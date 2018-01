26 Gennaio 2018

Auguri Mr. Delio!!!

di Stefano Greco

Quello tra Delio Rossi e la Lazio, è solo uno dei tanti matrimoni finiti male nei 118 anni di storia di questa società che nel suo DNA deve avere qualcosa di fallato da questo punto di vista, perché già dagli albori la Lazio aveva un’incapacità quasi cronica di chiudere con un lieto fine i rapporti con personaggi che hanno fatto la storia di questo club. Basta pensare a Fulvio Bernardini, l’allenatore del primo trofeo e il primo fuoriclasse laziale diventato dopo il divorzio burrascoso dalla Lazio (e un’avventura durata poco con l’Inter) addirittura una bandiera della Roma, al punto che la società giallorossa gli ha intitolato il Centro Sportivo di Trigoria. Basta pensare a Silvio Piola, lasciato partire perché considerato “vecchio” alla fine della Seconda Guerra Mondiale ma che invece segnò addirittura altri 112 gol giocando per altri 10 anni. Basta pensare alle storie di Chinaglia, Giordano, Di Canio e di tanti altri idoli infranti. Quello di Delio Rossi, quindi, è solo uno dei nomi della lunga lista.

“Ho lasciato uno stadio pieno e lo ritrovo pieno come e più del mio ultimo giorno. E questo conferma una cosa che ho sempre pensato: non ci può essere nessun futuro se non c’è il rispetto per il passato”…

Ho scelto questa frase pronunciata il 12 maggio 2014 in campo, mentre con sguardo sognante e gli occhi luci ammirava lo spettacolo sugli spalti e la sua voce si confondeva con quella dei cori e le note di Lucio Battisti in quella notte magica di un DI PADRE IN FIGLIO per tutti noi indimenticabile, per ricordare Delio Rossi nel giorno in cui spegne 58 candeline, perché in quelle poche righe c’è un po’ tutta la storia della Lazio. Delio Rossi non è e non sarà mai amato come Maestrelli o Fascetti, non ha mai raggiunto il livello di popolarità toccato in pochi mesi da Simone Inzaghi, ma con la sua semplicità è riuscito ad entrare nel cuore della gente. Con lui non ho mai avuto alcun rapporto quando allenava questa squadra, perché da giornalista non l’ho mai seguita la sua Lazio. Quindi, niente interviste, niente colloqui prima o dopo un allenamento, niente sfoghi o confessioni raccolte in privato: quelle che potrebbero consentirti di fare uno scoop ma che per rispetto tieni chiuse in un cassetto, come è successo con Fascetti e Eriksson, ad esempio. Abbiamo parlato un po’ da soli per la prima volta a dicembre del 2014, alla cena di Natale organizzata a due passi da Villa Pamphili da Franco Capodaglio. Abbiamo parlato un po’ della sua esperienza laziale, soprattutto di un avvenimento che mi aveva portato ad allontanarmi (a livello affettivo, da tifoso…) un po’ da lui. Mi riferisco a quel 2 settembre del 2007, al giorno delle finte dimissioni di Sabatini per quel mercato fallimentare che aveva portato Artipoli e Vignaroli (anche altri, ma i loro nomi fecero più impressione e quindi vengono sempre ricordati per primi parlando di quel mercato…) come rinforzi per una Champions League conquistata vincendo il preliminare con la Dinamo Bucarest. Quel giorno, tutti guardammo Delio Rossi con la speranza di vedere una sua reazione forte, da uomo vero come ha sempre dimostrato di essere prima e dopo nella sua carriera: dalla reazione con Ljajc alla corsa sotto la Nord dopo quel gol del 3-2 nel derby, dal dito medio mostrato in un Sampdoria-Roma ai giocatori giallorossi allo scontro a distanza con Paolo Di Canio. Invece, niente. Nulla di nulla, almeno in pubblico. Nulla, come nulla ha fatto o detto Pioli prima e dopo quel mercato che doveva consentire alla Lazio di fare il salto di qualità e che, invece, ha portato all’ennesima occasione mancata e con il divorzio dall’allenatore presentato come uno dei tanti possibili eredi di Maestrelli.

“La reazione c’è stata, ma in privato”, mi ha confessato quella sera, “perché sarebbe stato facile andarsene e mollare tutto. La gente avrebbe apprezzato, applaudito, ma io avrei tradito i ragazzi andandomene in quel modo e non potevo, specie dopo la soddisfazione che mi avevano dato qualificandosi per la Champions League e dando seguito al terzo posto conquistato in campionato. A oggi, quello è ancora il miglior piazzamento della Lazio del dopo-Cragnotti, l’unica qualificazione alla Champions League di questa gestione. Lo sfogo, però, c’è stato. Ed è stato talmente forte la mia reazione da provocare uno strappo definitivo nel rapporto con Lotito. Il matrimonio è continuato ma solo perché avevo un contratto, tanto è vero che non si è mai parlato di rinnovo neanche dopo il trionfo in Coppa Italia”.

E si è fermato qui Delio Rossi, da signore. Sarebbe stato facile sparare su Lotito oppure anni prima rispondere a Di Canio quando andando via dalla Lazio disse di lui: “Per me Lotito e Delio Rossi sono sullo stesso piano: il primo è un tifoso romanista medio e mediocre travestito da laziale; il secondo è un bugiardo, falso e zerbino del presidente”. Invece niente, solo un “è acqua passata”… pronunciato con un sorriso e senza amarezza o rimpianto. E in quel momento ho capito il personaggio, l’ho inquadrato alla perfezione come mai non ero riuscito a fare in quei quattro anni di Lazio. L’ho capito quella sera a cena, tra tanti amici uniti da una passione comune: la Lazio. L’ho capito seduto a quel tavolo, stretto tra Felice Pulici e Delio Rossi: due personaggi simili come lo possono essere l’olio e l’acqua solo per il fatto di essere due liquidi, che hanno in comune solo il fatto che il calcio è stata la loro vita e la Lazio l’anello di congiunzione. Oggi, ripensando a quella serata, a quelle parole e a quella mancata ribellione in pubblico ma che è andata in scena in privato, ho pensato nuovamente a Pioli e a come sia andato in frantumi il rapporto con Lotito dopo quel non mercato dell’estate del 2016. E mi è venuto da sorridere pensando a corsi e ricorsi storici.

In quella serata di dicembre del 2014, sentendo Felice Pulici che parlava e vedendo Delio Rossi che annuiva sorridendo, ho rivisto mentalmente il film di quegli anni della sua gestione. I derby vinti, quella finale contro la Sampdoria a cui resterò legato per tutta la vita perché ho condiviso la gioia di quel trionfo con mio figlio sulle spalle che esultava: il primo trofeo da padre con un figlio sulle spalle allo stadio. Ma la data che mi torna sempre in mente e che ho stampata nella memoria anche ora, è e resta quella del 10 dicembre del 2006: il giorno di un derby, del primo che hai visto con mio figlio vicino che a 3 anni e 10 mesi combatteva con il sonno perché voleva essere partecipe di un evento. Perché quel derby vinto 3-0 umiliando la Roma, è stato un evento per tutti noi laziali ma, soprattutto, per Delio Rossi. Fuori faceva freddo, era il primo freddo di un inverno stranissimo. Ripensando a quel giorno guardo Delio e gli dico: “Oh, stiamo vicino al Gianicolo, andiamo a fare un tuffetto dopo la mezzanotte per festeggiare la ricorrenza? Ce la fai ancora?”… lui ci ha messo un attimo a capire, poi è scoppiato a ridere e mi ha detto: “Non c’ho più l’età e il fisico per fare quelle cose”…

Forse non ha più l’età per un tuffo in una fontana in pieno inverno, Delio Rossi, ma ha ancora tanta voglia di insegnare calcio. Quindi, nel giorno in cui festeggia i 58 anni l’augurio che gli faccio è quello di far bene sulla panchina del Levski Sofia per riuscire a rilanciarsi, perché dopo la promozione in Serie A quel licenziamento da parte del Bologna è stato un duro colpo: d’immagine ma soprattutto per il morale. Ma glielo auguro di cuore, perché anche se la Lazio di Inzaghi sta facendo cose incredibili come e più di quella di Roberto Mancini (forse la Lazio più divertente di sempre dopo la Lazio del 1° scudetto), quella di Delio Rossi è una Lazio che è rimasta a tutti nel cuore. Perché nonostante il pesante ridimensionamento tecnico subito dalla squadra dopo l’arrivo di Lotito, ci ha fatto sperare in una rinascita… o in una resurrezione. Invece, a distanza di quasi 10 anni siamo ancora tutti qui a sperare che grazie a Inzaghi e ai suoi ragazzi arrivi quell’atteso salto di qualità. Ma quelle sensazioni che ci hanno regalato Delio Rossi e i suoi ragazzi, anche se sono durate poco, fanno comunque un patrimonio di quel patrimonio di emozioni che nessuno ci potrà mai togliere, perché sono chiuse a doppia mandata in quel forziere inviolabile chiamato cuore. E ce le ha regalate lui. Delio Rossi, di sicuro non ha la classe di Eriksson e Mancini, non ha neanche il carisma di Tommaso Maestrelli (unico nel suo genere e quindi inimitabile) e nemmeno la Lazialità di Inzaghi, ma sa insegnare calcio come pochi. E per questo gli auguro di tornare presto a fare qui in Italia quello che sa fare. Auguri e in bocca al lupo Delio.