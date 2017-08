23 Agosto 2017

23.8.2002: l'ultima di Nesta con la Lazio

di Stefano Greco

Il 23 agosto del 2002 è una di ti restano impresse nella mente, difficili anzi impossibili da dimenticare. Perché quando vivi di grandi emozioni tutte quelle sensazioni che ti provocano un brivido finiscono direttamente nello scrigno dei ricordi preziosi e lì restano conservate. Per sempre. Perché è come mettere dei gioielli nella cassetta di sicurezza di un caveau di una banca inviolabile: solo tu puoi accedere e nessuno può neanche sbirciare per vedere che cosa c’è dentro. E il 23 agosto del 2002 è uno di quei gioielli, anche se tirarlo fuori dalla cassetta fa male, perché quello è stato l’ultimo giorno in cui Alessandro Nesta ha indossato la maglia della Lazio, anche se solo in una partita amichevole. E io l’ho vissuto a bordo campo, vicino a lui: diviso tra lavoro e tifo, tra cuore e testa, in un mix di sensazioni difficili da descrivere. Sono passati 15 anni, ma sembra ieri e chiudendo gli occhi i brividi sono gli stessi di quella sera.

Quella del 2002 è un’estate difficile per la Lazio. Cacciato Zaccheroni, Cragnotti ha deciso di affidare la squadra al figliol prodigo Roberto Mancini, tornato a Roma dopo un anno e mezzo di esilio volontario in quel di Firenze. Sono passati appena due anni dalla conquista dello scudetto, la Lazio non è più la squadra ricca e potente di quando il “Mancio” indossava gli scarpini e la maglia numero dieci, invece delle scarpe eleganti nere e di quella divisa ufficiale che lo fanno sembrare un altro. La Lazio è pressata dalla FIFA per il saldo non versato dell’acquisto di Stam dal Manchester United (18 milioni di euro) e per le rate dell’acquisto di Mendieta dal Valencia. In Italia, Cragnotti per la prima volta in 10 anni di gestione ha faticato ad ottenere l’iscrizione al campionato, arrivata solo grazie ad una fidejussione concessa da Capitalia (ora Unicredit) solo perché la Lazio ha pagato una costosissima polizza assicurativa a garanzia. Il gruppo Cirio ha problemi, i soldi non arrivano più con la continuità di prima e la squadra non ha ancora incassato le ultime mensilità della stagione precedente. Per questo, ci sono incontri febbrili e assegni che partono da Roma alla volta di Vigo di Fassa per ottenere le firme dei giocatori sulle liberatorie da presentare alla Federcalcio per ottenere l’iscrizione al campionato. La Lazio ha bisogno di fare cassa e in città cominciano a girare voci sulla possibile cessione di Nesta per tappare i buchi di un bilancio tutt’altro che sano.

Dopo Nedved e Veron, sembra essere lui il gioiello da sacrificare, anche perché sul capo della Lazio e del giocatore pende una causa multimilionaria da parte di una società che aveva ottenuto da Nesta la procura per cederlo: il tutto orchestrato dall’avvocato Canovi, ex procuratore di Nesta. Il Real Madrid è alla finestra, il Milan è in pressing costante e Galliani, che ricopre anche la carica di presidente della Lega Calcio (alla faccia del conflitto d’interessi), promette il suo aiuto per risolvere la questione legata all’acquisto di Manfredini ed Eriberto (ora Luciano) dal Chievo per 20 milioni di euro e di Oddo dal Verona per 10. Cifre che la Lazio non può più spendere, ma ci sono dei contratti firmati. Anche con l’intermediazione di Galliani, la Lazio riesce ad annullare l’acquisto di Eriberto e a pagare meno sia Manfredini che Oddo. Ma quella firmata con Galliani è una cambiale destinata ad andare prima o poi all’incasso. E sono in molti a sospettare che a garanzia di quella cambiale ci sia il cartellino di Alessandro Nesta.

Il capitano non ne vuole sapere di andare via. Arriva in ritiro più tardi degli altri (come tutti i nazionali reduci dalla disastrosa spedizione ai mondiali di Corea e Giappone) in ritiro e davanti all’assalto di giornalisti e cameramen ripete: “io voglio restare alla Lazio”. Poi si chiude in un lungo silenzio. Ma le voci continuano e la marea monta di giorno in giorno. Un incontro tra Cragnotti e Galliani in Sardegna, le frasi di Berlusconi (il Milan non si può permettere di spendere tutti quei soldi per Nesta, quindi non verrà”) che non convincono, il silenzio della Lazio. Giorno dopo giorno appare sempre più inevitabile il divorzio, anche se da mesi Cragnotti giura che “la Lazio non cederà Crespo e non venderà neanche Nesta, la nostra bandiera”. Lo ha promesso anche agli azionisti lanciando un aumento di capitale che non ha portato però nelle casse della Lazio la cifra su cui contava Cragnotti per tappare i buchi e per evitare scelte dolorose. Nesta o Crespo, è questo il nome che deve uscire dalla margherita che sta sfogliando Cragnotti. Una scelta necessaria, perché il Milan con la complicità di Ernesto Bronzetti ha fatto saltare il mega affare messo in piedi da Cragnotti e che avrebbe consentito alla Lazio di risolvere tutti i suoi problemi: Claudio Lopez, Mendieta e Diego Pablo Simeone ceduti all’Atletico Madrid solo in cambio di soldi. Tanti, più di 50 milioni di euro. Ma salta tutto perché il Milan “regala” alla società di Jesus Gil y Gil cinque giocatori, tra cui José Mari, Coloccini e addirittura Demetrio Albertini. Tutto pur di far saltare quella cessione che avrebbe consentito alla Lazio di blindare Nesta e Crespo. Ed Ernesto Bronzetti e Galliani riescono nel loro intento.

Tra sussurri e grida, si arriva così al 23 agosto del 2002, il giorno della presentazione ufficiale della Lazio allo Stadio Olimpico. La partita con il Deportivo Alaves è trasmessa in diretta da La7 e io vengo assegnato alle interviste a bordo campo. Quel giorno a Roma fa un caldo infernale, si suda anche a stare fermi. Arrivo all’Olimpico presto, perché devo prendere accordi con l’ufficio stampa e con i giocatori per fare il mio lavoro. Da settimane in città si parla quasi solo ed esclusivamente della possibile partenza di Alessandro Nesta, l’agnello da sacrificare sull’altare per allontanare i fantasmi di una crisi societaria sempre più incombente. Sandro da settimane è assediato e tutti gli fanno la stessa domanda: “Resti o parti?”. E lui risponde sempre allo stesso modo: “Se dipendesse da me, resterei qui per sempre, chiedete al presidente”. Non dipende da lui, infatti. E io mi trovo nella scomoda posizione di dover fare per l’ennesima volta quella domanda, perché è lui, Alessandro Nesta, il personaggio su cui sono puntati tutti i riflettori di un’amichevole che altrimenti susciterebbe ben poco interesse.

Entro negli spogliatoi e lui sta in un angolo, in silenzio, con il fratino sopra la maglia, perché ha la testa tra le nuvole e poche settimane di allenamento nelle gambe, la condizione è ancora approssimativa anche a causa dell’infortunio rimediato in Giappone e Mancini decide di farlo partire dalla panchina. Un saluto accennato con la testa, poi imbocchiamo insieme il lunghissimo tunnel che dagli spogliatoi porta al campo. Ho il microfono in mano, stiamo quasi spalla contro spalla e camminiamo in un silenzio quasi irreale, rotto solo dal rumore dei suoi tacchetti sul pavimento. Quel tragitto dura un’eternità, quando saliamo gli scalini che portano sul campo ha il volto tirato, guarda subito verso la Curva Nord e non riesce a sciogliersi neanche quando il suo ingresso in campo è accolto da un boato. Resto con il microfono in mano, so che dovrei fermarlo e fare il mio lavoro, so che dovrei mettergli quel “gelato” sotto la bocca per fargli quella domanda che si è sentito fare centinaia di volte negli ultimi mesi perché sono pagato per fare questo, ma in un istante decido che in quel momento l’uomo è più importante del calciatore e il rispetto per la persona è più importante del lavoro. Mi fermo, lui si gira, accenna un sorriso e mi guarda con l’espressione di chi ti ringrazia senza dire una sola parola, solo con gli occhi. Quella sera, faccio le mie interviste, Nesta lo lascio allo speaker ufficiale, che nel presentarlo al pubblico gli strappa solo poche imbarazzate parole che si mescolano agli applausi: “Sono contento di essere ancora qui, spero di restare il più possibile, voglio tornare a vincere qualcosa”. Sembra una promessa di riscossa, invece è il suo saluto alla gente. Sandro scende in campo nel secondo tempo al posto di Jaap Stam e, mentre lui gioca, esce tra gli applausi Hernan Crespo. Con l’argentino il rapporto è diverso, quindi quando a 5 minuti dal termine Mancini lo sostituisce lo fermo e gli faccio la domanda che non ho fatto a Nesta: “Resti?”. Lui sorride e sta al gioco. “Che giorno è oggi? Il 23 agosto? Rifammi la stessa domanda la sera del 31 agosto alla fine dell’amichevole con la Juventus. Se quel giorno starò in campo, vuol dire che giocherò tutta la stagione con la Lazio, altrimenti…”.

Il 31 agosto Hernan Crespo non scenderà in campo contro la Juventus e non ci sarà neanche Nesta, perché alla fine la Lazio è costretta a cedere entrambi. Con Alessandro ci siamo rivisti l’ultimo giorno a Formello. Ha appena salutato i compagni e tutte le persone che lo hanno visto crescere. Sta seduto dentro la macchina con il finestrino abbassato. Ha gli occhi gonfi, figli dell’emozione del momento e di una notte passata in bianco, nascosti a malapena dagli occhiali scuri da sole. Riesco a dirgli a malapena “in bocca al lupo” mentre ci stringiamo la mano. Lui abbassa gli occhiali, fa per rispondere, ma dalla bocca non gli esce neanche un “grazie” o uno scaramantico “crepi”: china la testa, ingrana la marcia e scappa via per sempre, lasciando a Formello una parte di sé, quella che non è mai sbarcata a Milano. E con la quale non si è più ricongiunto. Perché quella che doveva essere solo una separazione con la promessa di un finale a lieto fine con la bandiera che torna a casa per chiudere la carriera, è diventata un divorzio in piena regola e una bandiera strappata. Una delle tante di questa società che da sempre non riesce a chiudere bene i rapporti importanti: da Bernardini a Piola, da Chinaglia a Giordano, da Signori a Nesta: mai un lieto fine.

“Potevo andare in tante squadre, avevo solo l’imbarazzo della scelta ma io non volevo andarmene dalla Lazio: stavo bene, ero il capitano, guadagnavo bene e quella era la mia città e la mia squadra per la quale avevo sempre tifato. Durante la stagione mi avevano comunicato che dovevo andar via, c'erano state tensioni ed è successo un po' di macello perché io non volevo andarmene. Per me quello era il calcio, il mio calcio era la Lazio. Sono venute tante squadre, ho sempre detto di no, poi il giorno dell’ultimo allenamento prima della chiusura del mercato eravamo in campo a fare il torello a Formello e c’era il figlio del presidente che ogni tanto chiamava uno di noi perché la Lazio doveva assolutamente vendere. Ad un certo punto mi ha chiamato e mi ha passato il telefono dicendo che dovevo andare via, che dovevo accettare per forza perché il mercato stava chiudendo e la società aveva bisogno di incassare. Non ho potuto fare nulla, mi hanno mandato via subito, neanche il tempo di prendere le mie cose perché dovevo prendere l’aereo per Milano. Il mio sogno era quello di giocare per sempre con la Lazio, ma non ho avuto nessuna possibilità di scelta. Non mi sono sentito tradito, ma la società in quel momento mi ha fatto uscire male di scena. Ero giovane se mi fosse capitato adesso sarei riuscito a difendermi meglio e a gestire sicuramente meglio la vicenda. Io capisco le esigenze di quel momento della Lazio che doveva venderci per fare cassa, ma farmi passare addirittura per uno che voleva andare via non è stato bello e mi ha ferito. Dovevano dire come stavano realmente le cose in quel momento, perché tanto poi è uscita fuori la verità, ovvero che la Lazio era piena di debiti e che per sopravvivere aveva bisogno di cedere me e Crespo. Invece mi hanno fatto passare per uno che voleva andare via, quando la realtà era diversa. Avevo ricevuto tanto dalla Lazio, ma avevo anche dato tanto e avrei meritato di andare via in un altro modo”.

Ci ha messo anni Alessandro Nesta per aprirsi e raccontare la verità, tutta la verità. Quella che noi conoscevamo, quella che molti tifosi non hanno mai voluto accettare, arrivando al punto di fischiarlo, di insultarlo, di odiarlo per aver strappato la bandiera. Ma bastava vederlo il giorno del suo arrivo a Milano, guardare quel viso inespressivo e senza sorriso per capire quanta sofferenza c’era dietro quell’addio.

“Quando sono arrivato a San Siro, dove c’era un derby amichevole, avevo una gran confusione in testa, non capivo nulla di quello che stava succedendo. Lo ammetto, non l’ho vissuto affatto bene quel giorno. Mi sono trovato mille cose addosso, io poi per carattere sono uno che non ama la vetrina. Mi hanno messo sul balcone a salutare la gente con una maglietta in mano, mi sono trovato in una realtà che non mi apparteneva. Sono andato in conferenza stampa con Galliani con una faccia da funerale, perché quello era il mio stato d’animo. Ero dispiaciuto per quello che avevo lasciato, poi con il tempo mi sono ambientato, sono stato bene a Milano. Vincere poi aiuta ma quello che ho visto e vissuto quando vincemmo lo scudetto a Roma non l'ho mai più vissuto in tutta la mia vita. E il fatto di non aver chiuso la carriera con la maglia della Lazio, resterà per sempre un pezzo mancante in un puzzle perfetto”.