24 Luglio 2017

Simone, grazie e in becco all'aquila!

di Stefano Greco

Venti giorni alla finale di Supercoppa, meno di un mese dal via del campionato, 38 giorni a quel gong finale del calciomercato che metterà la parole fine a sogni e speranze di un’estate diversa da quelle del passato. Qualche laziale continua a sperare e a sognare un’inversione di rotta, tanti (la maggioranza, di cui fanno parte sia i contestatori che tanti che alla stadio sono sempre andati o che sono tornati) non si illudono più e sono quasi rassegnati all’ennesima occasione mancata. È per questo che tutti, sentendo parlare Simone Inzaghi sabato in occasione dell’ultima amichevole del ritiro di Auronzo, alla fine si sono idealmente alzati e hanno applaudito il tecnico piacentino, perché al contrario del presidente o di tanti suoi predecessori ha detto le cose come stanno, ha raccontato senza giri di parole la verità, quella realtà che possono vedere tutti. Tranne chi non la vuol vedere o chi si fa ancora incantare da chi dice o scrive che la Lazio di oggi è più forte di quella dello scorso anno. O di chi addirittura vaneggia sostenendo che questa sia una delle Lazio più forti degli ultimi 20 anni…

Inzaghi, pur avendo firmato un triennale e quindi avendo dato fiducia alla società non si è prestato al gioco, ha rifiutato il ruolo di incantatore di serpenti o di quegli allenatori zerbini che dicono che “va tutto bene” anche quando le cose non vanno affatto bene. Non ha sparato a zero sulla società, non ha bocciato gli acquisti fatti, ha gradito l’arrivo di un giocatore di carisma e di esperienza come Lucas Leiva ma non è caduto nel tranello in cui sono caduti tanti suoi predecessori, indicando nel brasiliano il sostituto di Biglia e quindi sposando la linea societaria del “se parte un campione viene rimpiazzato da un altro campione”.

Ha perso il suo metronomo, quello che lui stesso ha definito “il capitano e il play migliore d'italia”, quindi sa che non sarà facile riproporre un certo tipo di gioco. Ha provato in tutti i modi a convincere Biglia a restare, non si è opposto alla sua cessione quando ha capito che il giocatore non credeva più nel famoso progetto-Lazio e ha fatto di necessità virtù provando a trasformare in regista Luis Alberto, uno che per caratteristiche rischiava di restare uno che non è né carne né pesce. Sa che Parolo ha dei problemi quindi ha spinto per l’arrivo di Lucas Leiva, perché la Supercoppa è vicina e sono già troppi i problemi o i nodi da sciogliere. Keita in testa.

Aveva chiesto alla società di scioglierli in fretta quei nodi, per consentire al gruppo di rimarginare le ferite per eventuali partenze e per consentire alla squadra di integrare il prima possibile i nuovi arrivati. Ma, soprattutto, per poter lavorare in pace e con qualche certezza. Non ha chiesto la Luna, Inzaghi, perché sa bene che la Lazio non ha i soldi per competere con le altre grandi. Non ha né il carattere né la tempra di Bielsa, quindi mai e poi mai strapperebbe il contratto per il ritardo nella tabella di marcia stabilita al momento del rinnovo del contratto oppure per aver visto sfumare un obiettivo (voleva Borini a tutti i costi, l’ha fatto capire tra le righe sabato scorso…), perché lui la Lazio l’ha sposata veramente quasi vent’anni fa e non sarà mai lui a mandare a monte quel matrimonio. Ma, al tempo stesso, ha fatto capire di non essere disposto a rimetterci la faccia davanti alla gente, illudendo una tifoseria che di tutto ha bisogno meno che di un altro Ballardini, oppure di altri che come Petkovic e Pioli hanno avallato tutto dopo un anno positivo e così facendo alla fine si sono dati fuoco da soli.

“Le altre squadre si stanno rinforzando tantissimo, stanno spendendo tantissimo. Dobbiamo capire e risolvere i nostri casi al più presto. Sono soddisfatto delle nuove pedine, ma abbiamo perso Biglia, il capitano e il play migliore d'italia. Dobbiamo risolvere la questione Keita, rispetto alle prime ora siamo in ritardo. Dobbiamo fare ancora qualcosa, in questo momento non siamo da primi posti”.

Quelle dichiarazioni non sono state uno schiaffo in faccia alla società e neanche un guanto di sfida lanciato a Lotito e Tare, sono state un atto di onestà verso la gente laziale, verso quei tifosi che hanno applaudito e incoraggiato la squadra in ritiro, ma anche verso quelli che sono ancora scettici e che lui spera di poter conquistare a suon di risultati. Come ha fatto un anno fa, quando è partito tra fischi e insulti, dipinto come uno “yes man” o come l’ennesimo allenatore-zerbino, ma grazie al lavoro è riuscito a trasformare i fischi in applausi e la sfiducia in stima. Certo, ci sono ancora quelli che sostengono che dovrebbe dimettersi in caso di mercato non all’altezza delle aspettative o delle promesse ricevute quando ha messo la firma sul contratto e sul nuovo progetto-Lazio, come c’erano un anno fa quelli che sostenevano che se aveva le palle non doveva accettare quella panchina solo perché tutti l’avevano rifiutata. Simone Inzaghi crede in se stesso e nel gruppo che ha costruito e questo suo modo di essere non deve essere scambiato per debolezza, perché bastano quelle parole di sabato per far capire che non è affatto un debole, che non è né un Petkovic né un Pioli. Simone sa bene cosa rischia, sa benissimo che in caso di fallimento sarà lui a pagare in questa società in cui il capo non ha mai ammesso una sola volta in 13 anni di aver sbagliato o di aver tradito attese o promesse. Ma non abbandonerà la nave. Lotterà, proverà a condurla in porto in qualsiasi modo e nelle migliori condizioni possibili, ma non illuderà la gente parlando di crociera ai Caraibi quando non sa neanche se avrà a disposizione una nave in grado di uscire dalle acque territoriali. Perché fare una buona stagione non è difficile (ci sono riusciti Delio Rossi, Reja, Petkovic e Pioli in questi 13 anni…), ma ripetersi aggiungendo l’Europa agli impegni di campionato è difficile, quasi impossibile. Perché su quello scoglio si sono schiantati tutti i suoi predecessori e lui non vuole correre quel rischio. Come allenatore, ma anche come tifoso laziale.

Perché che piaccia o no come allenatore o come personaggio, Simone Inzaghi in questi 18 anni di Lazio ha dimostrato di essere laziale, di aver trasformato quella maglia che ha indossato in una sorta di seconda pelle. Perché aveva un contratto che gli garantiva un ingaggio faraonico e al contrario di tanti ha accettato di tagliarlo e di spalmarlo in più anni, in cambio della possibilità di passare dal campo alla panchina. E ha fatto tutta la scalata: è partito dal primo gradino allenando i ragazzini per arrivare in cima ad allenare i campioni. E sempre con la Lazio. Era il suo sogno e l’ha realizzato. Per questo non lo manderà in nessun caso in frantumi firmando una lettera di dimissioni. Ma non si presterà al giochetto di illudere la gente, proprio perché oramai è laziale e non tradirebbe mai i tifosi solo per soldi, per garantirsi un ricco contratto o per gloria personale. E per questo, merita solo un applauso (anche se non è mai stato e non è il mio allenatore ideale, come non lo era da calciatore) e un enorme IN BECCO ALL’AQUILA!