22 Agosto 2017

Quel "mistero buffo" chiamato Lazio

di Stefano Greco

Io mi limito a leggere le dichiarazioni ufficiali, ma leggendole mi chiedo: “Ma a Formello, si parlano durante la settimana? Ma Inzaghi, a Lotito e Tare in privato dice le stesse cose che dice poi in conferenza stampa?”… No, perché sentendo quello che ha detto domenica sera in conferenza stampa Inzaghi e leggendo quello che hanno detto domenica Tare e ieri Lotito, mi viene il dubbio che sia in atto una sorta di "mistero buffo", una commedia degli equivoci. E che in mezzo, come sempre, ci siano i tifosi della Lazio. In modo particolare fa poensare (male) e riflettere quella frase pronunciata ieri dal presidente della Lazio, perché dopo 13 estati in prima linea in cui ha trattato in prima persona acquisti e cessioni (soprattutto quelle eccellenti), lasciando a Tare il lavoro preparatorio per poi sedersi al tavolo alla fine per decidere lui (a volte smontando completamente il lavoro fatto dal DS) condizioni di vendita e di acquisto, questa volta il “padrone” si è chiamato completamente fuori dai giochi, lasciando la ribalta al DS per sedersi tra il pubblico: come un semplice spettatore, come lui stesso si è definito.

Ma andiamo con ordine. Inzaghi, domenica dopo la partita ha lanciato un messaggio alla società, che suonava quasi come un pubblico appello, come una richiesta di aiuto: “Risolvete il caso-Keita e risolvetelo subito”. Perché, come era prevedibile e come aveva fatto capire anche Tare tra le righe domenica (“Keita? Non penso si ripresenterà a Formello”), il giocatore ha mandato un altro certificato medico ed è rimasto in Spagna. E ci resterà quasi sicuramente fino alla chiusura del mercato. Poi, si vedrà. Ma Inzaghi non può aspettare la fine del mercato, perché ha una squadra da gestire, la trasferta di Verona con il Chievo da preparare (che dopo il pareggio all’esordio con la SPAL all’Olimpico è ancora più delicata) e già prima del via della stagione aveva chiesto alla società di sciogliere di nodi principali di mercato (Biglia, Keita, De Vrij e Hoedt) prima della partenza per il ritiro o, comunque, prima dell’inizio delle sfide ufficiali. Non è stato ascoltato e domenica ha ribadito il concetto, in modo chiaro, netto…

“Prima si risolve la questione di Keita e meglio è per tutti. La società sa quello che ho chiesto e cosa deve fare. E lo sanno sia Lotito sia Tare, perché siamo sempre in contatto. Dobbiamo sostituire Keita e sostituiremo anche Hoedt, che per noi era un giocatore importante”.

Insomma, risolvere e subito il caso-Keita, prendere il prima possibile un’altra punta al posto del senegalese (perché Felipe Anderson non giocherà neanche a Verona e davanti non ci sono alternative) e, quantomeno, rimpiazzare immediatamente Hoedt. Visto che come dice Inzaghi Lotito e Tare sanno benissimo quali sono le sue richieste e le esigenze immediate, davanti ad un appello pubblico, fatto quasi a mani giunte da un allenatore che lo scorso anno ha tolto le castagne dal fuoco alla società e che una settimana fa ha regalato alla Lazio un altro trofeo, uno si sarebbe aspettato una mobilitazione immediata da parte di chi fa mercato. Invece, la risposta di Tare è stata questa…

“Keita? Non penso si ripresenterà a Formello. Queste cose però saranno risolte con pazienza. Da qui alla fine del mercato. Hoedt e Keita verranno rimpiazzati? Vediamo. Ci sono ancora 10 giorni di tempo”.

Della serie: “non c’è fretta, c’è tempo, vedremo”. Ovvero, l’opposto di quello che ha chiesto Inzaghi. Allora, qui nessuno vuole fare paragoni con il Milan, con l’Inter o con la Juventus che hanno altri budget, ma se come dice Inzaghi la Lazio è una società in cui c’è gente che parla, si confronta e che conosce bene le esigenze, uno quantomeno si dovrebbe aspettare di arrivare al via della stagione con delle certezze, non con una squadra ancora da costruire in ruoli importanti. Perché che piaccia o no il personaggio, Keita è uno di quelli che nella passata stagione hanno fatto la differenza e non solo per i 16 gol segnati. E tu non puoi arrivare a poco più di una settimana dal gong finale senza sapere se resterà o no e se resterà se farà parte del gruppo. Ti devi cautelare, ti devi comunque presentare al via con un giocatore di pari livello in organico, non fosse altro perché avevi già l’organico risicato in attacco lo scorso anno, quindi con l’Europa League da giocare un’altra punta da 10/15 gol in organico serviva comunque. E quella punta non può essere Caicedo che, al massimo, può recitare il ruolo che ha recitato nelle ultime due stagioni Djordjevic. Poi, se il nuovo arrivato fa grandi cose, tanto meglio, ma come aveva detto Inzaghi prima dell’inizio della stagione, servono certezze, giocatori già pronti e che conoscono il campionato italiano. E Caicedo è uno che si deve ricostruire dopo un anno a 2 gol e poche certezze disputato con la maglia dell’Espanyol. Quindi, la punta serviva, come serviva anche un altro centrocampista, perché Leiva non può giocare 50 partite e come è mancato si è visto, perché si è come spenta la luce. Tutto questo serviva e c’erano sul tavolo anche i soldi per fare certe operazioni, perché la Lazio ha incassato 5 milioni per la cessione di Berisha, 17+3 per la cessione di Biglia, 2 milioni per il prestito di Cataldi (più 6 di riscatto) e ora 17 milioni di euro per la cessione di Hoedt. Keita a parte, quindi, sono entrati qualcosa come 41 milioni di euro (44 con il bonus scontato che entrerà per Biglia), mentre in entrata Di Gennaro è costato zero, Caicedo è stato messo a bilancio a 2,5 milioni di euro, Leiva a 5,6 milioni di costo e Marusic a 6. Totale 14,1 milioni di euro. Quindi, escluso Keita, avanzano 27 (30…) milioni di euro per chiudere in pareggio. E non si parla di punta o di centrocampista, mentre per sostituire Hoedt girano i nomi di Paletta e Ranocchia, due che Milan e Inter stanno cercando di piazzare in qualche modo da mesi. Esagerando (ma non troppo...) porre ai tifosi della Lazio l'alternativa tra Paletta e Ranocchia sarebbe un po' come chiedere a un condannato a morte se preferisce essere impiccato o ghigliottinato. Se questo è il mercato di una società che ha ambizioni o che va incontro alle richieste e alle esigenze del suo allenatore, decidetelo voi.

E Lotito? In tutto questo, il “padrone” ieri si è completamente defilato. Dopo aver agito in prima persona per la cessione di Biglia prima e poi di Keita, ora all’improvviso si è chiamato completamente fuori e come ha sottolineato lui stesso si è messo in poltrona tra il pubblico, a fare lo spettatore delle cose laziali.

“Keita? Il mercato chiude il 31 agosto e il ds ha la delega per rendere ancora più competitiva la squadra e quello che riterrà opportuno fare è ben accetto dal presidente, che in questo caso fa solo lo spettatore”.

Lotito spettatore è un qualcosa che fa ridere pensando a quello che è successo dal 2004 a oggi: dai 9 acquisti nelle ultime tre ore al braccio di ferro con Pandev e Zarate, al braccio di ferro con il Milan per la valutazione di Biglia, all’intervento diretto del presidente per definire le cessioni di Kolarov e Hernanes, alla partita a biliardino con l’emiro per strappare un prezzo migliore per il cartellino di Zarate (poi pagato addirittura di più del previsto), per finire con lo scontro con la Juventus per Keita. Tutto gestito in prima persona e ora, così, all’improvviso, il protagonista diventa Tare, che ha le deleghe per fare tutto, per risolvere il caso-Keita e per rinforzare la squadra. Sarà, ma la cosa sa tanto di fuga dal campo di battaglia per addossare a qualcun altro la responsabilità di un’eventuale fallimento. Per carità, sono anni che chiediamo un passo indietro del presidente, quindi ben venga, ma le circostanze sono quantomeno sospette. Oltre ai conti, c’è altro che non torna in quello che sta succedendo in questi giorni. Prima di tirare una bella linea, chiaramente bisogna aspettare il 31 agosto e la chiusura del mercato, ma considerando i precedenti credo che siano pochi, molto pochi i tifosi laziali che credano realmente in un finale con il botto che trasformi in realtà tutti i desiderata di Simone Inzaghi. E a giudicare dalle dichiarazioni dei tre protagonisti, c’è ben poco spazio per la speranza e per l’ottimismo. Come sempre, verrebbe da dire…