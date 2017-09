21 Settembre 2017

Forza Lazio, forza Simone, forza ragazzi... E basta!

di Stefano Greco

Ho aspettato 12 ore per scrivere qualcosa su Lazio-Napoli, perché so benissimo che quello che scriverò oggi sarà vivisezionato da chi, già da anni, si attacca anche ad una piccola frase (estrapolandola dal contesto) per attaccarmi, oppure non trovando nulla a cui aggrapparsi legge tra le righe o interpreta il mio pensiero. Mi dispiace, ma oggi resterete delusi. Perché questa mattina, ogni laziale vero, è incazzato, molto incazzato. La percentuale di incazzatura contro il fato o contro chi a volte lo determina con certe scelte, dipende poi da quanto si è obiettivi nel giudicare le cose, le situazioni, le persone. Prendersela solo con la società per quello che è successo ieri sera all’Olimpico, significa essere in malafede; prendersela solo con la sfiga o con i fattori imponderabili tanto cari a qualcuno, invece, a mio parere significa essere ottusi e non aver capito ancora come funziona il calcio di oggi e quali sono le caratteristiche di alcuni giocatori importanti della Lazio.

Aiutati che Dio ti aiuta dice un vecchio adagio. Ecco, la rabbia per quello che è successo ieri sera (una cosa mai vista nella storia del calcio, con l’uscita per infortunio di tre difensori in 50 minuti) potrebbe portare a dire che qualcuno non ha fatto molto per aiutare o supportare Inzaghi quest’estate. E questo è sotto gli occhi di tutti, dal 1 settembre, perché quando Simone invocava un altro difensore o comunque un sostituto di Hoedt (venduto a peso d’oro) non pretendeva la Luna, ma solo il minimo sindacale. Quel minimo (esce uno entra un altro di pari valore) che per qualcuno è comunque troppo anche se a parole lo garantisce. Ma restando a ieri sera, anche con un difensore bravo in più in rosa, le cose non sarebbero cambiate, perché quando il destino si accanisce in quel modo non puoi far altro che rassegnarci e pensare a limitare i danni. Contro un avversario diverso, forse questa Lazio tutta grinta e cuore costruita da Inzaghi ci sarebbe anche riuscita, ma contro quella macchina da gol chiamata Napoli, non c’era e non ci sarebbe stato scampo, neanche con un Nesta in più al centro della difesa. E con tutti i titolari in campo, probabilmente oggi staremmo qui a parlare di un risultato diverso, forse a festeggiare la Lazio seconda in classifica in compagnia dell’Inter. Avremmo probabilmente tre punti più in classifica ma il problema sarebbe rimasto lo stesso, perché è ed era evidente a tutti, anche se qualcuno faceva finta di non vederlo. Se tu giochi a 3 in difesa, devi avere 6 centrali affidabili (non solo a livello qualitativo, ma fisico). Se sei bravo a variare modulo (come fa Inzaghi), devono essere comunque almeno 5 considerando che giochi su tre fronti al ritmo di una partita ogni tre giorni e nel conto devi mettere tutto: affaticamento, squalifiche, infortuni. Vale per la difesa, come vale per l’attacco. Per questo si invocava anche un vice-Immobile.

Il problema, quello di cui in pochi abbiamo sempre parlato prendendoci per questo nostro insistere sul tema dei gufi, degli incontentabili o dei prevenuti, è legato al perché di questa serie di infortuni. Perché c’è sicuramente lo zampino della sfiga, ma se tu costringi De Vrij a giocare 8/9 partite consecutive perché non hai alternative, l’infortunio non è un fattore imponderabile, diventa un rischio quasi certo, perché lo sappiamo tutti che l’olandese ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato per evitare ricadute o problemi muscolari. Perché De Vrij è un giocatore meraviglioso, ma purtroppo è fragile. E lo stesso discorso vale per Basta. Perché non bisogna essere né dei geni né dei veggenti, basta consultare le tabelle sul rendimento di certi giocatori nell’arco di un anno per sapere chi regge certi ritmi e chi no, chi è soggetto a problemi e chi invece può giocare senza problemi tre partite a settimana per un mese. De Vrij non può, basta neanche. Bastos, invece, è un discorso a parte, perché il gigante angolano segnali di fragilità non ne ha mai dati, quindi il suo stop è da annoverare solo ed esclusivamente come sfiga. O come evento imponderabile, decidete voi quale termine usare. E lo stesso discorso vale anche per Milinkovic Savic, perché il ragazzo ha una struttura che gli consente di resistere ad un tour de force e, tra l’altro, aveva risposato durante la sosta per gli impegni delle nazionali, al contrario (ad esempio) di De Vrij che aveva giocato due partite a distanza di pochi giorni con l’Olanda.

Lo sapevamo tutti che questo mese di fuoco era una sorta di momento della verità, non tanto per i risultati quanto per il gran numero di impegni da affrontare con una rosa che per forza di cose è ristretta. Perché c’era già Wallace infortunato, perché Felipe Anderson è fuori dall’inizio della stagione e il rinforzo estivo più importante è arrivato anche lui reduce da un brutto infortunio e quindi si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato in grado di scendere in campo non prima di ottobre. La coperta era corta e ora che la sfortuna ci ha messo pure lo zampino è diventata molto più che corta. Perché a Verona Inzaghi non potrà contare sicuramente su Basta, De Vrij, Wallace, Bastos, Felipe Anderson e Nani. E come ha detto ieri a caldo, ora Simone Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa per le prossime partite che, per fortuna, ci porteranno ad affrontare il Verona (un solo gol, su rigore, segnato in 5 partite) e quel Waregem che è stato travolto in casa dal Nizza nella prima giornata di Europa League.

Proprio a causa di questa emergenza, qui non c’è da fare polemiche, c’è solo da stare vicini a Simone Inzaghi (che, ricordiamolo sempre, per qualcuno non è un mago…) e alla squadra. Perché sarebbe ridicolo e anche un po’ da infami aspettare ora al varco Luiz Felipe oppure Marusic, magari sperando che facciano qualche cazzata solo per poter dire poi che non sono all’altezza, perché cosa cambierebbe ora? Nulla. Il problema resterebbe e non sarà neanche l’evento di ieri sera a risolverlo o a cambiare la testa di chi guida questa società, perché oramai la storia si ripete da anni. Lotito è questo e niente e nessuno lo cambierà. Lui non è cambiato, diventa più bello o più brutto agli occhi di qualcuno solo a seconda dei risultati, ma lui oggi è lo stesso di 13 anni fa. Anzi, forse anche peggio perché con il passare del tempo la sua arroganza è aumentata. Quindi, non vale più neanche la pena parlarne, perché già 4/5 righe dedicate a lui in un articolo di Lazio sono quasi uno spreco, di tempo e di energie.

C’è da pensare alla Lazio, soprattutto a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi che si sono guadagnati sul campo rispetto e amore, per quello che hanno dato sul campo e per la voglia che hanno di onorare questa maglia. Per questo, Lazio-Napoli va cancellata subito come risultato perché inattendibile a causa di quello che è successo in campo ieri sera. E se qualcosa deve essere ricordato, allora ricordiamo quei primi 45 minuti in cui la Lazio ha tenuto testa alla squadra che, parere mio (e non da oggi), quest’anno vincerà lo scudetto. Non amo né Napoli né il Napoli, ma questo è l’anno loro e quello che è successo ieri sera lo dimostra. Guai a sottovalutare certi segnali che ti lancia il destino. Noi, invece, non siamo rame oggi come non eravamo oro ieri. E anche se questa è e resterà sempre la città più umorale del mondo, mai come oggi serve senso della misura, onestà e amore per la Lazio. Per quella bandiera, non per chi (come nella foto che ho scelto per l’articolo di oggi) la sventola dal ponte di comando e sempre per tornaconto personale. Per questo: FORZA LAZIO, FORZA SIMONE, FORZA RAGAZZI e BASTA! Siamo la Lazio, abbiamo visto di peggio in passato…