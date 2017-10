15 Ottobre 2017

No, non è un sogno...

di Stefano Greco

I sogni son desideri, chiusi in fondo al cuor

nel sonno ci sembran veri e tutto ci parla d’amor,

se credi chissà che un giorno, non giunga la felicità…

non disperare nel presente, ma credi fermamente

e il sogno realtà diverrà!

No, la vita non è come un film della Disney, anche se la Lazio di oggi somiglia tanto a una Cenerentola che si imbuca al ballo delle grandi del calcio italiano per realizzare un sogno. Ma che cos’è un sogno? Dipende molto dal sognatore, perché anche nei sogni come nella vita c’è chi si accontenta di poco e anche nei sogni mantiene un profilo basso, bassissimo. Ma il sognatore per eccellenza, nei sogni vola alto, altissimo. E allora, perché non sognare una vittoria in casa di una Juventus reduce da 46 risultati utili consecutivi nel bunker inespugnabile dell’Allianz Stadium? Ma non un vittoria qualsiasi, però, una di quelle vittorie che solo un tifoso può sognare. Un successo in rimonta, con il gol della vittoria segnato a tempo scaduto, quando gli altri non ti possono più riprendere. Bello, no? Bello, ma non bellissimo, perché c’è di meglio. Visto che noi laziali anche nel sogno mettiamo sempre anche un pizzico di sofferenza, figlia di quel fondo di masochismo che in fin dei conti un po’ ci caratterizza da sempre, il sogno perfetto lo abbiamo realizzato ieri pomeriggio: partenza in salita, gol sul filo del dubbio subito in modo da pensare subito ad un complotto (astrale o arbitrale, dipende sempre da chi sogna), il brivido del crollo su svarione incredibile del nostro portiere salvato dalla traversa, poi la grande rimonta, firmata da quel principe biondo con gli occhi azzurri che nelle favole come nei sogni veri non manca mai. Il tutto condito, chiaramente, dalla sofferenza finale, perché per trasformare un grande sogno in realtà devi sempre passare per le forche caudine della sofferenza, altrimenti che gusto c’è? Ma il destino, con noi, esagera sempre, basta tornare con la mente a quell’incredibile finale di campionato del 2000 per sapere che tutto questo fa parte del nostro DNA. E allora, ecco che come nella finale della Supercoppa, il sogno sembra svanire dagli 11 metri, con Dybala che indossa i panni del killer spietato, dell’ammazzasogni. Un rigore contro, arrivato per colpa del VAR, al 97° minuto: roba da Juventus, roba da ladri di sogni. E, invece, visto che è un sogno e come recita quella canzoncina che abbiamo sentito mille volte nella vita da bambini prima e dai genitori poi guardando Cenerentola con i nostri figli: “non disperare nel presente, ma credi fermamente, e il sogno realtà diverrà”… E il sogno diventa realtà: Strakosha dimentica lo svarione del primo tempo, indossa il mantello del supereroe (perché senza un supereroe che entra in scena all’ultimo momento e ci salva quando tutto sembra perduto, che sogno sarebbe?), si distende in tuffo, imita Berisha in quel finale di Atalanta-Juventus e con le manone spedisce il pallone lontano, mentre l’arbitro fischia la fine. Non è un sogno perfetto questo? No, non lo è, perché è realtà!

È realtà anche se la Lazio non è Cenerentola e non vincerà lo scudetto a fine stagione, perché quel titolo a meno di qualcosa di incredibile e oggi di difficilmente immaginabile, prenderà la strada di Napoli. A dimostrazione che anche al Sud si può vincere e che non bisogna per forza di cose avere un budget da 4/500 milioni di euro l’anno per vincere. Nell’estate del 2004, il Napoli è ripartito dalla Serie C, sette anni dopo (2011) è entrato in Champions League e a 7 anni di distanza da quel secondo step potrebbe conquistare lo scudetto. Una crescita costante, magari lenta ma costante, passata per cessioni illustri per mantenere i conti in linea con le regole. Perché si può fare, senza sognare di essere il Leicester, senza pensare di imitare il modello Ajax, poi il modello Borussia Dortmund o Atletico Madrid: perché l’Italia è un’altra cosa, una realtà diversa da tutte le altre.

Non vincerà lo scudetto la squadra di Inzaghi, ma può ripetere il percorso della “Banda-Mancini”, una delle squadre più amate di sempre nella storia della Lazio, una delle più belle e divertenti ammirate in 117 anni di storia. E forse non è un caso se è stata proprio la Lazio dell’Inzaghi allenatore a infrangere quel tabù che resisteva da 15 anni, da quando la Lazio dell’Inzaghi giocatore vinse il 15 dicembre del 2002 al Delle Alpi salendo al secondo posto in classifica. E, come ricordavo nell’articolo di ieri mattina, lo fece quasi allo stesso modo: andando sotto di un gol, per poi vincere nella ripresa grazie ad una doppietta di un giocatore che era uno dei simboli di quella Lazio sbarazzine e irriverente. Quella notte di dicembre è toccato a Stefano Fiore segnare la doppietta decisiva, ieri pomeriggio a Ciro Immobile, sempre più uomo-simbolo di questa Lazio. Con questa doppietta, Ciro si è preso anche il primo posto nella classifica dei cannonieri, scavalcando proprio (anche grazie a Strakosha) Dybala, il giocatore da 150 milioni di euro di quotazione. Ha segnato più di Dybala in questo avvio di stagione Ciro Immobile, quanto Messi in Spagna e solo un gol in meno di Messi considerando anche le varie coppe e le partite della Nazionale: 17 gol a 16 per la “pulce” il bilancio totale. Ecco, questo è oggi Ciro Immobile, il giocatore ricostruito da Simone Inzaghi, fortemente voluto e recuperato dall’allenatore della Lazio quando oramai sembrava perso per il grande calcio.

Ma la Lazio non è solo Immobile, come quello che sta succedendo non è solo merito di Inzaghi e del suo staff. Che ci piaccia o no, che sia successo per caso o per “progetto”, questa è la squadra costruita da chi gestisce la Lazio. E non ci deve essere né rabbia né fastidio nell’ammetterlo, perché anche se in molti ci siamo più o meno distaccati dal presente, sempre laziali siamo: perché siamo nati con questo DNA che ci è stato trasmesso di generazione in generazione; perché abbiamo scelto questi colori quando in anni di buio calcistico sarebbe stato molto più facile rinnegare storia e tradizione per scegliere una via più facile; perché siamo e moriremo laziali, nonostante tutto e tutti. Fregandocene di chi la pensa diversamente o di chi si sente in diritto di giudicare, di distribuire patenti, di chi gioisce più insultando gli altri che limitandosi a gioire per una grande vittoria. Che ci piaccia o no, questo è il mondo Lazio di oggi, una delle poche note stonate in un periodo in cui i sogni si trasformano in realtà. Ma la vita, non può essere perfetta, neanche quando si sogna…