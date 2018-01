29 Gennaio 2018

Vincere, perdendo, ai tempi del VAR!

di Stefano Greco

Perdere non piace mai a nessuno, ma ci sono sconfitte che riesci ad archiviare più in fretta perché ti fanno meno male, perché la caduta ha provocato solo più rabbia che graffi o ferite. Sì, perché se qualcuno ci avesse detto sabato pomeriggio che dopo San Siro la Lazio avrebbe avuto lo stesso vantaggio sulla Roma con una partita in meno da giocare, tutti avremmo firmato di corsa, usando anche il sangue al posto dell’inchiostro pur di mettere la nostra firma in calce a quell’accordo. Questo non significa che la sconfitta di ieri sera non bruci, questo non significa fare per l’ennesima buon viso a cattivo gioco, questo non significa far finta che nulla sia successo perché quello che è successo in occasione del gol di Cutrone lo hanno visto tutti quelli che stavano davanti ad un televisore. Tutti, meno Rocchi e Di Liberatore che, forse, in quel momento stavano mangiando un panino invece che guardare il monitor…

“L'esperimento del Var procede bene, forse addirittura qualcosina meglio del previsto. All'inizio c'era un po' d'inesperienza, adesso siamo a un livello accettabile, anche in relazione alle dinamiche del calcio. Siamo abbastanza soddisfatti. Crescono il livello d'interpretazione e le comunicazioni fra arbitri. Se noi pensassimo che non si può crescere ancora smetteremmo di lavorare con l'intensità di adesso. La differenza la fa sempre l'uomo, colui che usa la tecnologia”.

Ho ripreso questa frase del designatore Rizzoli, perché alla luce di quello che è successo in questo weekend tra Verona, Napoli, Milano e Crotone, fa ridere il passaggio “crescono il livello d’interpretazione e le comunicazioni tra arbitri”. Se le cose stessero realmente come dice Rizzoli, in questo weekend non avremmo assistito a cose che potevano starci un anno fa (le abbiamo sopportate per decenni…), ma che non sono più accettabili ai tempi del VAR, a meno da non considerare questo mezzo un’arma per scrivere a tavolino le classifiche. Mi rifiuto di credere che sia così, rifiuto di unirmi al coro dei complottasti a oltranza, ma vorrei che oggi Rizzoli chiedesse pubblicamente scusa a tutti per quello che è successo ieri a San Siro. Perché ai tempi del VAR è inammissibile convalidare un gol segnato con la mano e non accetto la scusa che nessuno in campo si è accorto di quel tocco malandrino di Cutrone e che neanche i giocatori della Lazio hanno protestato per quel tocco di mano, perché il VAR è stato introdotto proprio per questo, per vedere quello che a velocità normale può sfuggire all’occhio umano, quindi anche all’arbitro e al guardalinee. Ma che non può sfuggire a Rocchi seduto davanti a un monitor e con tutti i replay possibili e immaginabili a disposizione. Perché se ti sfugge un gol segnato di mano, così come ti sono sfuggiti i tocchi di mano visti da tutti in Sampdoria-Lazio e in Lazio-Torino, ma non ti sfugge il fallo da rigore (che, ripeto, rigore non era mai…) di Caicedo in Lazio-Fiorentina, allora devo pensare che c’è qualcosa di strano, qualcosa che non va. E quel qualcosa sta proprio in quella frase finale di Rizzoli: “La differenza la fa sempre l’uomo, colui che usa la tecnologia”. Già… Il problema è proprio questo!

Non è accettabile che uno scudetto o una qualificazione Champions possano essere decisi non sul campo ma da come qualcuno usa questo nuovo mezzo tecnologico messo a disposizione degli arbitri per ridurre al minimo (azzerare, sarebbe impossibile, utopia…) gli errori. Non è accettabile, non per una questione di tifo, ma perché questi errori danneggiano la credibilità di un sistema che già scricchiola da tutte le parti come dimostra il caos che regna all’interno del calcio italiano: leghe nel caos, dirigenti che vengono alle mani, una campagna elettorale per nominare la nuova guida del calcio italiano in cui non si è mai parlato di riforme e di come ripartire da zero o quasi, ma in cui si è discusso solo di poltrone, di come mettere le mani su un posto in Consiglio Federale o una carica.

Da tifoso e appassionato di calcio, tutte quello che sto vedendo e sentendo mi provoca la nausea e mi porta ad allontanarmi sempre di più da questo teatrino dell’assurdo. E non faccio spallucce se succede, perché io amo da sempre il calcio, perché mi ha regalato emozioni incredibili che hanno arricchito la mia vita e perché la Lazio di Simone Inzaghi merita di essere seguita e amata senza alcun tipo di riserve, perché per certi versi sta umanizzando questo campionato come ha fatto in Inghilterra il Leicester quando ha vinto la Premier League. Una squadra costruita con un budget “ridicolo” (rispetto a quello delle avversarie, sia chiaro), addirittura incassando dalle cessioni molto ma molto di più di quello che è stato speso per gli acquisti, ma che vince, diverte, emoziona. Che cosa può chiedere in più un tifoso di calcio? Una sola cosa può chiedere e augurarsi, indipendentemente dalla bandiera che sventola o dal colore della sciarpa che indossa: che a decidere scudetto, partecipazioni alle varie coppe e salvezza siano i veri protagonisti, ovvero gli allenatori e soprattutto i giocatori. E non gli arbitri che ci mettono la faccia in campo e, soprattutto, quelli che non ce la mettono la faccia e seduti davanti ad un monitor dovrebbero vigilare sulla regolarità di quello che avviene sul rettangolo di gioco, correggendo quello che sfugge e sfuggirà sempre all’occhio umano a velocità naturale. Ma che non può sfuggire e infatti non sfugge all’occhio della telecamera. E se lo vede chi sta a casa, come fanno a non vederlo loro che sono pagati profusamente per fare solo quello?

Ecco, al tempo del VAR il lunedì non si può ancora discutere se un rigore c’era o no, se un gol era valido o no. Non possibile. Non è accettabile. E se Rizzoli fosse veramente un uomo e un capo, oggi dovrebbe cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa ai tifosi della Lazio, del Bologna, del Chievo e del Crotone. E fermare chi ha sbagliato! Ma non lo farà, come dall’inizio del campionato a oggi non ha mai chiesto scusa ai tifosi delle squadre palesemente danneggiate dai suoi arbitri, dentro il campo o seduti davanti a un monitor. A conti fatti, come dicevo all’inizio a noi ieri ci è andata pure bene, nel senso che alla fine non ci abbiamo rimesso. Ma al tempo del VAR, tutto questo, lasciatemelo dire, è INACCETTABILE!