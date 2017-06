21 Giugno 2017

Fiorini e quel gol segnato in 60.000!

di Stefano Greco

In cinquant’anni di Lazio ho avuto la fortuna di vivere due scudetti (uno più incredibile dell’altro), di veder alzare al cielo 10 trofei (due in Europa) e ho vissuto un’altalena di emozioni tale che servirebbe forse un’enciclopedia per raccogliere tutti i ricordi, le sensazioni, i brividi provocati da grandi campioni e da peones del calcio che per un giorno o per una notte hanno indossato i panni dell’eroe, di personaggi in grado di riscrivere la storia con una giocata, con un gol. Ma se qualcuno mi chiedesse qual è stato il giorno più da Lazio di questi 50 anni, risponderei senza pensarci: il 21 giugno del 1987. Così come se qualcuno mi chiedesse qual è stato il gol che mi ha emozionato di più e che riesce a provocarmi quei brividi che ti scuotono anche a distanza di decenni e che ti fa scendere sempre una lacrima, non esiterei un attimo a dire: il gol di Fiorini. Perché in quei 95’ minuti di Lazio-Vicenza e in quel gol, è racchiusa tutta l’essenza dell’essere laziale, del perché sono e sarò per sempre legato a questi colori. Nonostante tutto e tutti.

Sono passati 30 anni da quel 21 giugno, ma non ho bisogno neanche di chiudere gli occhi per ricordare tutto, per rivedere ogni fotogramma di quell’incredibile giornata. La mia domenica inizia a casa, dopo una notte quasi insonne passata a vivere mentalmente quella partita ancora da giocare. Il sogno di un gol decisivo sotto la Nord, di una salvezza conquistata in un tripudio di colori e di bandiere in un Olimpico che si annuncia vestito a festa. Il tempo quel giorno non passa mai. Accendo la tv e cerco di ingannare l’attesa guardando una cassetta, un vecchio vhs con le immagini della Lazio dello scudetto, con i gol di Chinaglia e di Giordano, con il filmato tratto da Goal di nottedi quel Lazio-Varese di qualche anno prima, quando Vincenzo D’Amico da solo salvò la squadra da una retrocessione che sembrava quasi inevitabile, con la Lazio sotto 2-0 contro il Varese dopo appena 20 minuti. Quel Varese, ironia della sorte, guidato da un giovane tecnico toscano che risponde al nome di Eugenio Fascetti. Con la complicità dell’arbitro, e grazie a un paio di colpi di genio di D’Amico, alla fine la Lazio vince per 3-2 quella partita e tutti e tre i gol di quell’incredibile rimonta portano la firma di Vincenzino. Penso a quanto servirebbe alla Lazio quel giorno il genio di D’Amico, penso a Giordano che si è appena laureato Campione d’Italia con il Napoli e ha alzato al cielo anche la Coppa Italia. Penso a Giorgio Chinaglia e lo collego immediatamente a Giuliano Fiorini, anche se un paragone tra il bomber emiliano e Long John è impossibile, quasi irriverente dal punto di vista calcistico, ma non sotto il profilo del carattere. Come faceva Giorgione nei momenti difficili, ora è Fiorini a caricarsi sulle spalla la squadra e a indossare i panni del leader.

All’epoca abitavo a Via del Vignola, in linea d’aria a poco più di un chilometro dallo stadio. Con le finestre aperte, la domenica dalla mia camera si sentiva il boato dei gol e, quando il vento tirava forte dallo stadio verso casa, potevo sentire anche i cori delle curve. A Roma quel giorno faceva un caldo d’inferno e con le finestre aperte all’improvviso vengo scosso da un boato che arriva dallo stadio. Tre ore all’inizio della partita, la Curva Nord era già piena come un uovo e quando arriva quel coro “Lazio, Lazio”, rabbioso e disperato, la diga cede e lascia campo libero alle emozioni.

Il quel momento mio padre mi chiama al telefono come fa sempre prima di una partita quando la domenica lavora, ma travolto dalle emozioni quasi non riesco a parlare. È una telefonata di lacrime e silenzi, di singhiozzi e di un “Vai e forza Lazio” che non potrò mai dimenticare. A poco più di due ore dall’inizio della partita, senza aver mangiato nulla e con lo stomaco stretto come in una morsa, mi incammino verso l’Olimpico chiuso nei miei pensieri. In tasca ho messo una piccola radio che mi ha regalato mia madre, convinto che il destino della Lazio quel giorno non passa solo per quello che succede all’Olimpico, ma è legato a doppio filo anche a quello che succede sugli altri campi. Intorno a me macchine avvolte da bandiere, clacson che suonano all’impazzata e quel tratto di Lungotevere che porta verso il Ponte Duca d’Aosta è chiassoso e colorato di biancoceleste. Appena attraverso il ponte, sento il rumore delle sirene delle volanti e scorgo da lontano il pullman della Lazio che arriva allo stadio, con la folla che si apre. Su quel pullman c’è un ragazzo giovane, al primo anno di Lazio, che ancora oggi è uno dei pochi amici veri che ho nel mondo del calcio. Ogni volta che lo incontro, finiamo a parlare di quel Lazio-Vicenza e quando gli ricordo quell’arrivo all’Olimpico, lui, Angelo Gregucci, cambia espressione. A distanza di 30 anni quel giorno è per entrambi come un tatuaggio sulla pelle, con gli occhi che brillano mentre il nastro si riavvolge e i ricordi affiorano, facendo rivivere ad entrambi le emozioni e le paure di quel giorno.

“La vigilia di quella partita l’avevamo vissuta come sempre all’Hotel Feronia a Capena, che era diventato il nostro rifugio. Mi ricordo che tra noi la tensione era altissima, parlavamo poco, e quando lo facevamo si finiva dopo pochi secondi a parlare della sfida con il Vicenza. Sapevamo che quella che stavamo per affrontare non era una partita, ma la partita: perché in ballo non c’erano solo due punti, ma la storia della Lazio. L’arrivo allo stadio non lo dimenticherò mai. La gente per strada che ci incitava con le lacrime agli occhi, in un misto di speranza e di disperazione. Quando sono entrato in campo, due ore prima dell’inizio, ho visto un muro umano davanti a me: 60.000 persone già sugli spalti che sotto il sole, e con un caldo incredibile, cantavano e ci incoraggiavano. Incredibile. Ho provato la più grande emozione di tutta la mia vita. A distanza di tanti anni mi viene ancora un groppo alla gola ripensando a quei minuti, risentendo quei cori. Sapevamo che non potevamo sbagliare e la consapevolezza di giocarci in soli novanta minuti la storia di una società ci faceva sentire di avere sulle spalle il peso di un’intera città”.

Ha ragione Angelo Gregucci, quel giorno per noi c’era in palio molto più che una semplice salvezza da conquistare sul campo. C’era in ballo la storia, il passato e anche il futuro della Lazio. Ne eravamo tutti consapevoli, eravamo tutti schiacciati in qualche modo dal peso della posta in palio. Entro nello stadio e il colpo d’occhio è fantastico. Nelle due curve, nei Distinti e in Tribuna Tevere, non c’è un solo posto libero. Noi stiamo addirittura in due sullo stesso posto, uno seduto sulla panca e l’altro sistemato dietro sullo schienale di cemento. Uno sopra all’altro, in un incastro pericolosissimo, con le gambe che già prima della partita sono talmente intorpidite da esser diventate quasi insensibili al dolore per quella posizione innaturale. Riconosco Michele Plastino che, insieme a Valentino Tocco, in campo riprende tutto per immortalare le immagini di una delle domeniche più incredibili nella storia della Lazio. Il suo editoriale su “Lazialità for ever” (uno dei tanti giornali distribuiti fuori dallo stadio) ha come titolo “O VICENZA O VITA”, in una risposta di stile a quel “O LAZIO O MORTE” scritto a caratteri cubitali sulla rivista del Pisa distribuita una settimana prima fuori dall’Arena Garibaldi.

Quando le squadre entrano in campo il boato è assordante. In pochi istanti la nube dei fumogeni bianchi e celesti che parte dalla Nord avvolge lo stadio facendo scomparire il rettangolo verde, i personaggi in campo e quel muro di folla colorato. In quello scenario da inferno dantesco, rimbomba quel grido disperato “Lazio, Lazio”, urlato con la rabbia di chi cerca di opporsi a un destino che sembra già scritto. In quei momenti, ti attacchi a qualsiasi cosa nel tentativo di scorgere un segno premonitore e per me il primo segnale è il sorteggio tra i capitani per la scelta palla o campo. D’Elia alza la moneta in aria e si volta verso Mimmo Caso, segno che la Lazio ha vinto il sorteggio. Il capitano si volta verso Terraneo e insieme decidono: palla al Vicenza, ma la Lazio parte attaccando verso la Curva Sud per giocare poi il secondo tempo sotto la Curva Nord. In porta per il Vicenza non c’è Mattiazzo, il titolare, ma un giovane portiere che si chiama Dal Bianco, un ragazzo che assomiglia a Walter Zenga nel fisico e nelle movenze, reduce da più di un anno di stop per infortunio. Sarà lui, insieme a Fiorini, il grande protagonista di quella domenica.

La Lazio parte a testa bassa, con Magnocavallo centravanti tattico e con Fiorini e Mandelli larghi per far aprire la difesa avversaria. Magni, il tecnico del Vicenza, per tutta la settimana ha ripetuto di volersi giocare la partita, ma fin dall’inizio la sua squadra si chiude a riccio a difesa di quello 0-0 che le regalerebbe come minimo lo spareggio. Fascetti in panchina sfoggia una camicia celeste che fa bandiera vicino a quella bianca indossata da Manzini. Calleri, Regalia e Raimondo Marino sono a bordo campo, sotto la Monte Mario, seduti su una panchina a due passi dal tunnel degli spogliatoi. Il primo tiro è di Podavini, che da 25 metri prova a sorprendere Dal Bianco, che blocca con sicurezza. Poi il “Poda” ci riprova dal limite dell’area su una punizione a due e Dal Bianco compie la prima prodezza distendendosi in tuffo sulla sua destra e deviando il pallone a pugni uniti. È un assedio, ci provano un po’ tutti, da Magnocavallo a Pin e a Caso, ma Dal Bianco vola da un palo all’altro strozzando sempre in gola quell’urlo liberatorio, respingendo palloni che in una partita normale finirebbero tranquillamente in rete. Ma quella non è una partita normale. Attaccato alla radio, sento i risultati che arrivano dagli altri campi e minuto dopo minuto la situazione della Lazio diventa sempre più drammatica. Come temeva Fascetti, su altri campi qualcuno è già in vacanza. All’intervallo, la Lazio è retrocessa in serie C, con un piede e mezzo nella fossa. Tra di noi nessuno ha voglia di parlare, abbiamo tutti il volto trasfigurato dalla tensione. Neanche quelli solitamente portati allo scherzo hanno la forza o la voglia di fare una battuta.

Dopo un tempo di attacchi inutili, Fascetti tenta il tutto per tutto, gettando nella mischia Poli al posto di Magnocavallo, al rientro dopo un infortunio, e poi con Esposito al posto di Pin che non è al meglio. Anche noi sugli spalti proviamo a cambiare formazione, ci scambiamo i posti con la speranza di trovare la combinazione giusta. Ma i minuti passano, invano, e nonostante la superiorità numerica per l’espulsione generosa decretata da D’Elia per un doppio cartellino giallo sventolato a Montani, quel gol non arriva. Quando Paolo Mandelli alza sopra la traversa un pallone che chiede solo di essere spinto in rete, il destino della Lazio sembra segnato. Mi accascio su Fabrizio Fabbri, seduto davanti a me, come un pupazzo di gomma gonfiabile a cui è stato tolto il tappo. Non ho più la forza per guardare, resisto a fatica all’istinto di scappare per non assistere all’epilogo, all’esultanza dell’avversario in campo al triplice fischio finale che per ogni tifoso è come una coltellata al cuore.

Così, mentre le ore in tutta quella settimana sono trascorse lente, quel giorno la lancetta dell’orologio corre come impazzita verso il novantesimo, verso quel verdetto finale che tutti temiamo ma che per un anno abbiamo cercato di esorcizzare in qualsiasi modo. Quando, per l’ennesima volta, gli occhi cadono su quel polso sinistro, mi rendo conto che siamo a dieci minuti dalla serie C e che solo un intervento dall’alto può cambiare il corso di quella partita, che solo quello stellone inventato da Sandro Petrucci ci può salvare. E come per miracolo, il sogno diventa realtà: cross di Acerbis sotto la Monte Mario, Gregucci si butta sul pallone da centravanti improvvisato per fare da torre, ma due difensori del Vicenza lo sovrastano e respingono di testa al limite per Lucchetti che buca incredibilmente il rinvio restituendo palla alla Lazio. Il pallone finisce sui piedi di Podavini che, dal limite e spostato verso la Tevere, tenta un tiro impossibile che si trasforma in assist per Fiorini: il bomber, al centro dell’area, con lo stesso giochetto che gli era già riuscito contro il Cesena, fa un controllo a seguire di tacco con il piede destro, si gira facendo perno sul difensore avversario, e sempre di destro batte con un tocco ravvicinato Dal Bianco. Quel pallone che finisce in fondo al sacco quando mancano appena 8 minuti alla fine della partita provoca il boato più lungo e rabbioso nella storia della Lazio. Quel “GOOOOLLLL” urlato dai 60.000 dell’Olimpico dura un tempo infinito, fa tremare lo stadio, si propaga come un’onda in tutto il quartiere e viene udito distintamente anche da chi in quel momento sta a chilometri di distanza dall’Olimpico. Mentre Fiorini pazzo di felicità sullo slancio prosegue la sua corsa verso la Curva Nord, inseguito da tutti i compagni, dai raccattapalle, dai fotografi e dagli addetti al campo, il mio mondo si capovolge. Mi ritrovo prima sollevato, quasi a fluttuare su una massa di corpi che si muovono sotto di me in modo scomposto, poi vengo travolto dall’abbraccio di tutti gli amici. Finisco due-tre file sotto, con la radio in mano e non riesco neanche a urlare, mentre quel boato mi stordisce quasi più dell’emozione per quel pallone finito in fondo al sacco. In centinaia e centinaia di partite viste, non ho mai provato nulla del genere in vita mia, né prima né dopo quel giorno.

Mentre fatichiamo a ritrovare i nostri posti e quella combinazione magica che nella mente di ogni tifoso è stata decisiva quanto il gol di Fiorini per la salvezza, mi incollo nuovamente alla radio e comincio a urlare: “Non siamo salvi, non siamo salvi”. È vero, quel gol regala alla Lazio solo lo spareggio, ma in quel momento, dopo essere stati a soli otto minuti dalla retrocessione in serie C, tutti mi fissano come si può guardare un matto. Intorno a me c’è il delirio. Gente che piange, bambini che nella bolgia che si è scatenata dopo il gol si sono persi i genitori, l’altoparlante dello stadio che continua a invocare la presenza di un medico in più settori dello stadio per soccorre tifosi che si sono sentiti male subito dopo il gol di Fiorini, mentre il suono delle sirene delle ambulanze copre quello dei cori della Curva Nord. Quegli ultimi otto minuti, durano un’eternità. Giuliano Fiorini, sconvolto, caracolla per il campo con la sua andatura ciondolante. È stravolto, quasi immobile, si volta in continuazione verso la panchina per chiedere quanto manca alla fine di quell’incubo, poi quando D’Elia fischia la fine cade a terra sfinito, mentre in campo e sugli spalti si scatena l’inferno, con la gente che si abbraccia e sfoga in un pianto liberatorio le tensioni e la frustrazioni accumulate in mesi di sofferenza e, soprattutto, in quelle ultime settimane da incubo.

Qualcuno riesce a entrare in campo e corre ad abbracciare Giuliano Fiorini. Il bomber si ferma, si toglie maglietta e pantaloncini, resta in mutande e sorretto a fatica da due addetti al campo comincia a piangere. Una vera e propria crisi. Singhiozza con le mani sul volto stravolto dalla fatica e dalla tensione, con le lacrime che continuano a scorrere anche dopo l’abbraccio con l’altro Giuliano, Terraneo, che gli va incontro, gli parla all’orecchio, lo sorregge e lo porta fino al tunnel che conduce negli spogliatoi, seguito passo dopo passo dalla telecamera di Valentino Tocco, che è il regista di Goal di nottee il cameraman personale di Maurizio Costanzo. Con quel gol in extremis, la Lazio ha scacciato l’incubo della retrocessione, ma come aveva predetto Fascetti, sulla strada che porta verso la salvezza definitiva c’è lo spareggio. Anzi, gli spareggi, perché la Lazio finisce al quart’ultimo posto in classifica a pari merito con Taranto e Campobasso. Con tutti i vecchi regolamenti, la squadra di Fascetti sarebbe salva: sia per la differenza reti generale che per i risultati ottenuti negli scontri diretti, in cui ha raccolto tre vittorie e un pareggio. Ma con il regolamento in vigore da quella stagione (e che verrà cambiato pochi giorni dopo dalla Figc), è necessaria la coda degli spareggi.

“Avevamo un solo risultato a disposizione”, ricorda Angelo Gregucci, “e trovammo sulla nostra strada un portiere sconosciuto che quel giorno tirò giù la saracinesca. Più parava e più si esaltava. Dal Bianco si chiamava. Riusciva ad arrivare ovunque e se non ci arriva lui erano i pali o la traversa ad aiutarlo. I minuti passavano, in campo ci guardavamo in faccia e pensavamo tutti: è finita. Poi, Giuliano si è inventato quella giocata da fuoriclasse ed è riuscito ad abbattere quel muro. Quando ho visto il pallone scuotere la rete, sono quasi svenuto. Ma poi sono stato travolto da quel boato. Mai sentito nulla del genere in vita mia. In quell’urlo c’era di tutto: gioia, rabbia e liberazione. Non finiva più e ti strappava quasi la pelle di dosso tanto era forte. Ricordo che a fine partita negli spogliatoi eravamo stremati e alcuni di noi erano talmente stravolti che si accorsero solo il giorno dopo che non era ancora finita, che avevamo altre due partite da giocare per portare a termine quell’impresa, che per noi era diventata una vera e propria missione”.

La missione, compiuta, che ha fatto entrare “la banda del meno nove” nella storia e che ha reso leggendaria l’avventura di quel gruppo: come e forse più di quelle delle due squadre dello scudetto, rendendo quella squadra di non campioni ma di uomini veri la Lazio più amata della storia. E solo chi ha avuto la fortuna di vivere quell’avventura, sa bene di cosa parlo…