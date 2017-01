10 Gennaio 2017

Lazio: Olimpico vuoto e televisori spenti...

di Federico Farcomeni

In Italia gli stadi sono sempre più vuoti e la cosa ormai quasi non fa più notizia. O quasi. Ma è di pochi giorni fa il dato aggiornato con un calo solo del -1,7% delle presenze degli spettatori sulle tribune degli stadi di Serie A rispetto alla passata stagione. Un calo inferiore a quelli fatto registrare negli ultimi anni, ma la discesa non si arresta. A guidare la lista delle società che hanno fatto registrare un calo maggiore di spettatori, c’è la Lazio, che è ultima nell’indice di riempimento dello stadio (ovvero il rapporto tra presenze e capienza dell’impianto in cui gioca una squadra, nel nostro caso l’Olimpico) e che nella classifica generale delle presenze non solo si piazza dietro le solite cinque (Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma) che tradizionalmente vantano un seguito superiore al nostro, ma è stata scavalcata anche da Sampdoria, Genoa e Torino, piazze che numericamente non sono mai state superiori alla nostra, neanche negli anni peggiori.

La Lazio, a mio avviso, rimane sospesa in una sorta di terra di mezzo: perché potenzialmente ha numeri da grande ma paga a carissimo prezzo la spaccatura tra gran parte dei suoi tifosi e la società che va avanti da anni e che oramai ha assunto i connotati di una vera e propria fattura. Perché due stagioni fa, l’entusiasmo portato da Pioli e dai risultati ottenuti dalla sua Lazio, aveva convinto molti a fare un passo indietro e a tornare allo stadio, mentre quest’anno l’effetto-Inzaghi ha portato ad una normalizzazione dei rapporti tra i tifosi e la squadra, anche grande entusiasmo (le invasioni a Formello, oppure alla stazione Termini o all’aeroporto per incitare la squadra prima della trasferta di Napoli o per accoglierla dopo la vittoria post-derby a Marassi con la Sampdoria) che però non si traduce in recupero di presenze allo stadio. Anzi, nonostante quattro campagne abbonamenti e varie offerte, l’Olimpico è sempre più vuoto. In tutti i settori.

E il dato ancora più preoccupante, è che molti tifosi non solo hanno abbandonato lo stadio, ma hanno anche spento la tv. Quindi, anche l’equazione no stadio=sì divano (a causa delle barriere, dei troppi controlli, dei parcheggi spostati lontano dallo stadio e via discorrendo), non regge più. Domenica si è chiuso il girone d’andata, quindi al giro di boa è possibile stilare un primo bilancio: non solo tecnico (che è sicuramente stra-positivo) e di presenze allo stadio (palesemente negativo), ma anche a livello di ascolti tv.

Nella sezione “documenti” del sito della Lega di Serie A, sono pubblicati senza troppa enfasi i dati di ascolto (forniti da SKY e Mediaset Premium) delle partite di Serie A. Sono andato a consultarli per capire se alla fuga dall’Olimpico ha corrisposto una maggiore presenza davanti alla TV. Insomma, per capire SE o QUANTI di quei tifosi che hanno abbandonato lo stadio a causa della militarizzazione dell’Olimpico e se parcheggiare nei pressi dello stadio non fosse più difficile che abbattere una quercia a colpi di coltello. In parole povere, SE andare allo stadio non costasse complessivamente (in termini di soldi e di sacrificio…) di più che stare comodamente seduti in poltrona davanti alla tv: insomma se fosse vero il fatto (come si legge su molti social network, dove chi va allo stadio accusa chi non va di essere un tifoso da divano) SE la realtà virtuale non stesse progressivamente soppiantando la realtà. Ho preso i dati già pubblicati su un articolo di Millenovecento (sempre presi dal sito della Lega di Serie A) di maggio del 2016 e li ho confrontati con quelli di quest’anno. Il risultato, è quello che potete leggere nelle due tabelle qui sotto:

GLI ASCOLTI DELLA LAZIO 2015/16:

PARTITA TELESPETTATORI SHARE

LAZIO-BOLOGNA 1.045.842 6,19%

LAZIO-UDINESE 703.561 4,53%

LAZIO-GENOA 112.207 0,41%

LAZIO-FROSINONE 242.347 1,38%

LAZIO-TORINO 195.098 0,98%

LAZIO-MILAN 1.944.811 7,20%

LAZIO-PALERMO 200.613 1,21%

LAZIO-JUVENTUS 2.005.593 7,45%

LAZIO-SAMPDORIA 782.618 2,93%

LAZIO-CARPI 73.400 0,43%

LAZIO-CHIEVO 88.071 0,50%

LAZIO-NAPOLI 602.095 2,14%

LAZIO-VERONA 534.824 1,87%

LAZIO-SASSUOLO 607.183 2,58%

LAZIO-ATALANTA 277.344 1,04%

LAZIO-ROMA 795.640 5,24%

LAZIO-EMPOLI 426.276 3,18%

LAZIO-INTER 1.738.696 6,76%

LAZIO-FIORENTINA 226.123 0,90%

MEDIA: 663.281



GLI ASCOLTI DELLA LAZIO 2016/17:

PARTITA TELESPETTATORI SHARE

LAZIO-JUVENTUS 1.580.084 14,49%

LAZIO-PESCARA 614.523 5,01%

LAZIO-EMPOLI 88.199 0,64%

LAZIO-BOLOGNA 168.269 1,25%

LAZIO-CAGLIARI 140.554 0,54%

LAZIO-SASSUOLO 84.219 0,60%

LAZIO-GENOA 71.767 0,45%

LAZIO-ROMA 1.252.281 7,61%

LAZIO-CROTONE 84.923 0,47%



MEDIA: 442.737

Anche se queste cifre basterebbero abbondantemente per riempire l’Olimpico ogni domenica, il calo da una stagione all’altra (almeno finora) è clamoroso, perché parliamo di una flessione del 33% della media degli spettatori che hanno assistito ad una partita della Lazio in tv, con ascolti medi passati dai 663.281 spettatori a partita dello scorso anno ai 442.737 di quest’anno. E questo nonostante una squadra che vince e diverte, al contrario di quella dello scorso anno che ha deluso le attese. Il crollo dei telespettatori, quindi, è perfettamente in linea con il calo degli spettatori presenti all’Olimpico e, questo, potrebbe far pensare ad un distacco netto da parte di qualcuno: né stadio né divano, insomma.

Per correttezza d’informazione, va sottolineato però il fatto che la troppa offerta di calcio ha provocato una flessione degli ascolti un po’ ovunque. Non solo in casa Lazio (dove il dato, come dicono i numeri, è clamoroso) e in Italia, ma anche in Spagna e in Germania. Perfino nella ricchissima Inghilterra (la vendita dei diritti per la trasmissione delle gare di Premier League all’estero ha toccato quasi i 10 miliardi di euro per il triennio 2016-2019, ovvero il triplo di quello che incassa la Lega di A con la vendita dei diritti TV in Italia…), dove ad ottobre Sky e BT (le due tv che si dividono la torta dei diritti della trasmissione delle partite di Premier in Gran Bretagna) hanno lanciato l’allarme per il calo dei telespettatori. Come sottolineato anche da questi due giganti delle telecomunicazioni, la realtà è che, a livello globale (non solo per la Lazio, quindi…), è aumentato in modo esponenziale il numero dei siti che offrono la possibilità di vedere (illegalmente) le partite in streaming gratis. E la rete è oramai accessibile a tutti o quasi, non solo per i ragazzi ma per le persone di qualsiasi fascia di età. E sono numeri che, al momento, sono impossibili da calcolare e verificare, ma che se disponibili e analizzabili aiuterebbero a capire se stiamo assistendo davvero ad un calo di interesse nei confronti del calcio in questa particolare epoca storica, oppure ad un distacco causato dalla crisi economica e dai costi troppo elevati del prodotto calcio venduto dalle TV a pagamento.

TV a parte, la disaffezione è nascosta dietro tanti motivi che si possono solo provare ad accennare, vista la complessità dell’argomento. In generale, un divario sempre più ampio tra ricchi e poveri, ma anche l’impossibilitò di sognare, la convinzione radicata in moltissimi tifosi laziali di avere tra le mani un copione dal finale che oramai conoscono a memoria. E questo rende più difficile coinvolgere un appassionato: d’altra parte, chi d’altra parte andrebbe a vedere un nuovo film pur conoscendo già il finale? Pochi amatori...

L’imprevedibilità e la possibilità di sognare, sia nel caso dell’evento televisivo che di quello “live”, rimane l’essenza di qualsiasi spettacolo: teatrale, cinematografico, persino circense. Figuriamoci se si parla di sport e di calcio, di quel mondo dei sogni legato ad un pallone che rotola e all’imprevedibilità del risultato finale che ci ha sempre affascinati, fin da bambini. Nel caso di noi laziali, si tratta di una Tessera del Tifoso che ha scavato una profonda linea di demarcazione tra le generazioni; delle barriere in Curva; di una società che si rifiuta di fare il salto di qualità al momento opportuno; di una squadra che non leader in cui il tifoso laziale possa identificarsi per natura; ma anche le strategie economico-sportive e, dunque, il confronto impari tra questa Lazio e concorrenti sempre più ricche e con maggiori mezzi. Tra la fine degli anni 90 e l’inizio del Terzo Millennio, il tifoso laziale sapeva che nessun sogno era proibito: che fosse lo scudetto o la Champions League, si partiva sempre per vincere. Poi, magari, non si vinceva, ma c’era la consapevolezza di poterci provare. Ora, di vincere in Europa neanche se ne parla, anche a causa del tracollo del calcio italiano: 2 Champions il Milan (2003 e 2007) e 1 l’Inter (2010), una Coppa delle Coppe della Lazio (1999), 1 Coppa Uefa il Parma (1999). E in Italia, dal 2002 a oggi pure: 7 scudetti la Juventus (più 1 revocato nel 2005 e non assegnato), 5 l’Inter (di cui 1 a tavolino) e 2 il Milan. Agli altri, non sono rimaste che le briciole di qualche Coppa Italia o di qualche Supercoppa d’Italia e a qualcuno solo una serie infinita di secondi posti e di scudetti di cartone. Questa è la realtà. Questa, forse, è una delle maggiori cause del crollo d’interesse verso il campionato di Serie A. Poi c’è la Lazio che, come abbiamo ampiamente sottolineato, è un discorso a parte…