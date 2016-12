23 Dicembre 2016

Ma cosa volete da Inzaghi???

di Stefano Greco

Mi viene da sorridere all’idea di dover essere proprio io a scrivere qualcosa in difesa di Simone Inzaghi. Io che non mi sono mai innamorato di lui come calciatore e che non lo mai amato neanche come allenatore: e l’ho detto a chiare lettere sia quando è stato incoronato a luglio (dopo la morte o la fuga di tutti gli altri eredi o presunti tali al trono biancoceleste) e anche quando il popolo lo acclamava prima di quel disgraziato derby. È vero che questa città è da sempre umorale, in grado di creare e bruciare idoli con la stessa rapidità con cui si beve un caffè, ma c’è un limite a tutto e, soprattutto, non si può scaricare sempre rabbia e frustrazione su chi sta in panchina o su chi decide di abbandonare questa nave. Oltre al fatto che non lo reputo giusto (parere personale), così facendo non si cresce e non si crescerà mai.

Dopo il derby si è passati dal processo di beatificazione di Inzaghi alla santa inquisizione. Per il modulo, per qualche sostituzione fatta o non fatta, ma anche per la mancanza di carattere e di animus pugnandi evidenziata nella stracittadina. Poi, con le due vittorie con Sampdoria e Fiorentina, sono tornati gli osanna, è stata esaltata la capacità di reazione del gruppo e l’abilità dell’allenatore nello spazzare via le scorie di quella sconfitta. Dopo il crollo di San Siro, si sono riaperte le aule processuali e sul banco degli imputati è stato messo nuovamente Inzaghi. L’accusa? Non ha fatto giocare Keita dall’inizio, è stato timoroso, qualcuno è arrivato addirittura a rinfacciargli il fatto di aver schierato De Vrij al posto di Bastos… Sì, l’ho sentito ieri mattina con le mie orecchie, in una delle rare occasioni in cui, chiuso in macchina in mezzo al traffico pre-natalizio, saltellavo tra le due radio che parlano H24 di Lazio. Sui social, ho letto molti che rimpiangevano Pioli (sì, proprio quello cacciato circa un anno fa a furor di popolo, accusato di aver devastato lo spogliatoio e di non aver avuto le palle per imporsi alla società nell’estate 2015 pretendendo gli acquisti per fare il salto di qualità…), ma nessuno o quasi sottolineare quella che secondo me è una realtà che sta sotto gli occhi di tutti: Simone Inzaghi ha fatto e sta facendo miracoli. Sì, quella posizione della Lazio ad un punto dal Napoli e davanti all’Inter, secondo me è un miracolo.

È vero, negli 11 la Lazio è una buona squadra, forse anche un’ottima squadra, ma appena si lancia uno sguardo alla panchina, si capisce la differenza tra la Lazio e chi aspira alla Champions League o allo scudetto. La Juventus ha perso per mesi Marchisio e Khedira e non se n’è accorto nessuno, come in pochi sottolineano il fatto che Allegri non ha mai potuto giocare con la difesa titolare (decimata dagli infortuni) e in pratica senza Dybala. È vero, la Lazio ha avuto De Vrij e Biglia infortunati, ma provate a immaginare cosa sarebbe stata in questa stagione la Lazio se fosse successo a Immobile quello che è successo (facciamo gli scongiuri) a Milik. Chi avrebbe segnato, Djordjevic? Già, perché tolti i titolari dell’attacco (2 gol Felipe Anderson e 5 Keita) solo Lombardi ha segnato un gol tra gli attaccanti considerati “panchinari”. E basta già questo dato per farsi un’idea di cosa possa offrire a Inzaghi in termini di alternative questa rosa. Un altro esempio? A Milano mercoledì abbiamo giocato contro una squadra orfana a centrocampo di Medel, Joao Mario e Felipe Melo. Bene, giocavano Banega, Brozovic, Kondogbia e Candreva. In panchina, hanno Gabigol, un ragazzo del 1996 pagato 30 milioni di euro, ovvero più di quello che ha speso la Lazio per allestire l’intera rosa, senza contare i soldi incassati dalle cessioni, Candreva in testa. Già, perché noi vendiamo Candreva e lo sostituiamo con Luis Alberto, vendiamo Onazi (che non era certo un fenomeno, ma sapeva rendersi utile) e lo rimpiazziamo con quell’altro oggetto misterioso chiamato Leitner. Altro che Inzaghi, il modulo e tutto il resto, è questo il vero problema della Lazio: lo è da anni e lo sarà per sempre. Almeno fino a quando al vertice della società ci sarà quel personaggio e a gestire il mercato ci sarà quello che prima della partita con l’Inter faceva il fenomeno ai microfoni di Mediaset Premium dicendo: “Noi sapevamo di aver costruito una Lazio forte, il problema è come viene vista la Lazio dal mondo interno laziale. Questo è un problema che purtroppo ci accompagna. Siamo costretti a fare dei risultati che dall'esterno vengono giudicati in un modo, dall'interno in un altro. Adesso dobbiamo comunque essere bravi ad accompagnare questo entusiasmo e supportare l'allenatore”.

Insomma, la squadra è forte, la società ha fatto di tutto per costruire una squadra all’altezza della situazione e se i risultati non arriveranno la colpa sarà (come da 12 anni a questa parte) solo ed esclusivamente dell’ambiente. O dei fattori imponderabili… A cosa si può ambire avendo al vertice della società gente che parla e ragiona in questo modo? A nulla. Al massimo a partecipare. Per questo motivo quel quarto posto (che potrebbe essere quinto visto che il Milan ha una partita in meno, ma poco cambia…) con cui Simone Inzaghi ha chiuso questo 2016 è una sorta di miracolo, vale come se non più del primo posto della Juventus e vale sicuramente di più di quel secondo posto conquistato dalla Roma con quattro sole lunghezze di vantaggio (nonostante il successo nel derby) sulla Lazio.

Quindi, smettetela di fare con Inzaghi le stesse cose fatte con Delio Rossi, Reja, Petkovic e Pioli, perché Simoncino farà quello che hanno fatto i suoi predecessori: una bella stagione il primo anno senza impegni europei, poi una seconda annata in difficoltà l’anno successivo, perché quando si alza l’asticella e aumentano gli impegni, vengono fuori tutti i limiti evidenti della Lazio. Come sempre, dal 2004 a oggi. Non è un caso se dopo ogni trofeo vinto è arrivata una stagione pessima. Non è un caso se le due volte in cui abbiamo toccato con mano la Champions League (lo scorso anno fermandoci ai preliminari) la stagione successiva è stata fallimentare o quasi. Quindi, cosa dovrebbe o potrebbe fare Inzaghi? Cosa volete da lui, che batta i pugni durante le feste per chiedere un attaccante vero visto che a gennaio dovrà fare a meno di Keita, sempre ammesso che non lo vendano? Cosa dovrebbe fare, pretendere un sostituto vero e non una figurina per tappare la falla che si è aperta con la cessione di Candreva? Non ci sono riusciti allenatori con più esperienza e carisma, perché lo pretendete da lui? Inzaghi ha commesso degli errori? Sicuramente, perché sbagliano anche Allegri e Spalletti, figuriamoci se può essere immune dal commettere errori Inzaghi che ha sulle spalle meno di 30 panchina in Serie A. Inzaghi ha fatto esordire ragazzi come Murgia e Lombardi che lo hanno ripagato segnando all’esordio, ma non può fare miracoli e non può trasformare il piombo in oro. Può provare a dipingere d’oro il piombo, ma sempre piombo resta.

Quindi, tornate con i piedi per terra e accontentatevi di quello che sta facendo questo allenatore con il gruppo che ha a disposizione, perché è già un piccolo miracolo. E auguriamoci tutti che questa sosta serva a Immobile per ricaricare le batterie, visto che per assenza assoluta di alternative ha giocato sempre, sommando alle partite della Lazio anche quelle con la Nazionale. E poi, visto il periodo, preghiamo. Perché solo una preghiera collettiva esaudita ci può ridare una Lazio in grado di ambire a qualcosa in più di un bel piazzamento un anno sì e un anno no. Non chiedetelo a Simone Inzaghi quel miracolo, ma a qualcuno che sta più in alto, molto più in alto…