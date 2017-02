01 Febbraio 2017

Le palle di Biglia e la volubilità del tifoso

di Stefano Greco

“Non ha le palle”, “non è un vero capitano”, “è lento”, “non fa mai la differenza”, “se rompe sempre”… Appena tre giorni fa questo è quello che si leggeva su Lucas Biglia facendo un giro su Internet dopo la lite con il tifoso all’Olimpico alla fine di Lazio-Chievo. Oggi, è un coro di elogi, magari non di osanna, ma la salita dalla polvere all’altare (e viceversa) in questa città è rapida quanto un battito di ciglia e Lucas Biglia è solo l’ultimo di una lunghissima serie di personaggi che hanno sperimentato sulla loro pelle quanto tutto sia volubile nella Capitale, soprattutto l’umore dei tifosi. Su entrambe le sponde del Tevere, sia ben chiaro…

Non ho mai amato Lucas Biglia, ma non l’hai mai neanche crocifisso. Sono rimasto in una sorta di terra di nessuno o con un giudizio sospeso non perché amo fare zero a zero o stare con i piedi in più scarpe per cavalcare di volta in volta l’onda emotiva della piazza, ma perché se non scatta subito la scintilla (come è successo con Immobile, di cui ero innamorato fin dai tempi del Pescara) mi riesce difficile allacciare un rapporto con un calciatore di questa Lazio, in cui tutto è volubile anche più dell’umore dei tifosi. Perché la sensazione che si ha di questa squadra è che tutti siano quasi di passaggio, oppure come quelli che alla fermata non aspettano un autobus in particolare, ma che pur di lasciare la fermata sono pronti a salire su un autobus qualsiasi che vada comunque verso la meta stabilita. La meta per un calciatore è vincere o lottare almeno per vincere, oltre che guadagnare il più possibile. L’idea che in tanti si sono fatti di Biglia (anche e soprattutto per colpa del suo procuratore, dipinto come uno che ha fatto il giro del mondo alla ricerca della meta giusta per il suo assistito), è proprio quella di uno alla ricerca del contratto della vita, di quel quadriennale o quinquennale (ha compiuto 31 anni lunedì) con cui sistemare se stesso e le prossime due generazioni di Biglia. Basta vedere in quanti gli hanno rinfacciato in questi ultimi giorni quel tira e molla infinito per il rinnovo del contratto e quei 2,8-3 milioni di euro (netti) all’anno ottenuti per mettere la sua preziosa firma su quell’accordo che lo legherà alla Lazio fino alla fine della carriera.

Sono passati appena 4 giorni da quella debacle con il Chievo ed è cambiato tutto sulla sponda biancoceleste del Tevere. Anche i più duri si sono quantomeno ammorbiditi dopo la vittoria di San Siro e quel rigore segnato con determinazione, rabbia e freddezza ha quantomeno spuntato le armi di chi contesta anche per invidia per chi si è realizzato. Sì, perché un fondo d’invidia c’è sempre verso i calciatori, figuriamoci nei confronti di uno come Biglia che si alza la mattina e per andare a sgambettare su un prato verde sul comodino, vicino alla sveglia, trova ogni giorno un assegno da 8.200 euro. Anche quando riposa o sta in vacanza. Negarlo sarebbe ridicolo, perché non esiste un solo tifoso che non abbia sognato almeno una volta di poter indossare la maglia della squadra del cuore, magari per segnare un gol decisivo all’ultimo minuto in un derby sotto la curva avversaria. E Biglia, che non è un fenomeno ma all’apparenza uno normale che fa cose normali ed è pagato come un campione, attira inevitabilmente più di altri l’invidia di chi si alza ogni santa mattina per portare a casa i soldi necessari per mandare avanti la famiglia, costretto magari a fare un lavoro che odia ma a cui non può rinunciare.

Una delle accuse maggiori che ho sentito rivolgere a Biglia in questi giorni o in questi anni (oltre a quella di essere fragile come uno Swarovski…) è quella di essere uno “senza palle”. Ecco, quello che è successo ieri sera a San Siro, secondo me manda in frantumi questa teoria. Non tanto per il fatto che Biglia abbia segnato il rigore, quanto per il fatto che sia andato a prendere quel pallone decisivo per la qualificazione e lo abbia piazzato su quel dischetto. “Ha fatto solo il dovere suo”, “ci mancava solo che non lo facesse”, “è pagato e profumatamente per farlo”, “dopo tante partite inutile ha fatto finalmente una cosa giusta”… Questi sono alcuni dei commenti che ho letto questa mattina in calce ad un post che avevo scritto ieri sera a caldo su Facebook e che recitava: IO DICO SOLO CHE CI VOLEVANO LE PALLE PER TIRARE QUEL RIGORE DOPO TUTTO QUELLO CHE ERA SUCCESSO SABATO...

È vero, Lucas Biglia è un professionista ed è pagato lautamente per fare quello che ha fatto ieri sera a San Siro. È vero, Lucas Biglia, con quella fascia rossa da capitano al braccio (finalmente è tornata quella fascia rossa al braccio del capitano dal sapore di Lazio d’altri tempi) ha il dovere di dare l’esempio e anche di prendersi grandi responsabilità, ma non è da tutti poi farlo veramente. E la storia del calcio è piena di capitani o di calciatori idolatrati e pagati come fuoriclasse che al momento decisivo non hanno fatto quello che ha fatto Biglia. Soprattutto a pochi giorni di distanza da quel putiferio che si era scatenato alla fine della partita con il Chievo. L’esempio più eclatante, restando nelle mura della Capitale, è quello di Paulo Roberto Falcao, di quel fuoriclasse incoronato ottavo Re di Roma che nella partita della vita si è addirittura tolto gli scarpini per non andare a tirare un calcio di rigore. E come Biglia, Falcao aveva appena rinnovato il contratto a cifre che i suoi compagni dell’epoca neanche si sognavano di poter guadagnare.

Sì, perché proprio perché sei il capitano o l’idolo, andando sul dischetto hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Se ci va uno qualsiasi che rigorista non è, i tifosi lo mettono in preventivo l’errore e sono anche disposti a perdonare o a dimenticare. Ma se ci va un simbolo, un capitano, l’errore non è contemplato o ammesso, quindi rischia di diventare una macchia indelebile. Provate anche solo ad immaginare che cosa sarebbe successo se Biglia fosse andato sul dischetto, avesse sbagliato e la Lazio fosse uscita ai supplementari: nessuno lo avrebbe perdonato, in pochissimi gli avrebbero concesso l’attenuante di essersi dovuto confrontare con uno specialista nel parare i rigori come Handanovic, ed oggi si sarebbe aperto un processo con un verdetto già scontato di condanna. Sì, perché neanche i più strenui difensori della Lazialità (o della società) si sarebbero schierati a difesa di Biglia. Perché nessuno o quasi ama difendere una causa già persa in partenza e mettersi contro tutti per farlo.

Per questo ho scritto e penso che ci volevano PALLE ENORMI per andare a tirare quel calcio di rigore e credo che sia giusto, oltre che legittimo, riconoscere a Biglia di essersi preso quella responsabilità. Perché in caso di errore era già pronto il plotone d’esecuzione. Lo dico da “non amante di Biglia”, lo dico come tifoso laziale che quel doppio derby di Coppa Italia lo avrebbe evitato come si fa con la peste, ma che ieri sera in quei pochi secondi ha pregato che quel pallone finisse in fondo al sacco. Più per l’uomo che per il calciatore o per la Lazio, perché per quel che mi riguarda nessun risultato cambia la mia idea su questa Lazio e su chi la gestisce, per il semplice motivo che non mi sono allontanato da questa squadra e da questi colori che amo da 50 anni per via dei risultati della squadra o per una campagna acquisti in cui si registrano solo cessioni. Ieri sera, prima di quel rigore ho tifato per Biglia e ho gioito con lui e per lui dopo che ha battuto Handanovic scaricando su quel pallone la rabbia accumulata in questi giorni. Perché l’uomo viene prima di tutto, perché continuo ad amare il calcio solo perché regala storie come questa o imprese alla Leicester, spaginando un copione già scritto e dal finale sempre più banale. Perché so che questa storia non insegnerà nulla ai tifosi e non cambierà certo la volubilità di questa piazza. Perché il tifoso, specie qui a Roma, è quello che insulta per 90 minuti un calciatore dicendogli di tutto e se o quando quello poi segna all’ultimo minuto un gol decisivo urla: “Sei un grande, sei il più grande di tutti, l’ho sempre detto che sei un fenomeno”… Poi, magari, dà una gomitata al vicino che assiste sorridendo davanti a tanta volubilità e gli dice: “Hai visto, con quelle critiche l’ho spronato”… Questo è il tifoso, questa è Roma, la città più volubile del mondo!