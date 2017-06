28 Giugno 2017

50 milioni andati in fumo: chi paga?

di Stefano Greco

Qualche mese fa, quelli che lanciavano l’allarme sulla situazione contrattuale di Biglia, De Vrij e Keita, parlando di partenza sicura del trio e di rischio di veder svalutare un capitale importante della Lazio, venivano bollati come gufi o romanisti travestiti da laziali, come disfattisti o destabilizzatori di ambiente che sembrava diventato all’improvviso il giardino dell’Eden. Venivano attaccati dalla società che per bocca di Diaconale rassicurava tutti sul fatto che i rinnovi di contratto erano dietro l’angolo o che comunque la società non si sarebbe fatta trovare impreparata, ma venivano attaccati anche da tanti tifosi che ripetevano quel ritornello sentito mille volte in passato e che suona fastidio come il rumore delle unghie sulla lavagna: “Pensa a godette il momento, il mercato apre il 1 luglio e da qui a luglio possono succedere tante cose”. Invece, non è successo nulla. Anzi, si è materializzato proprio quello scenario che i gufi disfattisti e destabilizzatori avevano prefigurato mesi fa, con la Lazio che nel giro di 24 ore ha incassato il NO di De Vrij al prolungamento di contratto e l’annuncio che resterà a Roma andando a scadenza di contratto, la richiesta ufficiale di cessione da parte di Biglia e un invito da parte del procuratore di Keita ad abbassare le pretese economiche per cedere il suo assistito oggi, perché se la società si irrigidisce e non lo cede entro la fine di questo mercato, il giocatore va via a costo zero tra 12 mesi.

Della serie: c’era una volta un tesoretto, che ora non c’è più. Un film già visto e rivisto in casa Lazio, dove nulla cambia se non l’umore della gente e il modo in cui i tifosi vedono certi personaggi che hanno sempre la stessa faccia ma cambiano solo la maschera con cui si presentano in pubblico. Sembra di stare nella Sicilia dei primi del Novecento descritta da Pirandello, da anni sembra di assistere a quel “Uno, nessuno e centomila” in cui il protagonista, Vitangelo Moscarda, a forza di cambiare maschere nel tentativo di piacere e mostrarsi diverso, alla fine diventa pazzo e viene rinchiuso in un manicomio.

Qui oramai nessuno sano di mente si illude più di avere a che fare con una società NORMALE, che fa cose NORMALI come curare bene i rapporti con i calciatori (e i loro agenti) in modo da poter rinnovare i contratti dei suoi big per continuare il rapporto o nella peggiore delle ipotesi per lasciarsi alla fine tutti sorridenti: la società perché incassa il massimo e il calciatore e il suo agente perché vanno a stare economicamente meglio. Qui, no. Dalle parti di Formello si passa di braccio di ferro in braccio di ferro, si affronta la gente a muso duro pretendendo di imporre sempre la volontà della proprietà in una continua gara a chi ce l’ha più lungo. E il risultato, è sotto gli occhi di tutti. Qualche mese fa si parlava di De Vrij come di un patrimonio da 35-40 milioni e di società pronte a svenarsi per portare quella carriolata di euro alla Lazio: ora De Vrij ha annunciato che non intende rinnovare (neanche inserendo una clausola rescissoria) e che tra 12 mesi se ne andrà a costo zero, quindi anche vendendolo oggi sarebbe un miracolo riuscire a strappare 12-15 milioni di euro. Qualche mese fa, si parlava di club pronti a firmare un assegno da 30 milioni di euro per strappare Biglia alla Lazio, ora l’unica proposta sul tavolo è un assegno da 15 milioni di euro con l’aggiunta del pacco Montolivo, uno che ha la stessa età di Biglia ma che quest’anno ha collezionato 9 presenze e che guadagna più dell’argentino, quasi 6 milioni di euro lordi a stagione. Per Keita, la valutazione era di almeno 35-40 milioni di euro, di certo non esagerata per un ragazzo di 22 anni che quest’anno ha segnato 16 gol servendo 6 assist. Se calcoliamo che due estati fa la Juventus ha venduto per 28 milioni di euro Coman al Bayern Monaco (dopo 14 presenze, zero gol e 2 assist in Serie A), i 35-40 milioni di euro di valutazione di un Keita tesserato per una società NORMALE ci stavano tutti, ma per come funziona la Lazio e per come si sono messe le cose, se entrano 15/20 milioni c’è da brindare con lo champagne per lo scampato pericolo.

Ecco, quindi, che nel giro di pochi mesi dei possibili 100 milioni di euro di valutazione del trio delle meraviglie fatta dalla società, almeno la metà si sono già volatilizzati. E con il passare delle settimane il valore del trio continua a diminuire, perché oramai sono i giocatori e i loro procuratori a controllare il gioco, a decidere sia dove andare che a quale cifra liberarsi: perché l’alternativa è restare e andare via tra un anno a costo zero, oppure di assistere ad altri casi Pandev o Zarate. Un amministratore delegato di una normale SpA quotata in Borsa responsabile di un simile depauperamento del patrimonio dell’azienda, verrebbe licenziato in tronco e riceverebbe probabilmente anche una richiesta di risarcimento danni da parte degli azionisti. Nella Lazio, invece, si alza la solita cortina fumogena e si assiste al solito scaricabarile di responsabilità, nel tentativo di far passare giocatori e procuratori come unici responsabili di questo ennesimo scempio.

Sia ben chiaro, i vari Calenda, Montepaone e la SEG (la Sports Entertainment Group, che gestisce anche Hoedt e olandesi come Strootman, Van Persie e De Roon) non sono certo delle verginelle senza peccato, ma non sono tenuti a fare gli interessi della Lazio, ma solo ad ottenere il meglio per i loro assistiti. E la pistola carica non l’hanno comprata e tirata fuori all’improvviso mettendola alla tempia della Lazio, ma è stata la stessa Lazio con la sua incapacità nel gestire i rapporti e nel non rinnovare i contratti in tempo utile a mettergliela in mano e a fornirgli pure le pallottole.

Già, perché nel calcio i rapporti sono importanti. Avere buoni rapporti con le altre società, con agenti e procuratori significa incassare il più possibile quando si vede e pagare il giusto quando si compra. Noi ancora riusciamo a comprare a cifre accettabili, ma quando c’è da vendere i nostri giocatori valgono sempre la metà o ancora meno di calciatori dello stesso livello che giocano in altre squadre. Basta pensare a Salah (25 anni e 15 reti in campionato) venduto a 44 milioni di euro al Liverpool, oppure le valutazioni che si leggono dei vari Fazio, Manolas e Rudiger, difensori che di certo non sono più forti di De Vrij.

Qualcuno può pensare che si tratti di un complotto abboccando per l’ennesima volta all’amo, qualcuno può pensare che accada tutto questo perché Lotito da fastidio, ma la realtà è che non esiste nessun complotto e che se tu fai la guerra al mondo intero alla fine ti ritrovi da solo, senza alleati e senza amici. Ed è questa la situazione della Lazio: una società isolata, perché il padrone del club ha fatto tabula rasa. E il risultato è che quei 3 giocatori che mesi fa rappresentavano un tesoretto, ora valgono circa 50 milioni di euro in meno: soldi della Lazio, non del suo proprietario che dal 2004 a oggi non ha messo un solo euro nelle casse della società e che non fa altro che gestire quello che incassa la Lazio. Quindi, quei 50 milioni di euro in meno significano meno soldi per il progetto tecnico e di conseguenza meno armi a disposizione di Inzaghi e tanti sogni in fumo. Insomma, la solita storia. E chi paga il conto di questi errori? La lazio e i tifosi, come sempre…