01 Settembre 2017

Finalmente, è finito questo strazio!

di Stefano Greco

Finalmente è finita! Sì, perché quella che una volta era una fiera dei sogni, un gioco estivo che accendeva la fantasia, oramai da lustri si è trasformata in un incubo che provoca una serie infinita di malumori e di discussioni. Che lasciano il tempo che trovano, tra l’altro, perché nel dire oggi se la Lazio rinforzata o indebolita, si hanno le stesse certezze di quando si punta un numero secco alla roulette. Perché tante solo le variabili, tante sono le piccole cose che possono far andare storta una stagione oppure regalare un’annata sorprendente in senso positivo. Ma anche e soprattutto perché, in assenza totale di chiarezza e di trasparenza, anche le discussioni sulle cifre spese o incassate lasciano il tempo che trovano, perché per conoscere le cifre reali dovremo aspettare addirittura marzo, quando in occasione della relazione semestrale verranno divulgati i dati di bilancio e quindi le cifre di acquisto e di vendita dei calciatori.

Già, perché anche se la Lazio è una società quotata in Borsa e quindi avrebbe l’obbligo di comunicare agli azionisti operazioni di questa rilevanza, ogni volta sembra di essere in presenza di uno dei segreti di Fatima, mentre in realtà si tratta solo di un mistero di Pulcinella, perché tanto nei bilanci prima o poi i numeri usciranno. E da quello che si è capito a mercato finito, la Lazio ha chiuso con la valigia piena. Già, perché dei tre acquisti fatti il penultimo giorno e ratificati ieri, nessuno è a titolo definitivo. Nani è in prestito con diritto di riscatto, mentre per i due ragazzi portoghesi si tratta di “acquisto temporaneo sino a tutto il 30 giugno 2019 con obbligo di trasformazione in cessione definitiva”. Insomma, un prestito con obbligo di riscatto. Questo dicono i comunicati ufficiali della società. Ergo, dalle casse non è uscito praticamente nulla di quel tesoretto accumulato con la cessione di Keita (30 milioni di euro), che si è aggiunto a quello accumulato in precedenza con le cessioni di Berisha (5 milioni di euro), Biglia (17+3 di bonus), Cataldi (2+6 di eventuale riscatto) e Hoedt (17 milioni di euro). Quindi, di quei 71 milioni di euro in entrata (più altri 9 eventuali legati a bonus e riscatti), ne sono usciti realmente 6,5 per Marusic, 5,6 per Leiva i 2,5 per Caicedo, il prestito secco di Nani e il parametro zero Di Gennaro, si arriva a meno di 15. Le somme finali, tiratele voi. Sulla carta, chiaramente, perché quelle reali come detto prima le conosceremo solo a marzo.

Ma la domanda principale è: la Lazio che esce dal mercato estivo 2017, è più forte di quella dello scorso anno? Sulla carta, considerando oltre ad entrate e uscite anche il fatto che la rosa a disposizione di Inzaghi quest’anno dovrà affrontare anche l’Europa League, verrebbe da dire di no. Perché è uscito un centrale difensivo che non è stato sostituito, si è aggiunto un laterale in difesa, Cataldi è stato sostituito da Di Gennaro e Biglia con Leiva, mentre in attacco Nani ha preso il posto di Keita e Caicedo quello di Djordjevic, anche se la società non è riuscita a piazzare il serbo da nessuna parte quindi è rimasto (teoricamente) a disposizione di Inzaghi dopo un’estate passata da separato in casa, da emarginato. Sulla carta l’unidici titolare è buono, quasi in linea (se in più o in meno lo dirà solo il campo) con quello dello scorso anno, ma i problemi di assenza di alternative in certi ruoli chiave non sono stati affatto risolti. Un anno fa ci si lamentava dell’assenza di un vice Biglia e non mi sembra che sia stato preso un vice Leiva; lo scorso anno abbiamo sempre pregato tutti che non venisse neanche un raffreddore a Immobile e quest’anno le preghiere dovranno aumentare sia di numero che di intensità perché oltre al campionato e alla Coppa Italia c’è pure l’Europa League e un altro grande attaccante di riserva non c’è più. E non c’è neanche l’ancora di salvezza di un Keita centravanti, a meno di non ipotizzare in quel ruolo Nani che goleador (massimo 9 reti in un campionato nel 2011 con il Manchester United) non è mai stato. Questo non è pessimismo, è sano realismo basato sui numeri e la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi, chiamato a confezionare l’ennesima magia. O miracolo.

Poi, tutti ci auguriamo che i due portoghesi possano essere un rinforzo reale per la prima squadra e non per la Primavera, che Murgia possa esplodere definitivamente, che Palombi possa segnare gli stessi gol di Keita, che Nani si sia messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno condizionato lo scorso anno e che torni ad essere il giocoliere di una volta… E chi più ne ha più ne aggiunga. Perché la speranza non solo è l’ultima a morire, ma è il sale, il condimento della vita. Perché senza quella (come senza i sogni), diventa dura persino accettare l’idea di doversi alzarsi la mattina. Ma parliamo di sogni e di speranze, perché di certezze questo mercato non ne ha regalate. Se non quella che la Lazio ha fatto una campagna cessioni da 9/9.5, visto che ha incassato quasi quanto il fatturato totale fatto registrare dalla società lo scorso anno. Ma a livello di acquisti e di rinforzi, dopo la splendida cavalcata dello scorso anno e la conquista della Supercoppa, c’era da aspettarsi qualcosa di più e di meglio: perché i soldi c’erano (e ne sono rimasti tanti in cassa…), perché il budget a disposizione della Lazio quest’anno è più alto di quello di un anno fa grazie ai diritti dell’Uefa per la partecipazione all’Europa League, grazie ai 4 milioni garantiti dalla Seleco e perché Simone Inzaghi, comunque, un riconoscimento per il gran lavoro fatto se lo meritava.

Già, Inzaghi. Qualcuno ha parlato di una sfuriata del tecnico dopo la cessione di Keita e il sentore di una non sostituzione del senegalese, ma trovo che sia inutile e ridicolo andare dietro alle voci. Come credo che sia ridicolo aspettarsi uno sfogo pubblico da parte di Inzaghi a mercato chiuso. Perché non servirebbe a nulla, perché questa è la rosa che ha a disposizione e da buon padre di famiglia deve far sentire tutti importanti e non rimpiangere chi poteva arrivare e non è arrivato. Cosa dovrebbe fare, dare le dimissioni come chiede qualcuno? Follia. E non perché in Italia non si dimette mai nessuno e tutti stanno attaccati alla poltrona e allo stipendio garantito dal contratto, ma per il semplice motivo che andarsene sarebbe un tradimento verso quei ragazzi che sia lo scorso anno che in questo avvio di stagione gli hanno dato tanto. In quella folle corsa di Verona e in quell’abbraccio a Milinkovic concluso con un tuffo sull’erba del Bentegodi, c’è tutto Simoni Inzaghi: il suo amore sconfinato per la Lazio e il suo attaccamento a questo gruppo che è riuscito a costruire con l’aiuto silenzioso ma prezioso di Angelo Peruzzi. Riuscendo a isolare la squadra da tutto e da tutti. Società compresa.

Simone resterà e non dirà nulla, perché battere oggi i pugni sul tavolo sarebbe ridicolo. Quello che doveva dire lo ha detto più o meno apertamente in pubblico e sicuramente in privato. “Se Hoedt e Keita partiranno, dovranno essere sostituiti”, ha detto prima e dopo Verona. Al posto del senegalese è arrivato Nani, al posto dell’olandese nessuno, perché addirittura Paletta ha rifiutato e in extremis non si è riusciti a prendere né Jach né Peluso. Se per colpa dei fax rotti o del poco tempo a disposizione (d’altra parte, il mercato è stato aperto solo 60 giorni…), non ce lo diranno mai. Di sicuro, Tare e Lotito ci diranno di aver mantenuto le promesse e di aver allestito una squadra più forte di quella dello scorso anno e la comunicazione romana si allineerà, compatta. Io no. Spero di sbagliarmi, ma ho l’impressione che il gap con quelle che ci hanno preceduto lo scorso anno (Atalanta a parte) sia aumentato (anche se la Roma per me rischia il botto quest’anno…) e che soprattutto la Lazio sia stata sorpassata in tromba sia dal Milan che dall’Inter che lo scorso anno le sono finite dietro e hanno rose molto più ampie e ricche di alternative. Basta guardare l’attacco del Milan e confrontarlo con quello della Lazio.

Ma come ho scritto all’inizio, siamo alle sensazioni, al massimo alle intuizioni figlie dell’esperienza (soprattutto sul rischio che l’impegno aggiuntivo della coppa possa condizionare la marcia in campionato), nulla più. Saranno i prossimi 4 mesi a dirci che Lazio è quella di quest’anno, se a gennaio si dovrà correre di corsa ai ripari, oppure no. L’unica certezza, è che per qualche settimana staremo in pace. Ma non per tanto, perché già a fine ottobre c’è da giurarci che si tornerà (purtroppo) a parlare di mercato…

Buona Lazio a tutti!