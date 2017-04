24 Aprile 2017

La notte delle 70.000 anime laziali

di Stefano Greco

Come tanti altri, ho staccato SKY e non ho pensato neanche un attimo di cedere alla tentazione di fare l’abbonamento a Mediaset Premium, quindi se la domenica mi capita di stare a casa mi sintonizzo su Rai2, dove va onda “Quelli che il calcio”. Non mi fa impazzire come trasmissione, ma le voci in sottofondo di quelli della Gialappa’s Band mi riportano agli anni in cui si poteva ancora ridere e scherzare parlando di calcio, in cui quel trio riusciva a far ridere milioni di italiano scherzando su un qualcosa che è considerato da sempre in Italia sacro e inviolabile: il calcio. Loro sono riusciti a denudare (in alcuni casi, nel vero senso della parola…) campioni celebrati, a loro dobbiamo uno dei siparietti più belli dell’avventura italiana di Paul Gascoigne (quando a petto nudo, pancia in fuori e asciugamano sulle spalle imitò Elvis Presley), con loro anche personaggi seri come Eriksson, Zeman e Hodgson si sono prestati a duetti comici memorabili: basta pensare al faccia a faccia tra “simpatia Zeman” e il suo tifoso Frengo e stop (impersonato da uno straordinario Antonio Albanese) diventato addirittura un monologo teatrale…

https://www.youtube.com/watch?v=uRiAPzVJYMw

Ieri a “Quelli che il calcio”, inviato all’Olimpico per vedere la Lazio, c’era Dario Argento, uno che si è sempre dichiarato laziale anche prima dei fasti cragnottiani, quando essere laziali non era facile. Uno che non è mai uscito dalle righe e che in questi anni non ha mai fatto polemiche con chi guida questa società. Ma quando gli hanno dato la linea e gli hanno chiesto un giudizio sulla Lazio, ha detto: “è una bella squadra, gioca bene e vince, ma lo stadio è vuoto, perché il presidente lo ha svuotato con il suo modo di fare”. Gelo in studio (anche perché il collegamento doveva lanciare il siparietto di Max Giusti che imita Lotito), qualche tentativo di minimizzare sostenendo che i vuoti oramai ci sono ovunque, ma l’espressione di Dario Argento e la sua risposta successiva hanno messo fine a qualsiasi tentativo di sviare su quello che è il vero problema (giusto o sbagliato che sia, è così…) per tantissimi laziali: la presenza di questo personaggio. Sentendo Dario Argento ho pensato, ad esempio, a quante cose sono cambiate rispetto a due anni fa, quando dopo un’annata di contestazione feroce come mai avvenuto prima nella storia della Lazio, sull’onda dell’entusiasmo ricreato da Pioli (sottovalutato all’inizio come Inzaghi, perché arrivato come ripiego dopo le “audizioni di facciata” con Allegri, Mazzarri e Lippi…) e dalle imprese dei suoi ragazzi lo stadio si riempì nuovamente, senza appelli, ma grazie ad un semplice passaparola e a quel fuoco della passione riacceso dalla prima edizione dell’evento “Di padre in figlio”. Questa volta, invece, non è successo…

Questa squadra sicuramente lo meriterebbe un Olimpico pieno per quello che sta facendo, per il cuore e l’entusiasmo che stanno mettendo in campo ancora più che per il quarto posto o per la finale di Coppa Italia conquistata eliminando la Roma. E mentre pensavo a tutte queste cose, vedendo il regista di “Quelli che il calcio” che inquadrava la Curva Sud deserta e quelle migliaia di seggiolini blu vuoti, mi è tornata in mente una notte di tanti anni fa, quella del 24 aprile del 2003. La Lazio del primo anno di Mancini, fu una sorta di araba fenice capace di rinascere dalle proprie ceneri. Risorse dopo un’estate di fuoco e dopo la cessione di Nesta e Crespo l’ultimo giorno di mercato, riuscì a scaldare cuori gelati dalla fine dell’era Cragnotti e disperati per una situazione economica disastrosa, con la Lazio ad un passo dal baratro e un futuro che era solo un dolce eufemismo definire incerto. Bene, quel gruppo e le imprese di quella squadra conquistarono tutti e fecero dimenticare a ogni laziale tutti gli altri problemi. E come è sempre avvenuto nella storia di questa società, alla prima chiamata tutti risposero presente.

La chiamata arrivò dopo la semifinale d’andata di Coppa Uefa persa a Oporto contro il Porto di Mourinho, un 4-1 ancora più devastante perché arrivato dopo il vantaggio iniziale della Lazio firmato da Claudio Lopez. Non avevamo la possibilità di ribaltare quel risultato, ma quella squadra meritava una serata speciale: Mancini chiamò a raccolta il popolo laziale, la società si allineò immediatamente varando prezzi speciali per donne, bambini e abbonati e l’Olimpico si riempì in un amen. E fu una notte indimenticabile…

Per questo quello di oggi è un anniversario molto particolare, uno di quelli che non si segnano in rosso sul calendario perché meritano di essere festeggiati a distanza di tempo e per ritrovare un riferimento a quella data devi spulciare negli archivi. E devi farlo con attenzione, perché non si è alzato al cielo nessun trofeo il 24 aprile e che non c’è stata nessuna vittoria particolarmente importante nella storia della Lazio legata a questa data. Ma questo giorno merita di essere ricordato perché chi era presente all’Olimpico quella sera, il 24 aprile del 2003, ha vissuto una notte indimenticabile: non fosse altro, per il colpo d’occhio che offriva lo stadio…

Ho pubblicato la foto della prima pagina de “Il Corriere dello Sport” del giorno dopo, non per sorridere sull’ennesimo titolone sparato per illudere i tifosi della Roma (“Ibra: sì alla Roma”), ma per ricordare a chi c’era e far capire a chi non era presente all’Olimpico che cosa è stata quel Lazio-Porto. Roberto Mancini, per tentare l’impresa aveva chiesto aiuto alla gente laziale: “serve una bolgia infernale per battere il Porto e conquistare la finale”. Grazie anche all’intelligenza di chi guidava allora la società quel 24 aprile del 2003 l’Olimpico fece registrare il tutto esaurito, con 69.873 spettatori PAGANTI: record di tutti i tempi per le partite della Lazio in campo europeo! E per quasi un’ora, l’Olimpico fu una vera e propria bolgia dantesca, capace di trascinare la squadra. Tutto finì al 57’, quando Claudio Lopez si fece parare da Vitor Baia il rigore che poteva riaprire il discorso qualificazione. Ma il sogno infranto, non portò né a fischi né a contestazioni, ma a cori incessanti e ad applausi scroscianti sia per l’allenatore che per quella squadra che aveva dato tutto quello che poteva dare, conquistando la sua gente e meritando il rispetto dei tifosi al di la del risultato del campo. Per questo quel titolo, per questo quel 24 aprile del 2003 merita di essere ricordato ancora più che per il record di paganti.

Per questo, la cavalcata di quest’anno, tanto simile a quella della “banda Mancini” o della “banda Pioli”, poteva far rivivere le stesse sensazioni, suscitare le stesse emozioni e riempire nuovamente l’Olimpico, confermando la veridicità della tesi di Tucidide, ovvero che “la storia si ripete”. Non sempre, ma a volte sì. Ed è bene ricordare la storia, avere memoria di quello che è successo e tramandarlo di generazione in generazione, “di padre in figlio”. Perché è proprio dalla storia che si costruisce il futuro. Perché come disse una volta Malcom X in un famoso discorso: “La storia è la memoria di un popolo e, senza una memoria, l’uomo è ridotto al rango di animale inferiore”.

Noi abbiamo una grande storia, non tanto perché la Lazio è stata fondata 117 anni fa, ma perché in questi 23 e passa lustri abbiamo vissuto di tutto: dai trionfi alle tragedie, dalla polvere all’altare, dai grandi matrimoni d’amore ai tradimenti più feroci. E il tutto con un’alternanza di emozioni capace di togliere il fiato o di stroncare anche i cuori più forti. Per questo non può non far rumore l’apatia di questo periodo. Non l’assenza di entusiasmo, ma di partecipazione. E invece che lanciare accuse di complotti inesistenti (smentiti immediatamente dai risultati di un week-end in cui sono affondate entrambe le milanesi), oppure di togliere la “patente” a chi non va più allo stadio, bisognerebbe interrogarsi seriamente su questo distacco tra la gente laziale e la Lazio, perché non è mai successo nella storia. Mai in modo così netto e in assoluta controtendenza con i risultati. Perché il tifoso per indole è volubile, è abituato a cavalcare le onde emotive e quindi ad accendersi o a spegnersi a seconda dai risultati, magari uscendo fuori nei momenti di bisogno o di grande difficoltà, ma se subentra l’apatia e il distacco da una bella realtà, significa che qualcuno ha sottovalutato troppo a lungo il problema o che ha tirato troppo a lungo una corda che, alla fine, si è rotta.

E non c’è nessuna gioia, vi assicuro (almeno non da parte mia) nel vedere quelle migliaia di seggiolini vuoti. Perché chi ama il calcio, ama gli stadi pieni, il contorno gioioso, quel colpo d’occhio che ti resta impresso nella mente e nel cuore, per sempre: il mare di bandiere di Lazio-Foggia; gli spalti e il prato dell’Olimpico stracolmi con la gente in trepidante attesa pronta ad esplodere al fischio di Collina; lo stadio stracolmo il giorno di Lazio-Vicenza; quella Curva del San Paolo piena fino all’inverosimile il giorno di Lazio-Campobasso; il Parco dei Principi, il Villa Park e il Louis II di Montecarlo traboccanti di anime laziali… E quel Lazio-Porto del 24 aprile del 2003, nella notte dei 70.000 per una partita senza storia, presenti solo per la voglia di esserci e di dire grazie ad una squadra per le emozioni che riusciva a regalare. Già, perché se non c’è il cuore e non ci sono le emozioni, il calcio è come una bella scatola… vuota!