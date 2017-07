05 Luglio 2017

"Eravamo la Banda del -9, tutti al servizio di Fascetti, della squadra e della Lazio"!

di Stefano Greco

Domenica 5 luglio 1987. Scottato da quello che era successo otto giorni prima, decido di andare a Napoli in macchina non con la solita compagnia, ma insieme a Marco Petrini, che più che un amico per me è sempre stato quel fratello che avevo sempre desiderato. Il resto del gruppo, parte in ordine sparso. Chi da Roma, chi come i fratelli Di Girolamo e Giulio Violati da Gaeta. L’appuntamento è a Napoli davanti ai cancelli, per vivere tutti insieme anche quell’ultima avventura. Io e Marco ci diamo appuntamento presto, alle 9 di mattina mi passa a prendere a casa e partiamo per Napoli. Lui è ufficiale di leva dell’esercito e tra i suoi soldati alla Cecchignola c’è un certo Vincenzo Esposito, centrocampista della Lazio di Fascetti. Enzo ha chiesto a Marco un passaggio per il ritorno, perché deve tornare a Roma in fretta visto che la mattina dopo ha un volo per gli Stati Uniti e ha chiesto a Fascetti il permesso per lasciare il resto della compagnia, comunque vadano le cose. Ma l’allenatore ha deciso che gli darà la risposta definitiva solo domenica mattina. Quindi, visto che all’epoca non esistono i telefoni cellulari, prima di andare allo stadio dobbiamo passare nell’albergo che ospita la Lazio per darci un appuntamento.

Al contrario di quanto era successo otto giorni prima, sull’autostrada non c’è neanche un filo di traffico. Niente code, cantieri chiusi e rimossi, uno scenario completamente diverso da quello apocalittico visto e vissuto il 27 giugno, quando migliaia di tifosi laziali erano rimasti imprigionati sull’Autostrada del Sole e non erano mai arrivati a Napoli per la partita. Io riuscii ad arrivare solo all’inizio del secondo tempo. Quel giorno, invece, si scorre così bene che alle 11 in punto siamo già in città, davanti all’albergo della Lazio. Marco entra, prende accordi con Esposito e torna, mentre io sfoglio “Il Corriere dello Sport” che a tutta pagina spara un titolo che è tutto un programma: “Lazio, il grande brivido”. Mancano sei ore e mezza all’inizio della partita e i brividi sono reali, molto più di un titolo di giornale. Le sensazioni non sono le stesse dell’immediata vigilia di Lazio-Vicenza. C’è paura, tensione, ma non la disperazione di quelle ore che hanno preceduto la sfida dell’Olimpico, compreso quel crollo nervoso improvviso dopo undici mesi di tensioni. Con Marco ci mettiamo a girare per Napoli per ammazzare il tempo. Voglia di chiudersi in un ristorante per mangiare, zero, in quelle condizioni non potevo digerire nulla, neanche un panino, figuriamoci un pranzo. Lasciamo la macchina in centro e iniziamo a girare sul lungomare, fino a quando non mi sento chiamare per nome.

“Eccolo il segnale che cercavo per oggi. Non sono mai stato così contento di vederti, e ora che ti ho incontrato so che questa sera andrà tutto bene”, mi sento dire, mentre vengo stretto in un abbraccio.

L’uomo a caccia di segnali non è un matto ma, come il sottoscritto, è un sognatore, un romantico che crede ciecamente nella forza del destino, nel potere dello stellone e in certi segnali premonitori. Il suo nome è Michele Plastino. Per spiegare il perché di quella frase di Michele, devo fare un salto indietro di 5 anni esatti. L’11 luglio del 1982, in una caldissima serata madrilena, l’Italia di Bearzot gioca la finale dei Mondiali di calcio. Io sono arrivato in Spagna da giovane cronista alla prima grande esperienza lavorativa, Michele è lì per realizzare un film su quel mondiale. Entrambi, in un certo senso, siamo degli abusivi. Non abbiamo accrediti ufficiali, ma riusciamo a entrare un po’ ovunque. Lui con il potere della telecamera con un adesivo di “Rede Globo” (la televisione brasiliana numero uno al mondo all’epoca per quel che riguarda lo sport, che nel 1985 è sbarcata in Italia acquistando il 90% di TeleMontecarlo, l’attuale La7), io che con la sfacciataggine tutta romana di un ventenne deciso a sfondare, supero con un sorriso ogni sbarramento. Ma per la finale, l’unica via per entrare al Bernabeu e assistere a Italia-Germania è comprare un biglietto. Io lo acquisto da un brasiliano, ma entro nello stadio e mi imbuco dietro la porta per stare insieme ad altri amici e, dopo poco, due file davanti a me si accomoda Michele Plastino. Senza nessun appuntamento, con biglietti acquistati da persone diverse e in tempi diversi, tra più di 100.000 persone assiepate in quello stadio enorme ci ritroviamo uno davanti all’altro e guardandoci negli occhi scoppiamo a ridere. Si può credere alla casualità in questi casi? Si può, ma è più facile credere a un segno del destino. E visto che l’Italia quella partita la vince e conquista il Mondiale, da quel giorno nasce un rapporto speciale tra me e Michele. Quando lui, nei mesi drammatici del 1986, con la Lazio sull’orlo del baratro lancia quella diretta di 24 ore per sensibilizzare eventuali acquirenti, io sono presente lì in studio e pochi giorni dopo arriva l’offerta dei fratelli Calleri e di Bocchi. Quindi, quando ci incrociamo casualmente tra i vicoli di Napoli, il pensiero vola a quella serata di Madrid e ai fortunati precedenti che ci legano. Non servono parole, basta solo un lungo abbraccio silenzioso per sancire l’ennesimo patto.

Stanchi di girare per la città, decidiamo di riprendere la macchina e di dirigerci verso lo stadio. Il cielo è scuro, minaccia pioggia, e Napoli è avvolta da una cappa che rende faticoso anche solo respirare. Quando arriviamo allo stadio, troviamo ai cancelli gli amici inseparabili di vita e di Lazio: Fabrizio Fabbri, Michele e Stefano Di Girolamo e un Giulio Violati (attuale marito di Maria Grazia Cucinotta) stranamente silenzioso e con l’aria stralunata. Quando entriamo dentro lo stadio e ci accomodiamo sui gradoni della curva del San Paolo, Giulio stramazza al suolo quasi svenuto. Guardo i fratelli Di Girolamo e gli chiedo: “Ma che c’ha Giulio oggi?”. Dalla loro risata capisco che c’è dietro qualcosa, probabilmente una di quelle scommesse infami che hanno fatto da cornice a tutta quella stagione, che più che delle sfide sono dei veri e propri ricatti. Della serie: “Se non fai questo, la Lazio perde”. E nella nostra follia, pur di essere additati come possibili responsabili di una sconfitta, a turno in quegli anni abbiamo fatto le cose più incredibili, mangiato le cose più disgustose. E Giulio è solo l’ultima vittima. Partendo insieme in macchina da Gaeta, si sono fermati in uno di quei chioschi che ci sono sulla strada e che confezionano panini fantastici con pagnotte di pane appena sfornato, mozzarelle di bufala ancora calde e prosciutto crudo. Ridendo a crepapelle, Stefano e Michele mi raccontano che Giulio è stato costretto a mangiare mezza pagnotta ripiena di una mozzarella di bufala enorme e di almeno tre etti di prosciutto. E senza poter togliere neanche un po’ di mollica. Più che un panino, una vera e propria bomba: soprattutto con quel caldo e con un lungo viaggio in macchina. Per rendere meglio l’idea, vi dico che quel panino costò 20.000 lire (per andare a Napoli, pullman e biglietto compreso, il costo era di 15.000 lire). Il tutto, chiaramente, senza neanche poter bere. Morale della favola, appena entrati Giulio si sdraia sui gradoni e praticamente sviene. A quel punto, mossi a compassione, con una decisione messa ai voti tra le risate generali gli concediamo di bere una Coca-Cola e lui riprende vita, proprio mentre con la curva stracolma entrano in campo i giocatori della Lazio, accolti da un boato rabbioso.

Lo spettacolo all’interno del San Paolo è incredibile: da una parte una curva piena come un uovo, dall’altra non più di 4.000 tifosi del Campobasso che fanno fatica a farsi sentire, travolti dall’urlo feroce di quella massa umana a tinte biancocelesti. I giocatori in campo sono tesi come corde di violino. Salutano, toccano l’erba, compiono i loro gesti rituali come per esorcizzare la paura, sotto lo sguardo attento di Eugenio Fascetti.

Gianmarco Calleri, che in occasione della sfida con il Taranto era rimasto a Roma, quel giorno decide di seguire la partita a bordocampo, inginocchiato vicino alla porta dove attacca la Lazio. Il primo tempo è brutto, dominato dalla tensione e dal tatticismo esasperato del Campobasso, che fin dall’inizio fa capire di puntare solo a difendere lo 0-0, con i giocatori pronti a perdere tempo in ogni occasione, incuranti dei richiami di Casarin e dei fischi che gli piombano addosso dei 30.000 tifosi della Lazio presenti al San Paolo. Alla fine del primo tempo, le squadre sono inchiodate sullo 0-0. Un risultato che condanna una Lazio stanca e sterile in attacco come in tutta l’ultima parte della stagione.

Al contrario di quanto è successo contro il Vicenza, la Lazio gioca il secondo tempo attaccando sotto la curva avversaria. Dopo poco più di 5 minuti della ripresa, il gelo cala sul San Paolo: Boito, liberato solo in area davanti a Terraneo, forse pensando di essere in fuorigioco o forse a causa della scarsa lucidità, invece che stoppare e battere comodamente a rete, lascia partire un colpo di testa debole consentendo al portierone laziale di agguantare la palla e di salvare un gol che sembra già fatto. Il brivido per il rischio corso scuote la Lazio e il dio del calcio, implacabile, entra in scena: gol sbagliato, gol subito, una regola vecchia quanto questo sport. Dopo un’azione avvolgente, da sinistra Piscedda con l’esterno del piede sinistro mette uno strano cross dentro l’area: sul pallone alto e teso, si tuffa Fabio Poli che supera in elevazione i difensori e di testa manda da il pallone ad accarezzare la rete. È il gol della liberazione, quello che scaccia i fantasmi che già si agitavano sul San Paolo, la rete che fa entrare nella storia Fabio Poli e che trasforma in leggenda quell’annata e la “Banda del meno nove”.

https://www.youtube.com/watch?v=HZyXFXX1-HE

Calleri inginocchiato vicino al palo dove si è insaccato il pallone di Poli esulta alzando le braccia in cielo, mentre la curva sembra colpita da una scossa sismica. Tutto trema, la gente ondeggia e noi ci ritroviamo abbracciati in un mucchio selvaggio, proprio come era successo due settimane prima all’Olimpico in occasione del gol di Fiorini. E questa volta la salvezza della Lazio non è legata ai risultati che arrivano da altri campi, siamo padroni del nostro destino. Dopo il gol mi sento quasi svenire, mi gira tutto, mi siedo con la testa tra le mani e comincio a piangere come un ragazzino. Un pianto nervoso, irrefrenabile. Fabrizio Fabbri mi vede, si avvicina e per consolarmi mi dice: “Non fa così Sté, tranquillo, mancano solo 40 minuti alla fine”.

Quella frase, detta a fin di bene, è in realtà una mazzata. Solo l’idea di dover resistere altri 40 minuti è insopportabile. E mi accascio nuovamente, con la testa tra le mani e lo sguardo perso nel vuoto. Ricordo pochissimo di quello che è successo dopo quel gol. Ricordo solo che, così come due settimane prima contro il Vicenza le lancette correvano veloci verso il novantesimo, quel giorno il tempo sembrava non passare mai, come in un film visto al rallentatore. Sofferenza allo stato puro, quasi terrore, brutti pensieri di una beffa finale scacciati via come spettri del passato. Tutti gli occhi puntati su Casarin, in attesa di quel fischio finale atteso come una liberazione. Gli assalti disperati del Campobasso, addirittura con il portiere sull’ultimo calcio d’angolo della partita. La respinta, la palla che finisce tra i piedi di Camolese che fugge in contropiede, senza neanche rendersi conto di avere davanti a sé la porta vuota. Tutto lo stadio che lo invita a tirare e lui che corre a testa bassa preoccupato solo di perdere tempo e di portare la palla il più lontano possibile dalla nostra area. Una scena tragicomica, che a distanza di tanti anni Camolese ricorda con il sorriso sulle labbra.

“La cosa veramente buffa è che io realmente non mi sono accorto di nulla. Ancora oggi, quando mi chiedono di raccontare questo episodio, chi mi ascolta fatica a crederci, ma ti assicuro che andò proprio così. Erano gli ultimi secondi di partita, in campo c’era una tensione difficile da descrivere, giocavamo più con i nervi che con la testa e le gambe. Quando Casarin ha assegnato il calcio d’angolo a favore del Campobasso, abbiamo capito tutti che era l’ultima occasione della partita: per loro per segnare, per noi l’ultimo assalto da respingere prima di festeggiare. È sceso in area anche il loro portiere, qualcuno ha respinto la palla e io me la sono trovata tra i piedi. La prima cosa che ho pensato è stata di correre sulla fascia, di mettere in quella fuga le ultime energie che mi erano rimaste per allontanare il più possibile la minaccia. Sentivo l’urlo della gente che mi invitava a tirare, ma non capivo il perché e continuavo a correre. Poi, con la coda dell’occhio ho visto il portiere del Campobasso che rientrava di corsa e ho capito quello che stava succedendo, che occasione avevo perso per mettere la mia firma su quella partita. Ma a distanza di tempo, confesso che se anche avessi visto la porta vuota non so se sarei riuscito a far gol da lontano. Era il novantunesimo di una partita giocata il 5 di luglio, dopo quasi 12 mesi massacranti da tutti i punti di vista. La lucidità l’avevo persa da tempo. E anche le forze”.

Sprecata l’occasione, il Campobasso recupera palla e tenta un ultimo assalto, con un pallone buttato in mezzo. L’immagine che ho di quegli ultimi secondi di gioco è quella vista e rivista decine di volte nel film di Michele Plastino su quella partita, con le riprese dal campo fatte dalla porta del Campobasso. Il pallone che spiove, una respinta, Casarin che di spalle fischia la fine: il boato e tutti i giocatori della Lazio che dopo il fischio si voltano di scatto e corrono come pazzi sotto la curva, per condividere l’emozione di quel momento con i 30.000 arrivati a Napoli per quell’ultima battaglia. Ricordo il volto stravolto di Calleri, le lacrime di Carlo Regalia, i giocatori in campo che saltavano e piangevano di gioia sfilando davanti a quella telecamera che vagava per il campo. Il ricordo di quella giornata e di quei momenti, lo lascio ad Angelo Gregucci.

“Negli spogliatoi del San Paolo, ho rivissuto le stesse sensazioni di due settimane prima all’Olimpico, il giorno di Lazio-Vicenza. Sguardi bassi, silenzio assoluto rotto solo dal rumore dei tacchetti sul pavimento, volti stremati dalla fatica e dalla tensione. Contro il Campobasso non ne avevamo veramente più dal punto di vista fisico, ma anche da quello psicologico. Eravamo stremati, andavamo avanti sui nervi, quasi per forza d’inerzia unita alla disperazione. Ricordo il tragitto dall’albergo allo stadio, con la gente per strada che con i figli in braccio e con le lacrime agli occhi ci implorava di vincere. Mi viene la pelle d’oca anche solo a ripensarci a 25 anni di distanza. Della partita non ricordo quasi nulla, se non il gol di Poli all’inizio della ripresa. Poi il tempo si è quasi fermato. I minuti non passavano mai, gli ultimi secondi guardavamo tutti Casarin, implorandolo con lo sguardo di fischiare la fine. E quando è arrivato quel triplice fischio, siamo scattati tutti insieme verso la curva dove erano assiepati più di 20.000 tifosi della Lazio. Era finita, avevamo compiuto la nostra missione! In quella corsa verso la gente ci siamo liberati di quel peso che ci eravamo portati sulle spalle per 11 mesi. Noi non potevamo essere quelli che facevano sparire la Lazio portandola in serie C1. Sarebbe stato come un marchio su ognuno di noi. Dico NOI, perché se senti parlare i giocatori di quella squadra, anche a distanza di tanto tempo, non dicono mai IO, parlando di quella stagione dicono sempre NOI. Perché non avevamo il nome su quelle maglie come succede oggi, avevamo solo un’aquila sul petto e il nome Lazio tatuato sulle spalle. Quella squadra è entrata nella storia per quell’impresa, ma anche perché tutti NOI abbiamo lavorato per salvare la società, mettendo la Lazio davanti a tutto, spesso e volentieri anche davanti ai nostri interessi. Eravamo la ‘Banda del meno nove’, tutti al servizio di Fascetti, della squadra e della Lazio”…

!NOVE PUNTI NON SONO STATI SUFFICENTI, LA PROSSIMAVOLTA PROVATE A DARCENE VENTI”… In quello striscione ironico e polemico che appare sugli spalti del San Paolo poco dopo il fischio finale di Casarin, in una semplice frase è racchiusa tutta la stagione della Lazio: la rabbia per un verdetto considerato fin dall’inizio ingiusto, la gioia per un’impresa destinata a restare nella storia, l’orgoglio di una piazza e di una società che dopo quindici mesi vissuti tra lo spettro del fallimento e l’incubo della retrocessione in C (e quindi di una sparizione ritardata di pochi mesi) finalmente possono deporre le armi e programmare con calma un futuro diverso. Nessuno di quelli che quel giorno affollano il San Paolo e cantano felici o che sono rimasti a casa e piangono di gioia lo sa, ma quel 5 luglio del 1987 è nata una nuova Lazio. Con quel gol di Poli sono state gettate le ultime fondamenta per un futuro diverso, addirittura inimmaginabile in quella caldissima giornata d’inizio estate. Un futuro che riporterà nel giro di un anno la Lazio in serie A, in quel campionato che le compete per storia e per blasone: e che da allora la Lazio non ha più lasciato.

Quel giorno sono state gettate le basi della squadra che da lì a 11 anni comincerà a vincere trofei e che spiccherà il volo verso vette mai raggiunte in quasi cento anni di storia. Grazie a quel gol di Poli abbiamo visto la Lazio sul tetto d’Italia e d’Europa, grazie a quell’impresa i più grandi campioni del calcio mondiale di fine secondo e di inizio terzo millennio hanno giocato con quelle maglie che quel giorno hanno indossato Terraneo, Acerbis, Piscedda, Magnocavallo, Camolese, Gregucci, Marino, Poli, Caso, Brunetti, Pin, Mandelli e Fiorini: la “Banda del meno nove”!