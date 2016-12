28 Dicembre 2016

Sparare sulla Lazio (e i laziali) fa audience

di Stefano Greco

C’è uno strano morbo che si sta diffondendo da qualche settimana a Roma e in Italia. Non è l’influenza stagionale che sta facendo strage anche sotto Natale, ma a quanto pare è una malattia contagiosa a larga diffusione che colpisce soprattutto i comici o presunti tali. Già, perché questi personaggi, nel disperato tentativo di strappare qualche risata sono pronti a tutto: a tirare in ballo i morti, oppure a mettere alla berlina un ragazzino di 10 anni perché laziale per fare satira (sostiene il presunto comico di turno) sulla sindaca Raggi. Sì, perché sparare sulla Lazio e sui laziali non solo non è reato, ma visto che la cosa provoca l’indignata reazione di moltissimi tifosi, ecco che la cosa diventa utile, perché fa audience.

Oscar Wilde diceva: “Non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli”. Ecco, in molti lo hanno preso alla lettera. Uno di questi, ad esempio, è stato Aldo Biscardi, che ci si è costruito una carriera facendo addirittura la parodia di se stesso, perché da uomo intelligente ha capito che la cosa importante era stare sempre e comunque in vetrina. Ma Biscardi faceva trasmissioni con ascolti pazzeschi, quindi recitava per restare sulla cresta dell’onda, con Maurizio Mosca e altri a fargli da spalla in quel fantastico teatrino de “Il processo del lunedì”. Senza offendere mai nessuno, però. Il problema, invece, sono quei personaggi sconosciuti o quasi che per avere un titolo sui giornali offendono, pronti poi a dire: “Ma io non sapevo”, “ma io non credevo”, “ma io non pensavo”… Ecco, soprattutto “ma io non pensavo”, perché per pensare bisogna avere quella vivida intelligenza che, a prima vista, uno non collegherebbe mai al volto di un certo Gabriele Pellegrini, in arte Dado, uno che sulla carta d’identità ha scritto comico, forse per convincere se stesso di essere in grado di far ridere gli altri.

Ecco, dopo quel genio di Merkù che ha tirato in ballo Paparelli, ora sulla scena è comparso questo fenomeno di Dado che usando come base una canzone di Jovanotti (“sono un ragazzo fortunato”) ha partorito una presa in giro della Virginia Raggi e per fare una bella rima ha pensato di tirare in ballo, con grandissima eleganza, anche il figlio della sindaca, tifoso della Lazio. “…E quando viene sera, distrutta dallo strazio, ritorna a casa e trova il figlio co la maglia della Lazio”.

Niente di grave, direte voi. Nulla o quasi in confronto a quello che ha combinato quel genio di Merkù con la battuta sul razzo tirando in ballo Paparelli. Vero. Ma perché tirare in ballo un ragazzino e far passare la sua passione per la Lazio come l’ennesimo problema che deve affrontare la sindaca tornando a casa? Forse la risposta è nel fatto che questo presunto comico è romanista, ma io stavolta vado un po’ oltre. “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”, diceva Giulio Andreotti. E allora, penso che ci sia qualcosa di più della volontà di fare un semplice sfottò. No, io ci vedo la ricerca di un attimo di notorietà, di qualche titolo sui giornali magari per ricordare a qualcuno durante le feste che esiste un comico di nome Dado. Hai visto mai che ci scappi poi qualche serata? Merkù da un giorno all’altro è finito sulla bocca di tutti diventando all’improvviso un personaggio per aver fatto una battuta infelice su Paparelli, ed allora visto che i laziali so così sensibili, perché non tirarli in ballo in modo da ottenere 5 minuti di celebrità, qualche titolo sui giornali e un po’ di cliccate su un profilo Facebook o Twitter, ma soprattutto i soldi grazie alle cliccate del video su youtube?

Io avrei evitato di scrivere questa volta, perché già mi aveva dato fastidio dover fare in qualche modo pubblicità a quel Merkù per quella storia post-derby, ma vedendo un video fatto da Emanuele Artibani che metto sotto, ho avuto la conferma che non è venuto solo a me il sospetto che dietro questa mossa non ci fosse l’ingenuità di Merkù, che non fosse uno scivolone casuale, ma un’entrata in scivolata voluta e con uno scopo ben preciso: fare soldi..

https://www.youtube.com/watch?v=rzGkIBYxS0A

La chiudo qui, perché andando avanti nello scrivere tutto quello che penso di questo personaggio e di questa sua uscita rischierei di diventare pesante. Ma vorrei che fosse ben chiara una cosa, a tutti. Finché noi laziali ci facciamo la guerra tra di noi, va bene, perché è una “cosa nostra”. Se qualcuno mi tira merda addosso, non mi fa certo piacere, ma se è e resta una cosa tra laziali divisi in fazioni (o per una questione di simpatia o antipatia a pelle) fa parte del gioco e se uno sceglie di mettersi in qualche modo in vetrina, ci può stare. Ma se uno non fa parte della famiglia, si deve fare gli affari suoi e deve stare attento. Una vecchia canzone da stadio diceva: “Chi tocca un laziale pericolo di morte”. Ecco, era chiaramente eccessiva, ma il senso resta, tutto. Fate la vostra satira o presunta tale tirando in ballo i politici, ma lasciate stare i laziali: morti e bambini in testa. Perché non è tempi di scherzi o di battute infelici. E quello che sta succedendo con quel rapper (Bello figo), fa capire che oramai la misura è piena e che su certe questioni la gente non ha più voglia di scherzare. E noi laziali, per mille motivi e soprattutto a causa di una certa presenza, la voglia di scherzare l’abbiamo persa da tempo. E ora stiamo perdendo anche la pazienza…