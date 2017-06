02 Giugno 2017

2 giugno 1921: la Lazio diventa Ente Morale

di Stefano Greco

Il 2 giugno è il giorno della festa della Repubblica, ma per i laziali questa data ha un significato molto speciale. Il 2 giugno del 1921, infatti, il Governo guidato da Giovanni Giolitti, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, Benedetto Croce, conferisce alla S.S. Lazio il titolo di Ente Morale. Forse il titolo più importante ottenuto dalla Lazio in 117 anni di storia. Quel titolo che qualche anno più tardi consentì al Generale Vaccaro di sventare il tentativo messo in atto dal federale Foschi di far sparire la Lazio per far confluire società, titolo sportivo e stadio nella nascente AS Roma, nata dalla fusione di altre realtà cittadine.

“Mio caro Foschi, la Lazio è Ente Morale dal 1921 per Regio Decreto, con una sua storia carica di gloria alle spalle, quindi non può certo scomparire. Se proprio vogliamo creare una nuova società a Roma raggruppando tutte le realtà cittadine, ben venga, ma il suo nome deve essere Lazio, i colori devono essere il bianco e celeste, ed il campo quello della Rondinella. E comunque, se proprio vogliamo far nascere una nuova squadra che si chiami Associazione Sportiva Roma, la cosa è fattibile. In questa città c’è spazio per due grandi squadre e una sana rivalità sportiva potrebbe essere addirittura un bene per migliorare la competitività del calcio della Capitale”.

Quel Regio Decreto, firmato da Vittorio Emanuele III, fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto dello stesso anno (quella presente nella foto) e a pag. 1013 (il tratto evidenziato in celeste) recitava così: N. 907, Regio Decreto 2 Giugno 1921, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Società podistica <<Lazio>>, di Roma, viene eretta in Ente Morale.

Alla Lazio viene riconosciuto il suo ideale sportivo come esempio di rettitudine fra i giovani sportivi dell'epoca. Le gesta e le imprese degli atleti biancocelesti erano arrivate anche a Corte e l’onorificenza assegnata dal Re, Vittorio Emanuele III, fu accolta con grande entusiasmo e con legittimo orgoglio dai soci e dagli atleti della Polisportiva. Ma, soprattutto, da Fortunato Ballerini, il presidente più longevo nella storia ultracentenaria della Lazio, in carica dal 1904 fino al 1925, con un breve interregno nel 1923 da parte di Enrico Giammei.

Fortunato Ballerini è un uomo dell'alta borghesia. Ex Presidente e tra i fondatori della “Società Ginnastica Roma”, è stato nominato dal Re grand'ufficiale della Corona d'Italia ed capo sezione del Ministero di Grazia e di Giustizia dove non raggiungerà mai i gradi più elevati perché sulle sue note caratteristiche c’è scritto (come considerazione negativa per l’epoca) che è “dedito allo sport”.

Le strade di Ballerini e della Lazio si incrociano il 20 ottobre del 1902, in occasione di una gara podistica. Al via si presenta un signore di mezza età che vestito in abiti borghesi e con l’ombrello al braccio si mette in fila per prendere parte alla 100 km organizzata dall’Audax. Tito Masini, uno degli atleti di punta della Lazio, affascinato dalla personalità di Ballerini, quando dopo 18 ore di marcia vede quel signore vestito con abiti borghesi tagliare il traguardo, prende il coraggio a due mani e in compagnia di Guido Baccani e di Sante Ancherani si presenta a Ballerini: e gli propone di ricoprire la carica di presidente della Società Podistica Lazio dicendo: “Solo uno come Lei è degno di essere il presidente della Lazio”. Quell’incontro, lo racconta lo stesso Ballerini nel suo diario.

“Il socio Tito Masini, che lo scrivente incontra il 20 ottobre 1902 alla marcia dei 100 km, in 18 ore indetta dall'Audax Podistico Italiano, gli propone di assumere la presidenza della Lazio, ma egli se ne esime perché impegnato troppo come segretario della Federazione ginnastica. Ciò nonostante viene eletto nell'assemblea tenuta il 25 gennaio 1904. Come podista simpatizzante della Lazio, allora accetta la presidenza e ne festeggia la nomina in un banchetto alla trattoria dell'Olmo in via Angelica. Qui inaugura la bandiera e pronuncia il suo primo discorso semi-umoristico, destando l'allegria dei convitati”.

Sotto la guida di Ballerini nasce la vera Lazio, con tanto di bandiera sociale e stemma. Una Polisportiva, perché alla podistica si aggiunge quasi subito la sezione calcio guidata da Sante Ancherani (la prima partita ufficiale è del 1902 contro la Fortitudo, vinta 3-0 con tripletta di Ancherani) e quella del nuoto. Sotto la guida di Ballerini la Polisportiva cresce e la sezione calcio diventa un fiore all’occhiello. Il presidente ottiene un campo di gioco (prima Ancherani e i suoi ragazzi erano costretti a giocare a piazzale delle Armi, in uno spiazzo usato per l’addestramento dei militari in occasione delle parate) a Parco dei Dani, all’interno di Villa Borghese, dove la Lazio gioca fino al 1913. Già, perché in occasione di una partita contro l’Audace, Saraceni colpisce involontariamente con il pallone il volto di una nobildonna venuta ad assistere all'incontro: quella signora è Clementina Utili, moglie dell’allora del prefetto di Roma Angelo Annaratone. E per quell’incidente, la Lazio viene sfrattata da Parco dei Daini. Ballerini, a quel punto, chiede e ottiene dal sindaco di Roma Ernesto Nathan un campo di allenamento nel Rione Flaminio (la Rondinella) e il permesso di giocare le partite ufficiali di campionato sul campo della Farnesina. Oltre ad una golena di 100 metri sul Tevere per le sezioni di nuoto e di canottaggio.

Nel 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia, vengono sospesi tutti i campionati prima della disputa della finale con il Genoa (lo scudetto conteso di cui si chiede ora l’assegnazione ex aequo del titolo) e la Rondinella viene trasformata in un orto di guerra. Con la fine della guerra, all’interno della Società cominciano le prime divergenze tra Ballerini, strenuo difensore del puro dilettantismo nello sport, e altri soci e atleti più giovani capeggiati da Olindo Bitetti, che invece intuiscono che il calcio si sta modernizzando e avviando verso il professionismo, sostenendo la necessità di stare al passo dei tempi per poter competere con le rivali. La Lazio costruisce sul campo della Rondinella il primo stadio romano e nel 1923 vince per la terza volta il campionato dell’Italia Meridionale e va a giocare la sua terza finale scudetto (dopo quelle del 1913 e del 1914 perse contro Pro Vercelli e Casale) contro il Genoa. A quel punto il contrasto tra Ballerini e Bitetti diventa insanabile e nel 1925, quando i dirigenti decidono di cambiare la ragione sociale trasformando la “Società Podistica Lazio” in “Società Sportiva Lazio” per darle un connotato di “polisportività” necessaria per consentire alla squadra di calcio di partecipare alla nuova Divisione Nazionale (la Serie A, che nasce nel 1929 con il campionato a Girone Unico), Fortunato Ballerini (come aveva già fatto il fondatore Luigi Bigiarelli) fedele all’ideale olimpico e strenuo difensore del dilettantismo degli atleti decide di lasciare la guida di una società avviata verso il professionismo.

Ballerini se ne va dopo quasi 21 anni di presidenza lasciando in dote impianti sportivi, titoli conquistati sul campo e, soprattutto, quel riconoscimento di Ente Morale ottenuto dal Re Vittorio Emanuele III il 2 giugno del 1902 che, come detto prima, consentirà al Generale Vaccaro di far fallire la fusione tra la S.S. Lazio e la nascente A.S. Roma.