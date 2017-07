04 Luglio 2017

Una foto, un pieno d'emozioni...

di Stefano Greco

Ieri, in una giornata di grande gioia ma anche di grande riflessione e, in un certo senso, di nostalgia per il passato e per questa vita che ti scorre veloce e inafferrabile tra le mani, spulciando nel mio archivio mi è capitata questa foto in bianco e nero che racconta un altro calcio. Una foto che ho pubblicato nell’inserto dedicato alla “Banda del meno nove”, insieme a quella delle file ordinate di ombrelli neri che spuntavano come funghi nelle domeniche di pioggia, quando l’Olimpico era uno stadio senza coperture, con i posti numerati solo in Tevere centrale (che per questo si chiamava Tevere Numerata) e in Monte Mario, ma che come si vede nella foto era sempre stracolmo o quasi. E quanto era importante la partita lo capivi quando, seduto in Tevere Numerato e alzando gli occhi, vedevi quanta gente stava assiepata sugli alberi ai piedi della Modonnina di Monte Mario, quella che dall’alto domina lo stadio e veglia sulla città.

Tutti i romani, anche quelli non cattolici che professano un’altra fede o quelli atei, sono affezionati a quella Madonnina che ha una storia molto particolare. Fu collocata su quel colle nel 1953, in coincidenza con l’inaugurazione dello Stadio Olimpico, che aprì i battenti il 17 maggio del 1953 con 90.000 spettatori ad affollare le tribune e il presidente della Repubblica Luigi Einaudi a tagliare idealmente il nastro della prima grande opera realizzata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quello stadio era il simbolo della rinascita di Roma e la Madonnina fu messa lì per vegliare su quell’opera e su tutta la città, a compimento di un voto popolare fatto dopo la liberazione di Roma nel 1944 e che raggiunse addirittura un milione di adesioni.

“La Madonnina, nel gesto di guardare dall'alto i luoghi della vita familiare, civile e religiosa di Roma, protegga le famiglie, susciti propositi di bene, suggerisca a tutti desideri di guardare al cielo e di pregare”, disse San Luigi Orione, che all’epoca era solo Don Orione, il capo della congregazione di Orionini che su quel colle aveva aperto un istituto che ora ha preso il nome del suo fondatore ed è uno dei più grandi centri sportivi di Roma.

Aveva ragione San Luigi Orione. Personalmente ho perso il conto di quante volte ho alzato gli occhi verso quel colle per guardare quella Madonnina e invocare un piccolo miracolo sportivo. L’ho fatto, ad esempio, il 30 dicembre del 1973, in una domenica fredda e piovosa. Nonostante il tempo inclemente, anche sotto la Madonnina c’era il tutto esaurito come dentro l’Olimpico, con la gente arrampicata (come nella foto) anche sugli alberi per vedere il più possibile. Soprattutto la porta verso la Curva Sud, quella dove la Lazio attaccava disperatamente un Milan che, chiuso dentro quella metà campo visibile dalla collina di Monte Mario, cercava di conservare il pareggio.

L’Olimpico era stracolmo, un tappeto di ombrelli neri. Sembrava un quadro. Ombrelli che si alzavano e abbassavano a seconda dell’andamento del gioco. Gli ombrelli salivano lentamente quando la Lazio attaccava e si scuotevano quando l’urlo liberatorio del gol finiva strozzato dalle manone di Belli che respingevano qualsiasi pallone: dalle bombe di Chinaglia ai tiri d’astuzia di Garlaschelli e alle giocate geniali di Vincenzino D’Amico. Gli ombrelli si abbassavano quando Chiarugi, Rivera e Bigon provavano a bucare Pulici, il portiere meno battuto del campionato con appena 5 reti incassate in 10 partite. Quel sali e scendi degli ombrelli era una sorta di danza, come quella dell’acqua che scivolavando sopra quelle semisfere nere finiva dritta dietro il collo e le gocce scivolavano lentamente lungo la schiena. Una danza durata 90 minuti, poi, quasi all’improvviso, tutto si ferma.

È l’ultimo minuto di recupero della partita, l’arbitro Ciacci di Firenze fischia una punizione al limite dell’area a favore della Lazio. Immediatamente, alzo gli occhi al cielo per guardare quella Madonnina d’oro che spicca ancora di più in quel cielo grigio, quasi nero, per invocare un aiuto divino. Nanni tocca piano il pallone per Frustalupi che alza per vedere il piazzamento dei campagni: tutti si aspettano un cross alto, un pallone scodellato dentro l’area per Chinaglia, invece il piccolo genio serve un pallone perfetto di piatto a filtrare sulla destra per Re Cecconi che tagliando in diagonale da sinistra, come in un gioco disegnato a tavolino, si butta dentro l’area: “Cecco” arriva al momento giusto e nel posto giusto, e con la punta del piedone destro anticipa il difensore e manda il pallone dove Vecchi, nonostante l’uscita disperata, non può arrivare. Re Cecconi prosegue la sua corso verso la Monte Mario, saltando come un pazzo con nove maglie celesti inzuppate di fango che lo inseguono per un stringerlo in un abbraccio soffocante, mentre il mondo intorno a loro esplode. Sono le 16,20 del 30 dicembre del 1973 e quel gol e quel boato resterà per sempre impresso nella memoria di chi c’era, di chi prova ancora la pelle d’oca rivedendo le immagini e ascoltando la radiocronaca di Enrico Ameri. Quel boato parte dall’Olimpico, scuote la collina di Monte Mario e quella Madonnina d’oro che dall’alto sembra vegliare su quel tempio pagano (con la gente assiepata lì sopra che salta e sventola bandiere dagli alberi), poi si propaga per tutto il quartiere Flaminio e per Prati, ascoltato anche a chilometri di distanza per quanto è forte e prolungato. Chi non c’era, chi ha vissuto quel momento solo grazie al racconto di un papà o di un nonno, si deve accontentare della radiocronaca di Enrico Ameri, al minuto 6’03” di questo vecchio reperto che si trova su youtube. Ameri sta chiuso dentro una cabina della tribuna stampa, in cima a quel vecchio Stadio Olimpico senza alcuna copertura, ma sembra quasi trascinato dall’intensità di quel boato, di quell’onda emotiva indimenticabile per chi l’ha cavalcata o per chi è stato trascinato dalla forza di quelle onde…

https://www.youtube.com/watch?v=AoLk2dOg3Ng

Un boato simile a quello del 21 giugno del 1987, quello del gol di Fiorini. Anche quel giorno sotto la Madonnina d’oro c’era il tutto esaurito. Quella parte verde di collinetta era colorata di bianco e di celeste da chi non potendosi permettere di acquistare un biglietto per Lazio-Vicenza era salito fin lassù per vivere in qualche modo quella domenica. Noi, accalcati dentro lo stadio, guardavamo gli orologi, quelle lancette che correvano all’impazzata verso un destino che sembrava oramai segnato. Io stavo con la radio incollata all’orecchio e nei minuti di pausa del gioco invocavo quello “stellone” idealizzato da Sandro Petrucci e guardavo quella Madonnina d’oro invocando quel miracolo sportivo che si è materializzato a una manciata di minuti dal termine. Chi stava assiepato sulla collinetta di Monte Mario, quel gol di Fiorini lo ha vissuto in differita, perché da lassù la porta sotto la Curva Nord era praticamente invisibile. È stato il boato che ha scosso l’Olimpico e poi si è propagato come un’onda per chilometri ad annunciare il compimento del miracolo. E quando mi sono rialzato, dopo essere finito in quell’ammucchiata selvaggia che ha fatto seguito al gol di Fiorini, la prima cosa che ho fatto è stata guardare quella Madonnina d’oro, come per ringraziare per la grazia appena ricevuta. E ricordo la gente che si agitava anche lassù, quelle bandiere biancocelesti che sventolavano tra i pini e gli alberi che colorano di verde la collina.

Ora, tutto questo non esiste più. L’Olimpico coperto, rende invisibile il campo e chi vuole vedere la partita ha mille modi per farlo e non ha più bisogno di arrampicarsi su quella collina per vivere una domenica speciale. C’è la televisione che ti porta l’evento in casa, ci sono i bar e i pub che trasmettono in diretta le partite, ci sono i telefonini o gli iPad che ti fanno entrare dentro lo stadio e ti fanno vedere quello che una volta la gente si accontentava anche solo di immaginare stando appollaiata sugli alberi di quella collina. Avevamo meno cose ai tempi di quel calcio in bianco e nero che si colorava solo dal vivo. Ma gli stadi erano pieni, la gente aspettava per ore e ore l’inizio della partita dei quei catini torridi d’estate e gelidi d’inverno, fregandosene di stare in piedi, oppure di essere arrostita dal sole o inzuppata dalla pioggia.

Ho nostalgia per quei tempi, per quell’atmosfera, per quelle emozioni… Basta una foto in bianco e nero per far tornare tutto a galla, basta chiudere gli occhi per rivivere quelle sensazioni e per provare a distanza di decenni brividi che ti fanno drizzare i peli, che ti fanno accapponare la pelle e che ti scuotono, come il godimento dopo un atto d’amore. So che quei tempi non torneranno più, che questo è un mondo completamente diverso da quello in cui sono cresciuto e so che raccontando queste cose rischio di passare per un dinosauro che cammina nel trentesimo secolo per le vie di Roma. Ma va bene così e non mi importa, lo corro volentieri questo rischio. Perché so che siamo in tanti ad essere così. L’ho capito definitivamente ieri, quando ho postato due foto su Facebook con un pensiero dedicato a mia figlia e sono stato piacevolmente e, confesso, inaspettatamente travolto da un’ondata d’affetto. Quindi, continuerò a raccontare storie che hanno come base i sentimenti. Perché anche in un mondo che corre a mille all’ora, c’è ancora spazio per i sentimenti e si trovano cinque minuti di tempi per fermarsi e fare il “pieno”…

FORZA LAZIO!!!!