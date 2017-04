23 Aprile 2017

Gigi Tyson e il derby degli "ammutinati"

di Stefano Greco

“Gli anni novanta erano anni in cui c’erano veramente sette squadre fortissime e il livello del campionato italiano era altissimo. C’era una qualità incredibile, imparagonabile al livello attuale del calcio e del campionato italiano di oggi. Perché,allora, era veramente il campionato più bello del mondo, mentre oggi anche solo l’idea di provare a paragonare la Serie A di quegli anni a quella attuale, fa ridere: perché il paragone è imbarazzante. Senza offesa per nessuno, provate a pensare dove potrebbe arrivare la Lazio di oggi con quel tridente Boksic-Casiraghi-Signori che consentì alla squadra di segnare 189 gol in 102 partite di campionato e di avere, per due anni consecutivi, il miglior attacco della Serie A”.

Già, gli anni 90… Anni di stadi pieni, stracolmi, anni in cui tra andata e ritorno per il derby Lazio e Roma facevano quasi 150.000 spettatori tra paganti e abbonati. Erano gli anni del 4-3-3 di Zeman e del pragmatismo di Mazzone, anni in cui gli occhi di tutto il mondo erano puntati sull’Olimpico e star del cinema o della musica andavano a bussare alle porte delle due società romane per avere un posto in Tribuna d’Onore per assistere al derby. Il 23 aprile del 1995, ad esempio, la Tribuna d’Onore dell’Olimpico è presidiata per la presenza dei Take That, trascinati allo stadio da Robbie Williams che grazie alla presenza di Gascoigne simpatizza per la Lazio. Ma quel derby, non è entrato nella storia per la presenza in tribuna di Robbie Williams e dei Take That, ma perché in quel pomeriggio primaverile romano va in scena un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori della Lazio che, per vendicare la sconfitta dell’andata, si ribellano a modo loro al talebanismo di Zeman e giocano una partita diversa da quella disegnata dal tecnico boemo.

Zeman è Zeman, ovvero l’integralismo fatto uomo e quindi allenatore. Mai, nella sua vita, il tecnico boemo ha corretto il tiro, oppure ha modificato il suo modulo, mettendo da parte il suo credo calcistico pur di ottenere un risultato. Ma così come Zeman è Zeman, Roma è Roma. E, nella città eterna, il derby viene prima di ogni cosa, anche se il boemo fedele al suo personaggio definisce la Stracittadina: “Una partita come tutte le altre, con tre punti in palio”. Ma lo è solo per Zeman, perché sia per i tifosi che per i giocatori, inevitabilmente contagiati dall’ambiente, il derby è una guerra. E questo è, da sempre, il bello e al tempo stesso anche il grande limite del calcio capitolino. Succede che, nel primo derby dell’era-Zeman, la Lazio rimedia una delle sconfitte più inaspettate e quindi più cocenti dell’avventura biancoceleste del tecnico boemo. La Roma di Mazzone, pratica ai limiti del cinismo, vince per 3-0 in casa della Lazio, mandando completamente in tilt il 4-3-3 di Zeman. È il 27 novembre del 1994, una data indimenticabile per tutti i tifosi della Roma. Ma anche della Lazio. Casiraghi e compagni, quindi, cerchiano in rosso quell’appuntamento del 23 aprile del 1995, il giorno in cui va in scena la rivincita. Per tutta la settimana provano a convincere Zeman a rivedere un po’ il suo credo e ad adattare il modulo, ma è fiato sprecato. Quindi, una volta in campo, scatta l’anarchia. Davanti a 73.893 spettatori paganti (all’andata erano stati 75.300, giusto per la cronaca…), va in scena il grande ammutinamento. Nessuno dei giocatori della Lazio lo ha mai ammesso pubblicamente quell’ammutinamento. Neanche Gigi Casiraghi che, ridendo e mentendo spudoratamente anche a distanza di quasi vent’anni, mi ha raccontato quel derby in una lunghissima intervista di qualche anno che gli ho fatto per il capitolo a lui dedicato in “Maledetto nove”.

“Ma non è stato un vero e proprio ammutinamento, diciamo che, in realtà, è stata una scelta che abbiamo fatto noi giocatori in campo perché, indipendentemente da quello che pensava e sosteneva Zeman, il derby è una partita diversa. Vale tre punti come tutte le altre partite, ma in palio c’è molto di più. Quindi, dopo aver perso 3-0 all’andata, eravamo tutti avvelenati e volevamo prenderci la rivincita a modo nostro. Non abbiamo giocato da Lazio di Zeman, questo è chiaro, e quel giorno lo hanno visto tutti, perché siamo stati più attenti, non siamo andati ad attaccare alti la Roma come avevamo fatto all’andata e li abbiamo aspettati a centrocampo. Tanto è vero che, alla fine, qualcuno disse che non sembravamo la Lazio, ma il Padova o la Cremonese, come atteggiamento tattico. Ma ce ne siamo fregati, perché quel giorno contava solo vincere. Perché il derby è il derby, un rito sacro da rispettare. Roma è una città passionale, anche esagerata sotto tanti aspetti, ma è la piazza ideale per chi ama il calcio”.

E Casiraghi ama il calcio e quel calcio fatto di lotta, di sangue e di sudore. Quindi, quel 23 aprile del 1995 indossa veramente i panni di Gigi Tyson (come era stato soprannominato da Guido De Angelis…) perché impegna praticamente da solo tutta la difesa della Roma. Segna il primo gol in rovesciata, sfruttando un assist sempre in rovesciata di Bergodi poi, nella ripresa, viene abbattuto da Cervone dopo averlo saltato e si ritrova solo davanti alla porta spalancata.

“Me la meritavo la doppietta quel giorno, come meritavamo di restituirgli quel 3-0 dell’andata. Comunque, la cosa strana è che io ho segnato due gol nel derby e li ho realizzati entrambi sotto la Curva Sud e sempre in acrobazia: uno in rovesciata e uno con una mezza girata al volo in tuffo. Ma, tornando a quella partita, mentre noi festeggiavamo la vittoria, Zeman negli spogliatoi era nero come la pece. Si rifiutò addirittura di andare a parlare con i giornalisti e se la prese soprattutto con Rambaudi, perché era il suo uomo di fiducia. Il profeta in campo del suo credo calcistico. Quindi, se e quando le cose non andavano come diceva lui, le urla se le prendeva Rambo”.

Era un altro calcio quello degli anni 90, quello della Serie A considerata il campionato più bello del mondo, ma anche quello di calciatori che già all’epoca erano dei ricchi professionisti ma che si divertivano a giocare a calcio, Già, perché per Casiraghi come per tutti quelli della sua generazione, il calcio era un lavoro ma era ancora e soprattutto un divertimento. Ora, invece, c’è più stress, troppi interessi in ballo e, di conseguenza, meno serenità anche tra i ragazzi che dalla Primavera si affacciano in prima squadra.

“È vero. Da una parte c’è sicuramente più professionalità rispetto a prima, anche eccessiva direi, soprattutto se prendiamo come punto di riferimento i grandi club. Ma, dall’altra, c’è molto distacco tra il giocatore e il tifoso, tra il giocatore e la stampa, tra il calciatore e la realtà che lo circonda. Prima era tutto più semplice, noi eravamo un tutt’uno con l’ambiente e, nel bene o nel male, eravamo integrati nella realtà in cui vivevamo. Ora, invece, ci sono ragazzi di poco più di 20 anni che mi sembrano marziani, che non sorridono quasi mai. Io, invece, mi sono divertito da morire, soprattutto nel periodo in cui ho giocato a Roma nella Lazio. Sono stati gli anni più belli della mia vita. Il gruppo era molto forte, molto unito. C’era gente di personalità e di una simpatia unica, quindi noi ci divertivamo proprio negli allenamenti, durante la settimana, e non tornavo quasi mai a casa stanco o annoiato. Durante le partite non sempre ci divertivamo (e scoppia a ridere quando lo dice…)ma l’ambiente era fantastico. Io ero innamorato della gente di Roma e dei tifosi della Lazio. A distanza di anni ho ancora negli occhi quello stadio sempre pieno, le scenografie magnifiche della Curva Nord e mi reputo un fortunato per aver potuto vivere quel periodo da protagonista in campo. E di essere entrato nella storia della Lazio per quello che ho fatto e per i gol che ho segnato nel derby. Perché per entrare nella storia, quando giochi a Roma, devi vincere e segnare nel derby, altrimenti…”.