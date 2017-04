04 Aprile 2017

Giocatevela! E giocate con il cuore...

di Stefano Greco

Finalmente si gioca! Pensando a questa sfida, mi vengono in mente le tante vigilia passate senza chiudere occhio, guardando ogni mezz’ora la sveglia per poi arrendermi e abbandonare il letto alle prime luci dell’alba per prepararmi ad andare allo stadio. Ero un ragazzo, erano anni in cui alle 8 di mattina si viaggiava già verso il luogo del raduno, perché al massimo alle 10 aprivano i cancelli e i posti non erano numerati. Ricordo tante vigilie in cui nei rari momenti di sonno rendevo reale il film della partita che si doveva ancora giocare: sognavo di vincere con un gol allo scadere in contropiede, oppure su autogol del giocatore avversario più odiato. Ricordo che, come tutti credo, il derby ho sognato di giocarlo e ho immaginato di avere una chance di scendere in campo anche solo pochi minuti della PARTITA per eccellenza. E, chiaramente, ho sognato di segnare il gol deciso e di imitare Giorgio Chinaglia, di sfidare il nemico, anzi, di fare ancora di più! Ho sognato, con la Lazio in trasferta, di segnare sotto la Sud del vecchio Stadio Olimpico, quella che tra la curva e la Monte Mario aveva il tunnel che portava negli spogliatoi. Ho sognato il gol poi una folle corsa verso quel tunnel, per poi virare all’improvviso verso sinistra e passare sotto la Curva Sud, poi sotto tutta la Tevere e chiudere quella corsa inginocchiato davanti alla Curva Nord. Sogni di un ragazzo, quel sogno che in parte ha coronato e per ben due volte Paolo Di Canio, l’unico che ha avuto il coraggio di andare anche oltre il “mito” Giorgio Chinaglia nell’esultanza. Ma il tempo dei sogni è solo un lontano ricordo. Almeno per me.

Ho sulle spalle (purtroppo) più di 45 anni di derby, quindi so bene che quel derby sognato non è reale così come quello di stasera non è neanche lontano parente di quello del 26 maggio, perché a fine partita non ci sarà nessuna premiazione (quindi, non provate a spacciarlo per una rivincita). Ma so anche beneche non è certo un derby qualsiasi. Così come so bene che poco conta quel 2-0 dell’andata e che poco importa chi c’è o chi è assente, perché nel derby più che la classe a fare la differenza è il cuore. Lo so perché ho visto illustri “peones” del calcio come Nicoli, Bertoni, Protti o Gottardi diventare immortali grazie ad un gol segnato nel derby. Perché so che il valore tecnico delle squadre conta poco o nulla, poiché ho visto una Lazio che lottava per la retrocessione e orfana di Giordano rischiare di vincere un derby contro una Roma che marciava verso la finale di Coppa dei campioni: con Della Martira a marcare Pruzzo e con un immenso Vincenzo D’Amico che si è caricato sulle spalle tutta la squadra fino a portarla con due prodezze fino al 2-0 di vantaggio. Per poi indossare anche lui l’elmetto e difendere a denti stretti con la squadra in 10 un preziosissimo 2-2 che valeva come o più di una vittoria. Lo so perché in queste partite conta quello che hai dentro e la capacità di fare quadrato intorno ad un leader per battere anche il pronostico, come fece la Lazio di Paolo Di Canio con i gemelli Filippini a fare da cani da guardia in grado di mordere chiunque passasse nei paraggi. Il derby si vince così, con il carattere e con il cuore e, soprattutto, prima di scendere in campo.

L’altra cosa che so, è che noi e loro abbiamo preparato la partita in modo diverso, che loro scenderanno in campo con magliette già preparate per celebrare un’eventuale remuntada e per mettere su il consueto teatrino ad uso e consumo dei media e del popolo. Già, perché quella di oggi non è solo una sfida tra due squadre della stessa città, ma tra due tifoserie, due stili di vita differenti come il giorno e la notte. Da una parte, da sempre regnano sovrani il silenzio e la scaramanzia, perché le cose prima si conquistano e poi si festeggiano e, soprattutto, perché si vince meglio se si vola bassi oppure se si viaggia a fari spenti. Dall’altra, invece, la parola d’ordine è: ostentazione! Sempre e comunque. Insomma, il trionfo dell’eccesso e a volte del kitsch, che tradotto in italiano significa “cattivo gusto”. Ci sono sempre le eccezioni, sia ben chiaro. Sia da una parte che dall’altra c’è chi va in controtendenza, ma sono come un punto bianco in un mare di nero o un punto nero in un mare di bianco.

Far notare questa differenza, non significa ergersi a censori dei comportamenti altrui e tantomeno fare gli snob. Significa solo far notare la differenza tra due modi di interpretare il calcio e il tifo. Perché a Roma quando si sceglie una squadra per cui tifare non si scelgono solo dei colori da portare nel cuore ma (in alcuni casi consapevolmente e in altri inconsciamente), ma si sceglie anche uno stile di vita. Essere romanisti, è un po’ come essere sempre “di tutto e di più”. Se uno ha fatto una cosa, loro la devono fare più grande o qualcuno la deve far sembrare per forza di cose più grande, altrimenti non va bene. Perché loro sono un po’ come i bambini che devono avere sempre il giocattolo più grande dell’amichetto. Tu festeggi per un mese lo scudetto? Loro lo festeggiano per 11 mesi. Tu porti in piazza 200.000 persone per una festa tanto spontanea quanto imprevista? Loro la organizzano nei minimi dettagli e nella stessa piazza erano 500.000, anzi, un milione, ma forse anche di più… Perché loro sono di più. Essere di più è il loro grande vanto, perché per loro è il numero che fa la forza, fin dai tempi della scuola. In classe, ad esempio: 3-4 laziali e 20 romanisti, salvo poi scoprire che alcuni sono romanisti e al tempo stesso napoletani (come un compagno di classe di mio figlio), oppure milanisti, oppure interisti. Ma a Roma essere anche romanisti fa comodo, perché ti fa sentire parte del gruppo, oppure del branco, visto che non a caso si parla di lupi. E far parte del branco significa mettersi al riparo da dispetti o prese in giro, che tra bambini a volte sono molto più pesanti da sopportare che tra adulti. Diventare laziali, quindi, è da sempre una scelta di vita. Una scelta non facile, fatta più di cuore che di testa, più d'istinto che di ragione.

La Roma ha tantissimi tifosi, più della Lazio e questo è innegabile e indiscutibile, ma ha soprattutto una marea di simpatizzanti, di gente che magari non è mai andata in vita sua allo stadio e che non conosce neanche i nomi dei giocatori, ma che comunque si professa romanista. A volte anche per convenienza o per fare carriera: Sabrina Ferilli ne è l’esempio lampante. Una che andava quasi a pietire una vetrina da Gianni Elsner quando era una procace signorina in cerca di lancio e raccontava della sua fede laziale, ma che poi per convenienza si è proposta come “icona” giallorossa. Mille volte meglio Ilary Blasi, che è nata laziale e nonostante il matrimonio con il monumento del calcio romanista, Francesco Totti, non ha mai sventolato una bandiera giallorossa. Questione di stile… Lo stesso stile che porta i romanisti a colorare di giallorosso le strade della città il lunedì successivo ad ogni vittoria, perché con tute o sciarpe loro devono comunque ostentare la loro fede, altrimenti si sentono male. Spariscono quando sono incudine, appaiono solo quando sono martello, appoggiati in tutto per tutto da gran parte della comunicazione romana.

Totti, da anni, è l’emblema della differenza tra l’essere laziali e l’essere romanisti. Tutto quello che fa Totti è speciale, è da record, anche a costo di truccare gli almanacchi o di festeggiare dei record che tali non sono. Basta pensare al record dei gol in Serie A che siccome appartiene ad una bandiera della Lazio del passato, deve essere in qualche modo oscurato, oppure cancellato, magari diminuendo il numero dei gol segnati da Silvio Piola, visto che aumentare quelli di Totti non si può fare. Totti ha il record dei derby vinti: sparato a tutta pagina. Ma che Totti abbia anche il record di derby persi, che poi sono più di quelli vinti, non fa notizia.

È tutto così in questa città, da sempre e in tutti i campi. Loro devono per forza di cose vincere qualcosa. Che sia un qualcosa in più rispetto a noi o un qualcosa vinto prima, non fa differenza. L’importante è farli contenti. Noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe e la Supercoppa d’Europa? Bene, loro cercano di far diventare trofeo europeo la Coppa delle Fiere, anche se nel sito dell’Uefa sotto la voce successi europei, per dirla alla Mourinho, c’è scritto ZERO TITULI, perché la Coppa delle Fiere non è riconosciuta come trofeo….

Noi abbiamo fatto 11 anni di Serie B e nessuno lo nega perché è scritto sugli almanacchi, ma che loro siano stati la prima squadra di Roma a conoscere l’onta della retrocessione, quello non è record, è un qualcosa che non va ricordato. Come va in tutti i modi cancellato il fatto che siamo nati prima, con frotte di storici improvvisati che si affannano a disconoscere la primogenia laziale. E guai a pensare anche solo di assegnare ad ex aequo a Lazio e Genoa il titolo del 1915. Si scatenano subito avvocati o ex uomini dell’Ufficio Inchieste per mettere in discussione le conclusioni della commissione dei Saggi nominati dalla Federcalcio, perché quel titolo (anche se per noi avrebbe solo un valore morale) toglierebbe alla Roma anche quell’unico primato: aver portato nella Capitale lo scudetto. Non sia mai!!! Perché loro non possono essere secondi in nulla, perché loro devono avere comunque qualcosa di cui vantarsi e da festeggiare. E smaniano dalla voglia di festeggiare qualcosa al punto che, spesso e volentieri, commettono l’errore di far festa ancora prima di aver vinto. È rimasta nella storia la vicenda della Coppa dei Campioni del 1984, con la città già pronta per festeggiare la conquista di un trofeo considerato già vinto, al punto che quel giorno allo stadio le bancarelle vendevano già prima della partita le bandiere della Roma con la Coppa dei Campioni e la scritta ROMA CAMPIONE D’EUROPA. Un cimelio prezioso conservato gelosamente in casa da tanti tifosi laziali. Così come in molti si sono conservati quella prima pagina del Corriere dello Sport del 20 aprile del 1986 con quel titolo a nove colonne, su quattro righe, che recitava così: Scudetto Per Questa Roma... In modo da formare con le lettere maiuscole incolonnate la scritta SPQR. Perché loro sono Roma… Guai a dire di no. Sono fatti così e, da questo punto di vista, fanno quasi tenerezza.

Quando la vincevamo noi la Coppa Italia, quel trofeo per Franco Sensi era un “portaombrelli”. Perché bisognava sminuire in qualsiasi modo i successi della Lazio di Cragnotti. Così come quella Coppa Italia del 26 maggio 2013: pensate se l’avessero vinta loro cosa sarebbe successo. Oggi, in tempi di carestia, la Coppa Italia diventa importante quasi più della Champions League. Per loro questa partita è veramente vita o morte, una ciambella di salvataggio anche dal punto di vista economico, nel tentativo di vendere in qualche modo il marchio Roma nel mondo. Loro nel 2013 hanno preso in giro gli juventini che giravano con le bandiere con le tre stelle d’oro stampate, perché si consideravano vincitori “sul campo” di 31 scudetti (anche se sugli almanacchi erano solo 29 perché due sono stati revocati per i fatti di Calciopoli), ma prima del derby del 26 maggio avevano già preparato la maglietta della Roma dell’anno successivo con la coccarda tricolore e, soprattutto, con la stella d’argento come simbolo dei 10 successi in Coppa Italia. Anche se quella stella d’argento non esiste, visto che la Juventus quel traguardo l’ha toccato prima di loro e non se l’è mai cucita sul petto.

Loro vincono lo scudetto ogni estate sotto l'ombrellone, noi abbiamo quasi il timore di pronunciare la parola scudetto anche un minuto prima di averlo vinto. Per questo da settimane si parla di remuntada e hanno fatto di tutto per caricare di significati questa partita, sicuramente importante ma senza trofei in palio. Loro hanno già preparato l’eventuale festa, mentre noi come sempre stiamo in religioso silenzio, limitandoci al massimo a dire: “non succede, ma se succede”…

La chiosa finale, la dedico ai giocatori che Inzaghi spedirà in campo questa sera. Giocatevela questa partita e, comunque vada a finire, cercate di non lasciare nulla di appeso, per non portarvi dietro il rimpianto o il rimorso per quello che poteva essere fatto e non è stato fatto: perché occasioni come quella di oggi capitano una volta nella vita. Per qualcuno di voi, più fortunato, questa è addirittura la seconda. Questo dovete capire voi che questa sera indosserete quella maglia: non avrete puntati addosso solo gli occhi di tutta la città e del Mondo, ma soprattutto quelli di decine e decine di migliaia di laziali che oggi pagherebbero qualunque cifra per poter essere al vostro posto, per poter difendere quei colori e per avere una chance per entrare nella storia. Chi di voi lo capirà, questa sera reciterà un ruolo da protagonista. E chi fallirà da questo punto di vista, si porterà per tutta la vita sulle spalle il peso di un eventuale fallimento! FORZA LAZIO!!!!!!