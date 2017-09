18 Settembre 2017

Sì, è proprio una gran bella Lazio...

di Stefano Greco

Napoleone diceva che la fortuna è una come donna: se te la lasci sfuggire oggi non hai la certezza di ritrovarla domani. Per questo, se qualcuno oggi attribuisce la vittoria della Lazio a Genova ad un colpo di fortuna, al regalo inatteso di un ex (Gentiletti), non sbaglia e non fa un torto a nessuno, ma c’è molto di più di un pizzico di fortuna dietro al cammino della Lazio di Simone Inzaghi. Perché se è vero, sempre citando Napoleone, che è meglio avere alla guida del proprio esercito un generale fortunato che un generale bravo, non è detto che non si possa trovare un generale bravo e anche leggermente fortunato. Perché non guasta ed è un valore aggiunto.

Dietro l’avvio stagione da record della Lazio, addirittura migliore di quello di Eriksson e di Maestrelli nelle due stagioni dello scudetto, c’è un allenatore che sta superando uno dopo l’altro tutti gli esami e tutte le trappole che trova sul suo cammino, uno capace di disinnescare con il sorriso e con il dialogo qualsiasi mina pur di proteggere il suo gruppo. Uno che quando riceve i complimenti divide sempre la torta della popolarità con il suo staff, perché crede nel lavoro di gruppo. Uno che nomina sempre i suoi ragazzi preferendo il NOI all’IO, al contrario di tanti suoi colleghi che quando la squadra vince fanno i falsi modesti ma che quando la squadra perde hanno sempre una scusa pronta in tasca per scaricare su altro o su altri le colpe dell’insuccesso. Uno che in silenzio ha fatto tutta la gavetta dagli Allievi alla prima squadra e ringrazia sempre chi gli ha dato fiducia, senza mai ricordare che quella fiducia e quella chance di allenare se l’è pagata di tasca sua, facendosi spalmare su un numero lunghissimo di anni un contratto milionario che la Lazio non poteva permettersi di pagare. Uno che fin da quando giocava era convinto di poter diventare un grande allenatore e che, al contrario di tanti giocatori che pensano solo all’oggi e ad incassare il più possibile, ha pensato al domani e ha investito su se stesso. Uno, infine, che ha coronato il sogno della sua vita, allenando la squadra di cui è diventato tifoso nella città che ha amato a prima vista e che ha scelto come casa.

“Lazio e la Lazio per me è un punto d’arrivo. Sono felicissimo di poterla allenare,perché alleno la squadra di cui sono tifoso, poi vedremo quello che succederà”.

Quel “vedremo che cosa succederà”, è legato alla corte spietata che gli sta già facendo la Juventus che avrebbe individuato in lui l’erede di Allegri. E che se lui dicesse sì lo vorrebbe anche prima della scadenza del contratto con il tecnico livornese. Già, perché Simone Inzaghi è l’allenatore del momento, come e più di Sarri. Perché la Lazio in queste due stagioni non ha certo investito sul mercato quello che ha investito il Napoli (che, ad esempio, ha incassato tantissimi soldi per Higuain ma li ha reinvestiti tutti per giocatori pronti e non scommesse o ragazzi di belle speranze…), ma ha vinto, sta tenendo il passo di formazioni che hanno investito il doppio del fatturato annuale della Lazio solo nell’ultimo mercato e gioca un calcio che diverte i tifosi e che a tratti è anche spettacolare.

La Lazio di Inzaghi non ha nulla a che vedere né con quella di Maestrelli né con quella di Eriksson, che per motivi diversi sono completamente diverse da questo gruppo. Questa Lazio non è neanche come il Parma di Nevio Scala, perché alle spalle di quel progetto di provincia che ha fruttato anche trofei europei, c’era un gruppo economico che investiva miliardi. Questa Lazio, invece, assomiglia tanto al Verona di Osvaldo Bagnoli, a quel gruppo in cui c’era uno straniero di grande esperienza (Briegel), che non era una stella della sua nazionale, ma un campione-gregario che si metteva a disposizione del gruppo. E intorno a Briegel e a quel folle di Preben Elkjær Larsen, Osvaldo Bagnoli con saggezza è riuscito a costruire una squadra con un modulo perfetto che valorizzava al massimo le caratteristiche di tutti i giocatori che aveva a disposizione. Che non erano campioni, ma a volte giocatori che avevano fallito altrove o in cerca di riscatto dopo qualche annata difficile, oppure dei talenti inespressi che avevano bisogno di trovare l’allenatore giusto e il gruppo giusto per esplodere. Oppure giovani in rampa di lancio. Vale per Immobile e Luis Alberto, vale per Milinkovic e Felipe Anderson, vale per De Vrij e un ragazzino come Murgia. E potrebbe valere anche per Nani. Perché tutto quello che tocca Inzaghi, come per incanto, si trasforma in oro. Non sarà un mago, ma fino ad oggi ha dimostrato di essere per la Lazio una sorta di Re Mida. Basta pensare solo a come è riuscito a trasformare Keita o a quello che valgono oggi giocatori che lui ha voluto o che lui ha abbracciato e ricostruito, Immobile in testa. Perché se Belotti vale una clausola da 100 milioni di euro, c’è da chiedersi quanto potrebbe valere oggi Immobile se per un Coutinho nell’ultimo mercato si è parlato di cifre vicine ai 120-130 milioni di euro e se Mbappé è stato pagato circa 150 milioni di euro.

Perché anche Immobile trasforma in oro tutto quello che tocca, giocando dal primo minuto o entrando a partita in corso come è successo in Europa League contro il Vitesse. Lui segna e la Lazio vince. E dove potrà arrivare questa Lazio, è difficile dirlo oggi e non lo sapremo neanche mercoledì sera dopo la sfida con il Napoli, che per come stanno giocando le squadre di Inzaghi e di Sarri in questo momento dovrebbe essere uno spettacolo come il “clasico” di Spagna o come una sfida tra City e United per guardare fuori dalle mura di casa nostra. Sì, indipendentemente da tutto, è veramente una gran bella Lazio. Sorprendente e che non si deve porre dei traguardi, perché facendolo rischierebbe di snaturarsi. Il Verona di Bagnoli, senza porsi limiti o traguardi vinse lo scudetto; la Lazio di Mancini, senza porsi traguardi sfiorò lo scudetto e finì in Champions League. Ecco, se proprio vogliamo fare un paragone, questa Lazio somiglia tanto alla Banda Mancini, a quella squadra che nacque dalle ceneri di un mercato di cessioni dolorose e che stupì tutti. E sarebbe tanta roba ottenere oggi gli stessi risultati ottenuti da quella Lazio allenata da un suo ex giocatore, anche lui campione d’Italia e di quasi tutto con quella maglia biancoceleste addosso. Ma bisogna volare basso, perché la forza di questa squadra e di questo gruppo fino ad oggi è stata proprio la modestia. Perché essere modesti non significa non essere ambiziosi, ma restare come i piedi ben saldi in terra, lasciando i sogni e le speranze ai tifosi. Per questo fa bene Inzaghi a dire che la partita con il Napoli è importante ma non è decisiva come potrebbe esserlo nel girone di ritorno arrivando con questa stessa classifica. Perché guai a caricare troppo questa squadra, guai ad esaltarsi troppo: perché il rischio SPAL in quel caso sarebbe veramente dietro l’angolo. Perché le energie fisiche spese sul campo si recuperano in fretta, sono quelle mentali spese fuori dal campo che sono difficili da recuperare. Specie a Roma…