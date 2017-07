08 Luglio 2017

Tre "bombe" per il soldato Inzaghi...

di Stefano Greco

Non doveva essere, invece è successo. Gli avevano promesso una squadra già pronta (o comunque quasi fatta) e soprattutto tranquillità per evitare di ripetere gli errori commessi in passato, invece come al solito le parole sono rimaste, spazzate via dal primo alito di vento, mentre i fatti sono sotto gli occhi di tutti. La Lazio parte per il ritiro e Inzaghi vola ad Auronzo con tre bombe che rischiano di esplodere da un momento all’altro nella stiva. Sì, perché nonostante il silenzio di questi giorni, i vari Biglia, De Vrij e Keita questo sono tre bombe innescate. Per carità, sia i giocatori che i loro agenti ci hanno messo del loro, ma provate a trovare nel panorama italiano una sola società che parte per il ritiro con problemi simili, con tre dei migliori giocatori che partono sapendo di essere qui solo in transito, con gente che idealmente si è già sfilata di dosso la maglia della Lazio: che sia tra pochi giorni o poche settimane, che sia a gennaio alla fine del campionato (con l’aggiunta di un danno economico enorme), fa poca differenza, ma Biglia, De Vrij e Keita non fanno più parte del progetto-Lazio. Anche se in queste condizioni fa ridire la parola “progetto” abbinata al termine Lazio, visto che nessuna squadra con un minimo di ambizioni progetterebbe il proprio futuro impostato alla crescita rinunciando in un colpo solo a quello che nella passata stagione è stato (insieme a Immobile e Milinkovic) l’asse portante della squadra.

Da noi, purtroppo, e sarebbe ora di dirlo chiaramente, non esiste nessun progetto. Per il semplice motivo che siamo una società con una grande tradizione alle spalle ma che ora è vista come un puro e semplice punto di passaggio: come una rampa di lancio per i giovani, di rilancio per quei calciatori che per mille motivi non sono riusciti a mantenere le promesse di diventare stelle, oppure una bella vetrina in cui mettersi in mostra per andare in futuro a firmare contratti più ricchi o per approdare in società che almeno puntano a vincere. Che magari non vincono (perché alla fine vince solo una squadra ed è quasi sempre la Juventus…), ma che partono con l’ambizione di provare a competere, di puntare apertamente a conquistare uno dei quattro posti disponibili per entrare direttamente in Champions League o di stare in agguato in campionato pronte ad approfittare di un eventuale calo della Juventus. Noi, nonostante il quinto posto e gli applausi ricevuti nella passata stagione, in quel gruppo non ci siamo. Perché la società non ha voglia di esserci (ricordate due estati fa, quando con stessa situazione di partenza ci sentimmo poi dire che la colpa del crollo della squadra era stata l’eccessiva pressione di una piazza che dopo il terzo posto pretendeva un salto di qualità o la conferma a quei livelli?), oppure perché non ha i mezzi per competere, per il semplice motivo che al padrone non interessa rendere competitiva la Lazio, ma solo restare (per interessi personali) alla guida della Lazio.

Certo, qualcuno dirà che a Firenze stanno peggio, ed è vero. Ma con tutto il rispetto, Firenze non è Roma come bacino d’utenza, né come storia e tradizione né come incassi legati ai diritti televisivi. E, soprattutto, a Forenze i Della Valle hanno annunciato di essere pronti a farsi da parte se si presenta qualcuno. Se questo sia un bluff oppure no, si potrà stabilire con certezza solo se e quando si presenterà qualcuno e verrà respinto dalla proprietà. Altrimenti, agli atti c’è la lettera con cui i Della Valle hanno annunciato ufficialmente, stanchi di subire contestazioni, di essere disposti a farsi da parte se si presenta qualcuno con maggiori potenzialità economiche. Perché che piaccia o no, oramai sono i soldi a fare la differenza tra chi può vincere o aspirare a vincere e chi (come noi, purtroppo) si limita a partecipare sperando che gli altri toppino la stagione.

Il Milan, nel giro di pochi mesi è passato dall’aver agguantato in extremis un posto per il preliminare di Europa League ad essere considerato (grazie ad un mercato pirotecnico e a investimenti che la Lazio non si può neanche sognare) una delle candidate ai 4 posti per la Champions League se non una delle possibili antagoniste della Juventus. Il Milan in un momento delicatissimo di passaggio di consegne, si è ritrovato tra le mani una bomba innescata dalla vecchia dirigenza come il rinnovo di contratto di Donnarumma e con pazienza, mediando, cedendo su alcuni punti e facendo uno sforzo economico enorme l’ha disinnescata. Questo non significa che Donnarumma resterà al Milan, ma quella clausola rescissoria da 75 milioni di euro (per un ragazzo uscito dal settore giovanile) mette comunque la società al riparo da tutti i punti di vista. Soprattutto da quello economico, perché 75 milioni di euro sono 3/4 dell’intero fatturato della Lazio e incassarli per un portiere significherebbe battere ogni record nella storia del mercato mondiale per la cessione di un estremo difensore.

Noi, invece, ci ritroviamo tre bombe innescate da questa dirigenza, con il capo che si è ridotto a provare a disinnescare gli ordigni tra oggi e domani, a poche ore dalla partenza per il ritiro. Biglia, De Vrij e Keita, bloccano di fatto il mercato della Lazio. Un problema per Inzaghi, un alibi perfetto per la società che può allargare le braccia dicendo: “Come posso prendere dei sostituti se non so se loro ci saranno o no?” oppure “senza i soldi delle cessioni, non possiamo fare acquisti”. Perché questa è la reale situazione della Lazio. Altro che società “in grado di comprare chiunque” o “economicamente autosufficiente”, come sentiamo ripetere da anni. Se il progetto è galleggiare, allora si, è vero, siamo autosufficienti, visto che possiamo spendere quello che incassiamo. Ovvero, poco o niente, sicuramente quanto basta per galleggiare in una posizione tranquilla, senza correre il rischio di scendere e con la possibilità di compire qualche exploit: un anno sì e un anno no, guarda caso sempre nell’anno in cui non si partecipa alle coppe europee, quindi con meno impegni e senza la necessità di dover rinforzare la rosa in quei ruoli in cui da anni mancano le alternative.

Biglia, De Vrij e Keita, sono solo le ultime tre bombe di questi 14 anni e sappiamo già che non saranno le ultime. Perché che si sarebbe arrivati a questo punto lo sapevamo tutti l’estate scorsa, così come oggi sappiamo tutti benissimo (anche a rischio di passare per gufi o destabilizzatori nel dirlo ad alta voce) che la lista delle cessioni eccellenti non si esaurirà con la partenza di questi tre giocatori, perché ad esempio il prossimo a partire saranno Milinkovic Savic, che ha scelto (perché è un ragazzo intelligente e ha un procuratore intelligente e che sta in affari con la Lazio) di non avere fretta e di crescere in una squadra che gli garantisce un posto da titolare e una vetrina importante sia in Italia che in Europa, ma che appena sentirà la Lazio troppo stretta per le sue ambizioni chiederà o pretenderà di andare via. Quindi, quale sarebbe questo progetto visto che a partire sono sempre i giocatori più forti e spesso e volentieri (Biglia sarebbe l’eccezione) quelli più giovani? Quello di essere un’Udinese o un’Atalanta metropolitana? Bisognerebbe essere onesti, una volta tanto, e dire apertamente alla gente qual è la verità sia sul potenziale della Lazio che sul perché il proprietario resta attaccato mani e piedi alla poltrona.

Ma è una pia illusione. La colpa di tutti i fallimenti o di tutte le occasioni perse per fare quel salto di qualità che sembrava a portata di mano, in questi anni sono stati degli allenatori (tutti bravissimi all’esordio e poi giubilati al secondo anno di esperienza); della piazza troppo esigente, della stampa, oppure dei giocatori “mercenari” e dei loro procuratori. Mai del capo o di chi opera sul mercato. Loro, semmai, sono le vittime di chi destabilizza la piazza per interessi personali. Quali sarebbero, poi, questi interessi, non è dato saperlo. Mentre gli interessi di chi resta sul ponte di comando sono evidenti dalla lettura dei bilanci.

Anche se non mi è mai piaciuto come giocatore e non mi fa impazzire come allenatore, quindi, faccio il tifo per il povero Inzaghi, anche andando contro a chi dice che dovrebbe dimettersi in caso di mercato deludente. Nessuno si dimette in Italia, figuriamoci un allenatore che non ottiene dalla società quello che ha chiesto e che per fare il tifoso dovrebbe rinunciare ad una panchina importante e alla vetrina. Se lo può permettere un Roberto Mancini di fare una cosa del genere, perché oramai ha un curriculum tale da cadere sempre in piedi. Se lo può permettere un Antonio Conte o un Mourinho di andare a battere i pugni sul tavolo del padrone minacciando di andarsene, ma in Italia non se lo può permettere neanche un Allegri, uno che allena i giocatori che gli mettono a disposizione Marotta e la società, anche perché sa che raramente sbagliano. Figuriamoci se questo può farlo il soldato Inzaghi, uno alla seconda esperienza da primo allenatore e costretto a iniziare la stagione con tre bombe innescate e un futuro pieno di punti interrogativi…