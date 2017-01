02 Gennaio 2017

Riapre il mercato, ma non per noi...

di Stefano Greco

Riapre il mercato, quel circo mediatico e quella fiera delle illusioni che, per due volte all’anno, fa sognare e tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi. Quasi tutti, perché noi laziali siamo come quel bambino che non ha i soldi per entrare al circo ed è costretto a sbirciare quello che succede dentro magari da un buco dell’enorme tendone. Una volta, l’apertura del mercato invernale era attesa come e forse più del Natale, perché quella porta conduceva verso la fiera dei sogni, verso quel mondo in cui ognuno di noi poteva sperare di veder coronato un desiderio. Erano anni in cui arrivava a sorpresa Bobo Vieri a rinforzare un attacco in cui era appena arrivato un certo Marcelo Salas, oppure in cui negli ultimi giorni di trattative la Lazio prendeva un certo Jaap Stam per rinforzare una difesa che contava su Nesta, Mihajlovic, Negro, Favalli, Pancaro e Couto. Accadeva quasi sempre d’estate, ma a volte anche d’inverno, ad esempio quando fu acquistato Poborsky a gennaio 2002 per coprire un buco in rosa.

Ma erano altri tempi, anni in cui tutto il calcio italiano aveva altre potenzialità, quindi nessuno si illude più che quegli anni e quegli acquisti possano tornare d’attualità. Soprattutto in una Lazio guidata da un personaggio che in 12 edizioni di mercato invernale è riuscito a muoversi e a rinforzare veramente la rosa una sola volta: a gennaio del 2010, quando dopo non aver fatto mercato in estate (perché la squadra era difficilmente migliorabile, già allora…) e aver addirittura messo da parte Ledesma e Pandev, la società fu costretta a fare a gennaio quello che non aveva fatto ad agosto, per evitare la retrocessione. Una sola volta in 12 anni, è la classica eccezione che conferma la regola: ovvero, che la Lazio già fa poco mercato d’estate, figuriamoci d’inverno. E quando lo fa, è anche peggio… Basta citare in ordine sparso i nomi di Kakuta, Pereirinha, Alfaro, Helder Postiga, Saha e Bisevac per riaprire vecchie ferite, per confermare il fatto che più che una fiera dei sogni per noi laziali il periodo del mercato è diventato un vero e proprio supplizio, un incubo destinato a durare quasi 30 giorni. Anche perché dall’aria che tira, il vero rischio è quello di perdere qualche pezzo importante piuttosto che di veder rinforzata una squadra a cui (per l’ennesima volta…) basterebbe pochissimo per fare il salto di qualità.

Una società seria (quindi non la Lazio), dopo aver lasciato incompiuto il mercato estivo (Luis Alberto e Leitner hanno confermato tutti i dubbi che hanno accompagnato il loro arrivo…), sarebbe corsa già ai ripari, individuando e acquistando almeno un sostituto vero di Candreva e un attaccante da inserire in rosa già alla ripresa degli allenamenti e da tesserare di corsa il giorno dell’apertura ufficiale, in modo da consentire a Inzaghi di schierarli già l’8 gennaio contro il Crotone o al più tardi il 15 gennaio contro l’Atalanta, sempre all’Olimpico. Una società seria, sarebbe arrivata a questo appuntamento senza situazioni in sospeso a livello di rinnovi di contratto, in modo da poter definire una strategia precisa. Che può anche essere quella di cedere un pezzo per prenderne due, ad esempio, ma che non può e non deve essere quella di restare alla finestra per vedere che succede, magari cedendo all’ultima ora dell’ultimo giorno di mercato un pezzo da novanta senza sostituirlo, adducendo la scusa che non c’era tempo per mettere in piedi nel giro di poche ore una trattativa importante. Basta citare Hernanes (in uscita), oppure i nomi di Nilmar, Honda, Yilmaz, Quagliarella e soci per comprendere di cosa sto parlando. E sono solo alcuni piccoli esempi.

Invece, nulla di nulla. Arriviamo all’apertura del mercato con Keita da cedere a tutti i costi perché in questi 6 mesi nessuno è riuscito a ricucire lo strappo e a far firmare al ragazzo un nuovo contratto con una clausola rescissoria ad una cifre prefissata, in modo da accontentare sia il desiderio del giocatore di guadagnare di più e di poter essere libero di andare via davanti ad un’offerta da parte di un top club che il club che punta a monetizzare un investimento (80.000 euro…) fatto anni fa. Keita non vuole rinnovare e a questo punto è chiaro a tutti (o quasi, perché c’è qualcuno che si ostina a non capire) che non si tratta più solo di una questione di soldi, ma di rapporto distrutto da promesse non mantenute da parte della società e di cattivi consigli ricevuti da pessimi consiglieri. Non c’è un solo colpevole in questa vicenda, ma c’è di sicuro qualcuno che rischia di rimetterci e tanto: la Lazio. Ma la Lazio intesa come tifosi, perché a chi la guida interessa poco o niente se Keita resta o parte, se entrano 10 o 30 milioni, per il semplice motivo che l’unico obiettivo di chi guida questa società è navigare tra il quarto e il sesto posto (magari facendo finta di puntare al secondo o al terzo), in quel dolce limbo tra un’Europa (League) che tutti fanno finta di volere ma che nessuno vuole veramente se non per mettere a bilancio qualche milione di Euro e quella Champions League che è un traguardo fondamentale per i club ambiziosi ma che chi guida la Lazio vede come uno spauracchio, perché anche solo approdare al preliminare significherebbe dover alzare l’asticella delle ambizioni. E questo lui non se lo può permettere, perché non ha i mezzi per fare una Lazio ambiziosa e per trasformare in realtà il sogno della piazza (fare il definitivo salto di qualità) sarebbe costretto a passare la mano a qualcuno che ha capitali da investire. Già, perché qualche giorno fa La Repubblica ha rispolverato la classifica dei presidenti di Serie A in base al fatturato dello loro aziende. Bene, il “nostro”, sta davanti (e di poco) solo a Campedelli, Corsi, Ferrero e Sebastiani con i 47 milioni di euro di fatturato delle sue cooperative di servizi. Impossibile restare al passo con gli Agnelli e i quasi 140 miliardi (miliardi, non milioni…) di fatturato del gruppo FIAT o con i 40 miliardi del gruppo Suning (poi qualcuno si chiede ancora perché l’Inter viene considerata ancora candidata ad un posto in Champions League più della Lazio che sta 4 punti sopra…), oppure con i 4700 miliardi delle aziende della famiglia Berlusconi, ovvero di un presidente che nonostante quel fatturato si sta facendo da parte per dare al Milan un proprietario in grado di fare investimenti maggiori. Insomma, uno che fattura 4700 milioni di euro si fa da parte e uno che ne fattura 47 resta aggrappato alla Lazio e parla di progetto. Non credo serva aggiungere altro…

La posizione attuale della Lazio è un piccolo miracolo, un miracolo che si rinnova ad anni alterni. Lo hanno capito i tifosi (quasi tutti…), ma lo hanno capito anche i giocatori. È per questo che Biglia e De Vrij non hanno ancora firmato il rinnovo del contratto nonostante le cifre messe sul tavolo dalla società. Non si fidano della promessa (già disattesa due estati fa) di costruire una grande Lazio intorno a loro. Anche in questo caso, non è una questione di soldi. O meglio, non è solo una questione di soldi. Perché non tutti puntano a firmare contratti come quelli appena firmati da Tevez e Witsel per andare a svernare in Cina, ma c’è ancora qualcuno che ad una barca di soldi preferisce meno soldi ma l’emozione di lottare per qualcosa di importante. Per questo Biglia e De Vrij non hanno ancora rinnovato, nonostante trattative che vanno avanti da mesi oppure (è il caso di Biglia) da più di un anno e mezzo. Per questo molti “esperti” di mercato, alla voce Lazio accostano figure di secondo piano in entrata e nomi di primo piano (Keita, Biglia e De Vrij) nella lista dei possibili partenti. Non lo so se succederà, dubito che si possa arrivare a perdere in un colpo solo l’ossatura centrale della squadra e per giunta a metà di una stagione in cui la squadra sta ad un punto da quel terzo posto che vale l’accesso al preliminare di Champions League, ma la cosa sicura è che questo non sarà un mese di sogni e speranze, se non la speranza che il mercato si chiuda il prima possibile e di arrivare indenni alla chiusura della porta.

Non ho la benché minima idea di quali siano gli obiettivi della Lazio, perché ho smesso di andare dietro alle voci o a titoli sparati solo per acchiappare qualche click sul web o vendere qualche copia di giornale. Ma guardando il bilancio so bene che soldi per fare il mercato non ce ne sono e che qualsiasi investimento è subordinato alla vendita di qualche pezzo grosso. Quindi, qualcuno partirà. Ora o entro il 30 giugno, perché la Lazio lo scorso anno ha chiuso in deficit nonostante circa 30 milioni di euro (per la precisione 29,2 milioni) incassati dall’Uefa per i diritti tv e quest’anno quei soldi non entreranno in casse ancora più vuote a causa del crollo delle presenze all’Olimpico. Quindi, anche vendendo servono milioni e milioni per tappare i buchi di bilancio, quindi anche in caso di cessioni dolorose non è detto che restino in cassa abbastanza soldi per acquistare un centrocampista e un attaccante VERO: dei titolari, non altre figurine da mettere in organico per dare l’impressione o l’illusione di aver tappato un buco. Insomma, gente che non si può prendere investendo meno di 5-6 milioni di euro a cartellino. Perché, purtroppo, nel mercato vale quella regola che ripeteva sempre Italo Allodi: “Chi più spende meno spende”. Lo disse anche ad Antonio Sbardella, in occasione della stesura del contratto d’ingaggio di Bruno Giordano, nell’estate del 1985. Bruno sparò una cifra molto più alta di quella che aveva concordato con Sbardella che gli faceva da consulente, sentendolo Sbardella sbiancò e lo fulminò con lo sguardo, ma Allodi non batté ciglio e disse: “Va bene Bruno, non c’è problema”. Poi, rivolto a Sbardella aggiunse: “Antonio, ricordati che chi più spende meno spende. Se prendi un campione, lo paghi tanto ma sei a posto per anni. Se prendi uno mediocre, poi ne devi prendere un altro e magari un terzo e un quarto, così alla fine spendi molto di più”.

Chi sta da una vita nel calcio queste cose le sa o quantomeno le ha imparate perché è rimasto scottato, ma a chi guida la Lazio tutto questo non interessa. Lui non sa chi era Italo Allodi e ogni anno ricalca lo stesso copione. Prende quasi sempre giocatori tanto per prenderli (o per mettere delle voci a bilancio…), non capisce che investendo seriamente su un grande giocatore poi si è a posto per anni. Già, ma senza fare movimenti, poi, chi guadagna? Perché questo è l’altro problema vero che non riguarda solo la Lazio e chi la guida: basta guardare le cifre folli spese da certe società per giocatori che forse valevano meno della metà della quotazione che gli è stata data. E allora, via alla nuova fiera, via all’ennesimo supplizio e ad un altro mese da incubo. Perché tanto se questa squadra era difficilmente migliorabile due estati fa (come nell’estate del 2007, in quella del 2009 e in quella del 2013…) con la prospettiva dei soldi della Champions League, figuriamoci ora… E poi, al momento, ci sono altre priorità: ad esempio, fare in inverno il mercato che non è stato fatto in estate per rinforzare adeguatamente la Salernitana che come un anno fa continuano a navigare in acque pericolose e non può retrocedere. Non può arrivare in A, perché altrimenti il padrone sarebbe costretto a vendere uno dei due club, ma non può retrocedere altrimenti a Salerno scoppierebbe la rivoluzione. Quindi, anche la Salernitana deve “galleggiare”. Perché questo è il vero progetto del bi presidente...