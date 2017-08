28 Agosto 2017

Ora tocca solo a voi due...

di Stefano Greco

Aiutati che Dio t’aiuta, recita un vecchio adagio. E senza aspettare la manna da un cielo da mesi privo di nuvole, Simone Inzaghi ha fatto di tutto per aiutare la Lazio sia lo scorso anno che in questo avvio di stagione. Anzi, ha fatto anche quello che non ci si aspettava da lui per mettersi nelle condizioni di meritare ora un aiuto concreto, qualcosa di reale e non frutto di promesse o di chiacchiere da bar.

“Abbiamo due buchi e devono essere colmati”, ha detto Simone riferendosi alla partenza di Hoedt e al fatto che già sa che non potrà più contare sull’apporto di Keita, un attaccante che alla Lazio lo scorso anno ha dato molto più dei 16 gol registrati a tabellino. Non servono due giocatori tanto per fare numero e riempire l’album con due foto, ma servono due giocatori veri, gente in grado di fare la differenza e non due pescati chissà dove come un saldo di fine stagione o addirittura sull’elenco dei disoccupati di fine agosto. E deve essere la società a prenderli questi due giocatori, a investire sul mercato quei 30 milioni di euro di utili che ci sono in cassa. Perché la società ci terrà pure a vincere l’ennesimo scudetto del bilancio, ma l’allenatore, la squadra e i tifosi si aspettano un segnale vero da parte della Lazio, un aiuto per essere competitivi anche nel campionato vero, quello dei 3 punti in palio ad ogni partita e che a fine stagione assegna 4 posti per quel Paradiso calcistico chiamato Champions League. Ovvero, quel qualcosa che non è mai stato fatto in 14 sessioni di mercato.

Sì, perché qui ogni anno si toglie qualcosa e poi si tappa il buco, si vendono pezzi importanti che vengono sostituiti che pedine che magari diventeranno ancora più importanti in futuro ma non nell'immediato oppure allungheranno la lista delle zavorre a bilancio, ovvero delle scommesse perse. In 14 anni non si è mai investito seriamente, non si è mai speso senza preoccuparsi di quando e come rientrare, scommettendo sulla squadra. Non dico come hanno fatto Milan e Inter, ma almeno reinvestendo tutto quello che è entrato dalle cessioni. Perché se vendi bene e compri in modo intelligente, anche una cessione all’apparenza dolorosa può diventare un grande affare. Basta pensare alla cessione di Vieri, la madre di tutte le cessioni che hanno portato benefici: tanto è entrato e tanto è uscito, ma per un solo grande giocatore ceduto sono arrivati Veròn, Simeone e Simone Inzaghi. Ma se tu perdi in un anno Biglia, Cataldi, Keita e Hoedt e li sostituisci con Leiva, Di Gennaro, Paletta e Caicedo, di sicuro non sei più forte dello scorso anno e non fai e non farai mai il salto di qualità. Specie se gli altri grandi club, dopo anni di sofferenza economica, hanno ricominciato a investire e pure pesantemente. Quindi, tu nella migliore delle ipotesi resti quello che eri prima (ma ti deve dire bene) ma il gap con chi ti stava davanti aumenta e ti ritrovi sorpassato anche da chi (Milan e Inter) ti stava dietro. Quindi, all’apparenza sei forte come un anno fa, ma in realtà non lo sei. Anzi… Soprattutto perché avrai quest’anno un impegno in più da affrontare. E giocare in Europa League, lo sappiamo bene, provoca un grande dispendio di energie, sia fisiche che mentali.

La palla, quindi, passa nelle mani di Lotito e Tare. Oppure solo nelle mani di Tare, visto che Lotito si è abilmente defilato sostenendo che il compito di rinforzare la squadra è del direttore sportivo e lui ha tutte le deleghe che servono per farlo. I soldi ci sono, le deleghe pure, quindi anche se restano meno di 4 giorni al gong di chiusura c’è ancora modo e tempo per fare le cose fatte bene. Perché se negli ultimi giorni la Roma può prendere Schick, il PSG può prendere Mbappé e il Barcellona Coutinho, anche la Lazio con quei 30 milioni di euro e passa in cassa (senza contare i soldi in più a budget rispetto un anno fa garantiti dalla Supercoppa, dalla partecipazione all’Europa League e allo sponsor Seleco) può fare due colpi veri. Due colpi, non due scommesse con la scusa che la Lazio è una società “che va controcorrente”. Perché questa frase sembra parente stretta di altre frasi sentite in passato, come: “questa squadra è difficilmente migliorabile”, “se parte un campione ne arriva un altro”, “dobbiamo stare attenti a fare acquisti per non turbare l’armonia dello spogliatoio e gli equilibri del gruppo”.

Quindi, controllate che i fax funzionino e abbiano carta a sufficienza, che i telefonini abbiano abbastanza carica o credito e non aspettate le ultime due ore per poi dire: “se avessimo avuto qualche ora in più”, perché anche questi sono film già visti e questa volta non ci sono scuse. Perché se vendete pure Keita, allora i 30 milioni di euro diventano almeno 50 o 60 milioni di euro.

Mai come questa volta, VOLERE È POTERE. E mai come questa volta, dipende solo ed esclusivamente dalla società fare qualcosa d’importante. Avere voglia di fare qualcosa di importante e dimostrarlo in modo concreto, non a chiacchiere o portando nuovi Vignaroli, Artipoli, Saha, Postiga, Alfaro, Bisevac e altri “colpi” dell’ultima ora che vi hanno resi celebri. Perché questa volta non ci sono scuse e, mai come questa volta, l’allenatore e la squadra hanno fatto di tutto per meritarsi un aiuto da parte della società. Quindi, tocca a voi, solo a voi due fare qualcosa per il bene della Lazio…