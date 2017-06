07 Giugno 2017

7 giugno 1908: gli eroi di Pisa

di Stefano Greco

La formazione della Lazio. Dall'alto, da sinistra verso destra: Faccani, Marrajeni, Dos Santos, Bompiani, Omodei-Zorini, Federici, Baccani (allenatore); sotto: Pellegrini, Corelli II, Ancherani, Saraceni I, Corelli II

Una foto sbiadita di un secolo fa, immagini che fanno sorridere per l’abbigliamento dei protagonisti, atleti con la scoppola in testa, pantaloni lunghi fin sotto il ginocchio tenuti su con la cinta, camice bianche usate come maglie da gioco, chiaramente senza numeri. Una foto storica, legata ad un’impresa che ha dell’eroico perché immortala i protagonisti del primo grande trofeo conquistato dalla Lazio nel giugno del 1908, a Pisa, con tre vittorie in un giorno. Una storia fantastica che merita di essere ricordata.

Quella immortalata nella foto non è la SS Lazio di oggi. All’epoca si chiamava ancora Podistica Lazio, ovvero la società nata dall’idea dei padri fondatori nel 1900 con il nome Lazio che all’origine doveva occuparsi solo di atletica, ma che fin da subito diventò una vera e propria polisportiva con la creazione di una squadra di calcio costruita da Sante Ancherani, poi di nuoto e pallanuoto, di canottaggio, di scherma. In quei primi anni di vita, la Lazio gioca a Roma, a piazza d’Armi prima e poi a Parco dei Daini (all’interno di Villa Borghese) e i primi avversari si chiamano Fortitudo (la squadra del Rione Borgo), Virtus, Robur e Roman. Ma nessuno riusciva a tenere testa a quella squadra chiamata Podistica Lazio creata da Ancherani. L’eco dei successi di quella formazione che attrae i migliori atleti della Capitale che decidono di cimentarsi nel Football, valica i confini romani e la Lazio viene invitata a partecipare al Trofeo di Pisa. Ma come arrivare in Toscana? La società non ha soldi, i giocatori sono quasi tutti studenti e solo i biglietti per il treno costano 30 lire, una cifra per l’epoca. Sante Ancherani si danna l’anima per trovare i soldi necessari per la trasferta di un solo giorno perché l’invito degli organizzatori è per una sola partita. “Visto che siete tutti studenti o quasi, vi invitiamo nella nostra città solo per giocare una partita domenica contro la squadra toscana che uscirà vittoriosa dalle semifinali che si disputeranno il sabato”.

Ancherani accetta e oltre ai soldi per il viaggio riesce a trovare anche giocatori in grado di rinforzare la sua Lazio in modo da non sfigurare contro squadre di maggiore esperienza. È in pratica la prima campagna acquisti nella storia del calcio romano, con Sante che riesce a convincere i fratelli Corelli ad aggregarsi alla squadra. Ancherani si accorda con Corrado Corelli che convince anche il fratello Filiberto e così con una stretta di mano i due migliori giocatori della Virtus passano alla Lazio, con i dirigenti giallorossi della Virtus che gridano al tradimento. Così, quel gruppo eterogeneo parte sabato da Roma diretto a Pisa, dove alle 15 è in programma la partita, con treno di ritorno da prendere assolutamente alle 19.30, altrimenti si deve restare a Pisa e nessuno ha i soldi per pagare un albergo, visto che il sindaco di Pisa ha messo 11 letti a disposizione (nel corridoio di una scuola) solo per la notte tra sabato e domenica. Sante Ancherani e Egisto Federici (che ha giocato nel Milan ed è passato alla Lazio perché fa il militare a Roma), sono insieme ai fratelli Corelli gli unici calciatori veri. Con loro ci sono Guglielmo Bompiani (fratello dell’omonimo editore), Augusto Fraccani che fa il fruttivendolo, Francesco Marrajeni che è ufficiale dell’esercito (e diventerà generale), più un folto gruppo di studenti, tra cui Fernando Saraceni che ha solo 17 anni.

La mattina, i giocatori della Lazio si svegliano di buon’ora ed è Ancherani a ricevere dagli organizzatori la notizia a sorpresa. Il Lucca, eliminato il sabato, pretende di giocare un’eliminatoria contro la Lazio. Sante accetta, così alle 10 di mattina la Lazio scende in campo contro il Lucca e sbriga la formalità. Finisce 3-0, con Ancherani mattatore. Poco dopo mezzogiorno, mentre la squadra consuma un pasto leggero, lo stesso organizzatore che la mattina aveva chiesto ad Ancherani di affrontare il Lucca che faceva i capricci, si presenta da Ancherani e gli dice che anche la Spes Livorno ha protestato e vuole affrontare la Lazio, alle 14. Sante si infuria, la discussione non degenera solo perché i compagni di squadra accettano la nuova sfida. In 11 contati e senza la possibilità di sostituire qualcuno, Ancherani e compagni alle 14 sono in campo e liquidano con un perentorio 4-0 anche la Spes Livorno (alcuni per anni hanno parlato del Pisa come secondo avversario, ma sbagliando), grazie alle doppiette realizzate da Omodei e Saraceni.

Alle 16.30, con due partite giocate sulle spalle, Ancherani e compagni scendono in campo contro la Virtus Juventusque Livorno. In caso di parità, sono previsti i supplementari fino al gol di una delle due squadre, ma la Lazio sa di non poter affrontare anche i supplementari: perché pesano le due partite precedenti, ma anche perché c’è da prendere il treno delle 19.30 per Roma. Così, mentre i livornesi badano solo a difendere a conservare lo 0-0 con l’intento di portare la partita alle lunghe e vincere contando sul ritiro della Lazio, Ancherani e compagni fanno di tutto per vincere la partita. E le cronache dell’epoca raccontano che è proprio il capitano a segnare il gol della vittoria che consegna alla Lazio il Torneo Interregionale di Pisa. A una decina di minuti dal termine, Corrado Corelli ruba palla all’avversario a centrocampo e lancia Ancherani che con metà campo davanti semina due avversari di potenza e quando si trova il portiere che esce alla disperata per fermarlo lo supera e spedisce il pallone in rete a fil di palo.

Prima di partire per Roma, Ancherani spedisce un telegramma con cui annuncia la vittoria: “Abbiamo vinto 3-0, 4-0 e 1-0”. All’inizio, nessuno capisce il perché di quella serie di risultati, visto che tutti sapevano che la squadra era partita per giocare un solo incontro. L’enigma, viene svelato alla stazione, quando i soci della Lazio, i genitori e gli amici abbracciano quegli 11 giocatori che scendo stravolti dal treno e raccontano tra lo stupore generale di aver giocato 3 partite nel giro di 8 ore.

Alla stazione ci sono anche alcuni dirigenti della Virtus che convocano per il giorno dopo in sede i fratelli Corelli. Corrado e Filiberto si presentano, subiscono un vero e proprio processo ma non provano neanche a difendersi e tantomeno chiedono scusa. Sono andati in sede solo per salutare tutti. “Noi ci troviamo bene con quelli della Lazio, quindi, ci dispiace ma continueremo a giocare con loro”.

Negli anni successivi, sono in tanti a seguire le orme dei fratelli Corelli e la Lazio diventa una vera e propria corazzata che stravince le prime tre edizioni del campionato dell’Italia Centro-Meridionale e conquista nel 1913, 1914 e 1915 il diritto a giocare la finale per lo scudetto. Nelle prime due occasioni viene sconfitta da Pro Vercelli e Casale, nella terza occasione non riesce a giocare la finale a causa dell’entrata in Guerra dell’Italia che porta alla sospensione del campionato e al titolo assegnato anni dopo a tavolino dalla Federcalcio a Genoa. Lo scudetto contestato, quello che quest’anno potrebbe essere assegnato ex aequo a Lazio e Genoa.