissimo acquisto), Caicedo, Caceres (a gennaio) e Di Gennaro. Il tutto, reinvestendo la metà di quanto è entrato, per giunta incassando 6 milioni di euro per la cessione definitiva di Berisha senza investirli in un portiere esperto da mettere vicino a Strakosha ma eliminando del tutto anche Marchetti. Conte, avrebbe dato di matto, si sarebbe lamentato ogni settimana, avrebbe scaricato sulla società la responsabilità di ogni sconfitta. Inzaghi, invece, non si è mai lamentato, al massimo come ha fatto ieri a fine partita ha detto: "I ragazzi sono stanchissimi". Un messaggio chiaro per chi vuole capire, senza urlare o battere i pugni, perché non è da lui che ha provato a chiedere ma nessuno lo ha ascoltato: né in estate né a gennaio, quindi si è rimboccato le maniche come aveva fatto l’estate scorsa, quando ripescato in extremis perché la Lazio non aveva neanche un allenatore da mandare in ritiro con la squadra ha risposto “presente” senza pensarci due volte, perché come ha sempre detto questa da quasi 20 anni è “casa sua”. E Simone, che negli anni d’oro della Lazio ha vissuto da calciatore lo stress psicofisico del dover giocare ogni tre giorni, senza avere la possibilità di mollare mai nulla, sapeva benissimo che serviva un organico diverso per affrontare questa stagione e che non bastava l’arrivo di Nani e Caicedo per rimpiazzare Keita. Ma, soprattutto, che serviva qualcosa di importante a centrocampo per non dover tirare troppo il collo a Parolo, Leiva e Milinkovic, perché la vera forza di questa squadra è nel movimento, nel ritmo che riesce ad imporre alle partite mettendo gli avversari sempre sotto pressione e costringendoli a sbagliare, proprio come è successo a Kiev. Ma ripetere Kiev a distanza di tre giorni, contro una squadra fresca e che aveva bisogno di punti, non solo non era facile, ma era quasi impossibile. Soprattutto con gli stessi giocatori. Quindi ha provato a gettare nella mischia Nani, Wallace e Marusic al posto di Lulic, Radu e Patric con la speranza di avere maggiore freschezza, ma chi è entrato in campo purtroppo non ha ripagato le attese. E non potendo contare su Milinkovic (per non rischiare l’infortunio), che altro poteva fare Inzaghi? Perché oltre ai tre che ha mandato in campo al posto di Nani, Wallace e Marusic, aveva: Guerrieri, Vargic, Caceres, Basta, Di Gennaro, Murgia, Jordao e Neto. Questo è quello che passa il convento. E la colpa non è certo di Inzaghi se non ha giocatori da mandare in campo e che gli possa risolvere nel finale partite come quella di ieri.

Ripeto, l’unica colpa di Inzaghi è quella di essere troppo laziale e, per amore verso questa società, questi colori e questo ambiente, di non aver alzato la voce, battuto i pugni e fatto casino quando dal mercato non sono arrivati almeno un giocatore in più per ruolo in grado però di giocare e di fare da subito la differenza. Non forse tra qualche anno come Jordao e Neto. Già, perché di tutto può essere accusato Inzaghi meno di non avere il coraggio di buttare nella mischia i giovani, perché era dai tempi di Lovati a fine anni Settanta che la Lazio non faceva esordire in A così tanti giocatori giovani: acquistati o prelevati dalla Primavera. Non è colpa di Inzaghi se Strakosha fa un errore che cambia da subito il corso della partita, così come non si può gettare la croce addosso a questo ragazzo per il gol segnato da Verdi, perché altrimenti Donnarumma, il portiere dal oltre 100 milioni di euro di valutazione di mercato, sarebbe da crocifiggere.

Lo ripeto: ieri sera la Lazio non aveva le gambe per giocare 90 minuti a ritmi folli come ha fatto a Kiev e Inzaghi non ha a disposizione una rosa che gli consenta di cambiare 4/5 elementi senza abbassare la qualità del gioco. Ieri, ad esempio, Roma e Milan sono state salvate da El Shaarawy e André Silva, da due che in coppa non avevano giocato. Inzaghi ha sperato di riuscire a fare la stessa cosa con Nani o con Caicedo e non è certo colpa sua se non hanno inciso. Poi, per carità, Inzaghi non è infallibile, potrebbe variare modulo, si dovrebbe inventare qualcosa di diverso per sorprendere degli avversari che oramai ci hanno studiato e sanno come limitarci, ma la differenza la fanno sempre i giocatori. Non dico i campioni, ma anche i giocatori in grado di entrare anche dalla panchina e di incidere. E noi chi possiamo buttare nella mischia? Jordao e Neto, con il rischio da mandarli allo sbaraglio e di bruciarli?

Per questo servirebbe un minimo di equilibrio nei giudizi, per non parlare proprio di riconoscenza verso un allenatore che in questi 20 mesi ha fatto dei veri e propri miracoli con quello che gli è stato messo a disposizione. Uno che, per giunta, è laziale nel midollo e basta vedere come soffre ed esulta durante la partita per capirlo. Ma, oramai, mi rendo conto che questi nell’attuale mondo Lazio sono discorsi inutili, parole al vento. Oggi, se la Lazio non ha vinto contro il Bologna la colpa è di Inzaghi. E guai a discutere…